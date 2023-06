Godt og blanda

1. Hva er hovedstaden i Belgia?

2. Hvilken valør har Onkel Skrues lykkemynt?

3. Hvor mange måneder har 30 dager?

4. Hva heter mannen som i Bibelen blir slukt av en hval?

5. Hvilken dato avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023?

6. Hvilket fiktivt mineral får Supermann til å miste kreftene sine?

7. Hva heter muskelen gluteus maximus på norsk?

8. Hvilke to grunnstoffer er messing en legering av?

9. I hvilken tysk delstat ligger byen Weimar?

10. Hvem spiller karakteren Celine Kopperud i TV-serien Side om side?





Godt og blanda – svar

1. Brussel

2. Ti øre (godtar også skilling)

3. Elleve måneder (alle unntatt februar)

4. Jona

5. 11. september

6. Kryptonitt

7. Den store setemuskelen

8. Kobber og sink

9. Thüringen

10. Charlotte Frogner





---

Rangering

0–1 Dåren: Du forakter kloke ord

2–4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5–7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8–9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på Q

1. Hva er hovedstaden i Ecuador, verdens nest høyest beliggende hovedstad?

2. Hvilken var den siste James Bond-filmen som ikke hadde med kvartermesteren Q?

3. Hvilken nasjon har Q som nasjonalitetsmerke på bilene sine?

4. Flere forskere tror forskjellene mellom de fire synoptiske evangeliene i Bibelen kan forklares med at enkelte av evangeliene var delvis basert på en annen felles kilde. Hva kalles denne kilden?

5. Hvilken Don har fått kallenavnet «ridderen av den bedrøvelige skikkelse»?

6. Prince of Wales er en del av de to største og dyreste krigsskipene bygget i Storbritannia noensinne. Hva heter søsterskipet?

7. Hva står Q’en for i navnet til det australske flyselskapet Qantas Airways Limited?

8. Hva heter konspirasjonsteorien som oppsto i 2017 og som er sentrert rundt Donald Trump?

9. Hva het keiserdynastiet som styrte Kina fra 1644 til 1911?

10. Hvilket kjent rockeband styres av den norskættede amerikaneren Joshua Homme?

ALBUM-AKTUELL: Josh Hommes hovedband er ute med sitt åttende studioalbum. (Winslow Townson/AP)

Svaret begynner på Q – svar

1. Quito

2. Quantum of Solace (2008)

3. Qatar

4. Q eller Q-kilden

5. Quijote

6. Queen Elizabeth

7. Queensland

8. QAnon

9. Qing-dynastiet

10. Queens of the Stone Age





Aktuelt

1. Hva er moderbedriften til det norske sjokoladevaremerke Freia?

2. Hvilket navn fikk skandalen som førte til avgangen til Storbritannias statsminister Boris Johnson?

3. Hvilken statsrådspost har forfatteren Anne Holt hatt?

4. Hva heter den nye filmen til regissør Wes Anderson?

5. I hvilket land spilles fotball-EM 2024?

6. Hvilken forfatter står bak romaner som Ikke et land for gamle menn (2005) og The Road (2007)?

7. Nevn en av de to største byene i Saudi-Arabia.

8. Datoen i dag – 17. juni – er dødsdagen til kong Olav V. Nevn ett av hans fire opprinnelige fornavn.

9. På datoen i dag i 1964 ble Michelle LaVaughn Robinson født. Under hvilket navn kjenner vi henne best?

10. På datoen i dag i 1647 ble Norges postvesen etablert. Hvilket departement eier i dag aksjeselskapet Posten Bring?

HOLT: Anne Holt, den av Anne Holt'ene som er forfatter, var også statsråd i Thorbjørn Jaglands regjering. (Ole Gunnar Onsøien/NTB)

Aktuelt – svar

1. Mondelez International

2. Partygate

3. Justisminister

4. Asteroid City (2023)

5. Tyskland

6. Cormac McCarthy

7. Riyadh og Jeddah

8. Alexander Edward Christian Frederik

9. Michelle Obama

10. Nærings – og fiskeridepartementet





The Summer of ‘69

1. Hvilken artist synger sangen Summer Of ‘69?

2. 28. juni i 1969 skjer Stonewall-opprøret, som markerte starten på den moderne homobevegelsen. I hvilken amerikansk by skjedde opprøret?

3. Hvilken begivenhet hadde mottoet «Three Days of Peace, Music and Love»?

4. Hva het romekspedisjonen som tok Neil Armstrong og Buzz Aldrin til månen?

5. Hvilke to nasjoner i Mellom-Amerika utkjempet den såkalte Fotballkrigen?

6. Hvilket hav forsøkte Thor Heyerdahl å krysse med fartøyet Ra I?

7. I mai og juni i 1969 brukte John Lennon og Yoko Ono bryllupsreisen sin til å protestere mot krig. Hva var spesielt med måten de protesterte på?

8. Flere regner inntredenen av britiske militærstyrker i Nord-Irland i august 1969 som starten på Konflikten i Nord-Irland. Hva heter konflikten på engelsk?

9. I august 1969 ble Maj Helen Nymoen født. I hvilken idrett konkurrerte hun?

10. Hva het boreplattformen som i august 1969 fant den første drivverdige petroleumsforekomsten på norsk sokkel?





---

---





The Summer of ‘69 – svar

1. Bryan Adams

2. New York

3. Woodstockfestivalen

4. Apollo 11

5. El Salvador og Honduras

6. Atlanterhavet

7. De protesterte fra senga

8. Troubles

9. Langrenn

10. Ocean Viking





Kunst og kultur

1. Hvilken kunstner har malt taket i Det sixtinske kapell?

2. Hva slags scenekunst er Ingrid Lorentzen kjent for?

3. Hva heter kunstmuseet og skulpturparken i Jevnaker som mellom fabrikkbygningene til et tidligere tresliperi?

4. Under hvilket navn ble billedhuggeren Adolf Gustav Thorsen (1869–1943) kjent?

5. Hvilken nordmann er den eneste som er æret med minneplakett i Metropolitan Opera House?

6. Hvilket land kommer maleren Rembrandt fra?

7. Fra hvilket land kommer «Svanesjøen»?

8. Hvilken kunstner bodde på det tidligere gartneriet Ekely fra 1916 til sin død i 1944?

9. Hva heter musikalen sangene «One Night In Bangkok» og «I Know Him So Well» er hentet fra?

10. Nevn et år Leonardo da Vinci levde.

MAJESTETISK: Taket til Det sixtinske kapell er virkelig et syn for øyet. (Pier Paolo Cito/AP)

Kunst og kultur – svar

1. Michelangelo

2. Ballett

3. Kistefos-museet

4. Gustav Vigeland

5. Kirsten Flagstad

6. Nederland

7. Russland

8. Edvard Munch

9. «Chess»

10. 1452–1519





Sko

1. Fra hvilket land kommer sandalene Birkenstocks?

2. Hvilket skomerke produserer skoene Air Jordan?

3. Hvilket britisk skomerke ble svært populært blant pønkere og skinheads i Storbritannia på 1970-tallet?

4. Hvilken norsk kommune er kjent for å ha laget den første penny loafer?

5. Hva kalles de engelske ankelskoene som har elastisk strikk på sidene av ankelen?

6. Hvilken type sko ble svært populære blant grungere og hiphopere på 1990-tallet?

7. Hva kalles det tradisjonelle samiske vinterfottøyet som fremstilles av hud fra reinsdyrets ben og legger?

8. Hvilken type sko danner grunnlaget for det franske ordet sabotasje?

9. Hva er særegent med penskoen som i Norge blir kalt myggjager?

10. Hva slags type sko er wellingtons eller wellies?

SVEVER HØYT: Michael Jordan (her 23 år gammel) dunker mot Larry Nance. Nance var langt fra den eneste som måtte gi tapt for Jordan i lufta. (Jeff Glidden/Ap)

Sko – svar

1. Tyskland

2. Nike

3. Doc. Martens eller Dr. Martens

4. Aurland (penny loafers kalles også «aurlandsskoen»)

5. Chelsea boot

6. Converse-sko

7. Skaller

8. Tresko (sabot på fransk)

9. Skoen har en lang og spiss tå

10. Gummistøvler