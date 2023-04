Påsken er over, og det er også Åste Dokkas nettquiz - for denne gang. Dette blir siste runde med quiz på en stund. Men dersom du ønsker å lufte dine tanker om det du har blitt utsatt for i løpet av ti knallharde quizrunder, kan du fortsatt sende en e-post til aste.dokka@vl.no.