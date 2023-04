Godt og blanda

1. Hvilken ordklasse tilhører det mye brukte ordet «woke»?

2. Hva er ordet i det greske alfabetet som begynner på O?

3. I saunaen bruker man gjerne kvister fra hva slags type tre?

4. Hva het comeback-albumet ABBA utga i 2021?

5. I hvilken hovedstad foregår handlingen i Sofia Coppola-filmen Lost in Translation (2003)?

6. Hva er det fulle navnet til musikeren Frøkedal?

7. Hvilken betegnelse brukes om dyrearter som er begrenset til et bestemt naturlig område eller miljø?

8. Hva heter Karl Ove Knausgårds storebror som er med i bokserien Min Kamp, og som også har laget omslaget til alle av lillebrorens bøker?

9. Har basketballspilleren Wilt Chamberlain, skuespilleren Richard Chamberlain og den britiske statsministeren Neville Chamberlain alle levd samtidig?

10. Hvilket navn var den franske forfatteren Jean-Baptiste Poquelin, som stod bak komedien Tartuffe, bedre kjent som?

TRIO: Scarlett Johansson, Bill Murray og regissør Sofia Coppola smiler sammen på visningen av deres film "Lost in Translation" i Venezia. (LUCA BRUNO/AP)

Godt og blanda - svar

1. Adjektiv

2. Omikron

3. Bjørk

4. Voyage

5. Tokyo

6. Anne Lise Frøkedal

7. Endemisk

8. Yngve Knausgård

9. Ja. Fra 1936 til 1940.

10. Molière





Svaret begynner på J

1. Hvilket grunnstoff har atomsymbolet I?

2. Hvilket bibelsk navn har kulturkirken i Hausmannsgate i Oslo?

3. Hvem er treneren til det svenske herrelandslaget i fotball?

4. I den første Star Wars-trilogien, hva heter gangsteren som karakteren Han Solo skylder penger til?

5. I hvilken by vokste utenriksminister Anniken Huitfeldt opp?

6. Hva heter den amerikanske fagforeningslederen som ble skildret av Al Pacino i filmen The Irishman?

7. Hva er verdens lavest beliggende by?

8. Hvem regnes som Finlands beste fotballspiller gjennom tidene?

9. Hva er et annet mer kjent navn på Ludvig Holberg-komedien Den forvandlede Bonde?

10. Hva heter det høyeste fjellet i Egypt? Det er oppkalt etter helgenen Katarina av Alexandria.





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på J - svar

1. Jod

2. Jakob

3. Janne Andersson

4. Jabba (the hutt)

5. Jessheim

6. Jimmy Hoffa

7. Jeriko

8. Jari Litmanen

9. Jeppe på Bjerget

10. Jabal Katrina





Aktuelt

1. Hvem er KrFs nye nestleder?

2. I hvilket år ble Märtha Louise født?

3. Hvilke land utgjør G7-landene?

4. På datoen i dag - 29. april - giftet prins William seg. I hvilket år skjedde dette?

5. På datoen i dag - 29. april - ble skuespilleren Daniel Day Lewis født. Nevn én av de tre filmene han har vunnet Oscar for beste mannlige hovedrolle.

6. På datoen i dag - 29. april - ble jazzmusikeren Duke Ellington født. Hva var hans hovedinstrument?

7. Første mai vil markeres og feires av nordmenn, men i hvilken måned er det amerikanerne feirer deres Labor Day?

8. Hva Europas fjerde lengste elv, som blant annet renner gjennom Ukrainas hovedstad Kyiv?

9. I hvilket land er Khartoum hovedstad?

10. I hvilket søramerikansk land var Alejandro Toledo president i perioden 2001 til 2007?

[ Quiz: Seinfeld, Nato-alfabet, Eliteserien og geografi ]

BRYLLUP: Prins William og hertuginne Kate utenfor Westminster Abbey i London. (Martin Meissner/AP)

Aktuelt - svar

1. Ida Lindtveit Røse

2. 1971

3. USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland og Japan

4. 2011

5. Min venstre fot (1989), There will be Blood (2007) og Lincoln (2012)

6. Piano

7. September (den første mandagen i måneden)

8. Dnipro

9. Sudan

10. Peru





Ledere

1. Hvilket politisk parti representerte den amerikanske president Franklin D. Roosevelt?

2. I hvilket år ble Sveriges statsminister Olof Palme skutt og drept?

3. Hvilken historisk tittel har statslederen i Qatar?

4. Hvilket navn var Josip Broz mest kjent under?

5. Studentopprøret i Paris i mai 1968 svekket posisjonen til hvilken fransk president?

6. Hvem snakket Winston Churchill om da han i 1940 sa «Aldri har så mange hatt så få å takke for mye»?

7. Hvilken tidligere statsminister var leder for Verdens helseorganisasjon (WHO) fra 1998 til 2003?

8. Hvilken britisk statsminister gjennomførte avtalen om Hongkongs tilbakeføring til Kina?

9. Hva var hensikten med de såkalte Moskvaprosessene som skjedde i årene 1936-1938?

10. Hvem var leder for Salò-republikken?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Ledere - svar

1. Det demokratiske partiet

2. 1986

3. Emir

4. Tito

5. Charles de Gaulle

6. De britiske jagerflygerne

7. Gro Harlem Brundtland

8. Margaret Thatcher

9. Å bli kvitt alle potensielle utfordrere til Josef Stalin

10. Benito Mussolini





Kjente byggverk

1. I hvilket land finner man verdens høyeste byggverk Burj Khalifa?

2. Hva er London Eye?

3. I hvilket år ble Notre-Dame rammet av en brann?

4. Hva er det eneste av oldtidens syv underverker som fortsatt er bevart?

5. Hvilken adresse har Slottet i Oslo?

6. Hvilken nasjon ga Frihetsstatuen som gave til det amerikanske folk?

7. Hvilket byggverk finner man på adressen 1600 Pennsylvania Avenue?

8. Hva heter katedralen i Kyiv som er en del av Unescos verdensarv, og som er en av byens mest kjente landemerker?

9. I hvilken ruinby bygget av Mayaindianerne ligger Kukulkanpyramiden?

10. Hvilket kallenavn brukes om Isis-tempelet i ruinbyen Petra i Jordan?

FRIHETSSTATUEN: Statuen er 46 meter høy, med sokkel 92 meter. Fra inngangen i sokkelen fører 403 trappetrinn til det indre av hodet, hvor det er plass for 12 personer. Den tjener også som fyrtårn. (MARIO CABRERA/Ap)

Kjente byggverk - svar

1. De forente arabiske emirater

2. Et pariserhjul

3. 2019

4. Kheopspyramiden

5. Slottsplassen 1

6. Frankrike

7. Det hvite hus

8. St. Sofia-katedralen

9. Chichen Itza

10. Skattekammeret (Al-Khazneh)





Geografi

1. Hva heter Sveriges største fjell?

2. I hvilket norsk fylke ligger kommunene Gildeskål og Moskenes?

3. Hva er de to største norske kommunene i areal? De ligger nærme hverandre.

4. I hvilket land heter hovedstaden Addis Abeba?

5. Hvilket land er landlåst? Bosnia, Bulgaria eller Ungarn?

6. Hvilket land tilhører ferieøya Jersey?

7. Hva heter delstatshovedstaten i Oregon?

8. Hvilket afrikansk hovedstad har et navn fra gresk som betyr «tre byer»?

9. I hvilken fjellkjede finner man Tatrafjellene?

10. Hva heter Canadas største øy, som er den femte største øya i verden?

OREGON: Her ser man Portland, den største byen i delstaten Oregon. Men Portland er ikke delstatshovedstaten. (Craig Mitchelldyer/AP)

Geografi - svar

1. Kebnekaise

2. Nordland

3. Kautokeino og Karasjok

4. Etiopia

5. Ungarn

6. Storbritannia

7. Salem

8. Tripoli

9. Karpatene

10. Baffinøya

[ Quiz: Italia, Nytt på Nytt, kjente fotografier ]