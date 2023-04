Godt og blanda

1. Hva ligger «Sjuogtredve mil nordover, litt øst og oppover»?

2. I matematikk, hva kaller man de to tallene som er over og under brøkstreken?

3. Hvilket land kommer pave Frans fra?

4. I sagn om Ridderne av det runde bord, hva skulle det symbolisere at bordet var rundt?

5. Hvem er hovedfiguren i Homers episke dikt Odysseen?

6. Hvilket dyr pryder logoen til sportsklærprodusenten Le Coq Sportif?

7. Hva heter Norges sentralbanksjef?

8. Nevn et år Galileo Galilei levde.

9. Hva er Hampden Park?

10. Hva er en Google Doodle?

RARE RIDDERE: Legenden om ridderne av det runde bord har blitt gjort til musikalen Spamalot, basert på filmen «Monty Python og ridderne av det runde bord». (STUART RAMSON/AP)

Godt og blanda - svar

1. Flåklypa

2. Teller og nevner

3. Argentina

4. Det skulle symbolisere at alle som satt ved bordet var like

5. Odyssevs

6. En hane

7. Ida Wolden Bache

8. 1564-1642

9. En fotballarena (brukes av Skottlands landslag)

10. En midlertidig endring av Googles logo (typisk i anledning et jubileum eller en begivenhet)





Påske

1. Hva kalles ofte jødisk påske?

2. Hva feirer jødene i påsken?

3. I Johannesevangeliet møter man en tjener ved navn Malkus. Hvilken grotesk ting skjer med ham?

4. Hvilken historisk hendelse blir omtalt slik på det offisielle språket til landet hvor det skjedde: «Éirí Amach na Cásca»?

5. Hvorfor heter det Påskeøya?

6. Hvilke to programledere tok over Påskenøtter etter Roald Øyen i 2011?

7. Ifølge Matteusevangeliet, på hvilken måte døde disippelen Judas Iskariot?

8. Seljepuser er et annet navn for hva?

9. Ifølge Markusevangeliet, hvem viste Jesus seg først for etter at han var stått opp igjen?

10. Hvilket land stammer påskeharetradisjonen fra?

[ Quiz: I hvilken italiensk by kan du se Michelangelos David? ]

JESUS: Et veggmaleri av Jesus vest i Belfast i Nord-Irland. (Peter Morrison/AP)

Påske - svar

1. Pesach

2. Befrielsen fra Egypt

3. Han får øret sitt kuttet av

4. Påskeopprøret

5. Den første europeiske besøkende ankom øya i påsken (påskesøndag i 1722)

6. Øystein Bache og Rune Gokstad

7. Han hengte seg

8. Gåsunger

9. Maria Magdalena

10. Tyskland





Gåter

1. Nevn tre dager uten å nevne noen av ukedagene.

2. Hva kan du holde i din høyre hånd som du ikke kan holde i din venstre hånd?

3. Hvis du har meg, så kan du ikke dele meg. Hvis du deler meg, så har du meg ikke. Hva er jeg?

4. Uavhengig av hvor mye du bruker meg så bytter du meg ut hver eneste måned. Hva er jeg?

5. Hva slags brød kan vi ikke spise, men vi lever av det likevel?

6. Hva er fellesnevneren for disse ordene: student, definitiv, først, snop, Afghanistan?

7. Hva er det som kommer midt i livet?

8. Jeg er noen ganger hvit, men alltid feil. Jeg kan skape latter, men heller tårer. Hva er jeg?

9. Til sammen blir to mynter 30 kr, men den ene er ikke en 10-kroning. Hvilke mynter har du?

10. Jeg har byer, men ingen hus. Jeg har fjell, men ingen trær. Jeg har vann, men ingen fisk. Hva er jeg?

[ Quiz: I hvilken verdensdel finner man Atlasfjellene? ]

Gåter - svar

1. I går, i dag, i morgen.

2. Din venstre hånd

3. En hemmelighet

4. En kalender

5. Levebrødet

6. Alle inneholder tre bokstaver som følger rett etter hverandre i alfabetet

7. Bokstaven V

8. Løgn

9. En 20-kroning og en 10-kroning

10. Et kart





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Film

1. I 2005 kåret the American Film Institute linjen «Frankly, my dear, I don’t give a damn» til tidenes beste filmlinje. Hvilken skuespiller sier linjen?

2. I den svenske filmen Kopps (2003), hva gjør politiet i Högboträsk når politistasjonen står i fare for å bli lagt ned på grunn av for lite kriminalitet?

3. I hvilket år ble James Camerons storfilm Titanic utgitt?

4. Harrison Ford har spilt mot to ulike James Bond’er, Sean Connery og Daniel Craig. I hvilke to filmer skjer dette?

5. Hva heter guttungen man følger i filmen E.T. the Extra-Terrestrial (1982)? Slik som romvesenet E.T., begynner også guttens navn på E og slutter på T.

6. Hvilke tre skuespillerne ble i 1973 alle nominert til Oscar for beste mannlige birolle for en og samme film? De spilte brødre i filmen.

7. Hvilken latterliggjort skuespiller og regissør handler filmen The Disaster Artist (2017) om?

8. Hva heter Ingmar Bergman-filmen hvor ridderen Antonius Block spiller sjakk mot Døden?

9. Hvilken skuespiller vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle på Filmfestivalen i Cannes i 2021?

10. Hvilken regissør har regissert Dødelig Våpen-filmene?

[ Quiz: Hva het den islandske vulkanen som skapte problemer for flytrafikken i 2010? ]

IKONER: En karakter som Harrison Ford har spilt ved flere anledninger er basert delvis på en karakteren folk flest forbinder med Sean Connery, nemlig James Bond. (CHRIS PIZZELLO/AP)

Film - svar

1. Clark Gable

2. De iscenesetter forbrytelser

3. 1997

4. Indiana Jones og det siste korstog (1989) og Cowboys and Aliens (2011)

5. Elliot

6. Al Pacino, Robert Duvall og James Caan

7. Tommy Wiseau

8. Det syvende segl (1957)

9. Renate Reinsve

10. Richard Donner





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Geografi

1. Hvilket land dekker om lag fire femtedeler av Den arabiske halvøy?

2. Hva er hovedstaden i Wales?

3. Hva er delstatshovedstaden i Texas?

4. Ved hvilken fjord ligger Preikestolen?

5. I hvilket land kan man se Coockstredet?

6. Hva står bokstaven K for i K2, navnet på verdens nest høyeste fjell?

7. Hva er den største byen i Canadas vestligste provins British Columbia?

8. Hva heter det amerikanske territoriet som utgjør den største øya i Mikronesia?

9. Hva er hovedstaden i Zimbabwe?

10. Hvor mange delstater i USA har bokstaven Y i navnet sitt?

[ Quiz: Hva heter hovedkarakteren i filmfranchisen Avatar? ]

FJORDUTSTIKT: Hvilken fjord ser man fra Preikestolen? (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Geografi - svar

1. Saudi-Arabia

2. Cardiff

3. Austin

4. Lysefjorden

5. New Zealand

6. Karakorum

7. Vancouver

8. Guam

9. Harare

10. Seks (Wyoming, New York, New Jersey, Maryland, Pennsylvania, Kentucky)





Junior

1. Hva er setningen som vises i begynnelsen av hver Star Wars-film?

2. På hvilket fotballag spiller Erling Braut Håland?

3. Hva er etternavnet til Hermine i Harry Potter-bøkene?

4. Hva er hovedstaden i Sverige?

5. Hvilken rap-duo har sanger som «Traktor», «Født til å ragge» og «Ærmen i kærmen»?

6. I Ylvisbrødrenes store hit «The Fox (What Does the Fox Say?)» sier de i førsteverset at de kan dyrelydene til ti dyr. Hvilke ti dyr?

7. Hva het han som var konge før kong Harald?

8. Hva heter statsministeren i Norge?

9. På hvilken dag spiste Jesus sitt siste måltid med disiplene før han ble korsfestet?

10. Hva slags energikilde bruker en Tesla?

[ Julius Cæsar fikk kun én biologisk sønn. Hvem var mor til barnet? ]

RØDT, HVIT OG BLÅ: Erling Braut Haaland er vant til å kle seg i rødt for Norge, men i en annen farge på klubblaget. (Fredrik Varfjell/NTB)

Junior - svar

1. «A long time ago in a galaxy far, far away....» («For lenge siden, i en galakse langt, langt unna»)

2. Manchester City

3. Grang (Granger)

4. Stockholm

5. Hagle

6. Hund, katt, fugl, mus, ku, frosk, elefant, and, fisk og sel

7. Olav

8. Jonas Gahr Støre

9. Skjærtorsdag

10. Elektrisk energi





Godt og blanda 2

1. Hvilken valuta bruker de i Finland?

2. Hvilke to farger er det i FN-flagget?

3. Hvilken Håkon har gitt navn til Håkonshallen i Bergen?

4. Hvilket parti representerer Oslos ordfører Marianne Borgen?

5. Hvilken bevegelse ledet den politiske aktivisten Emmeline Pankhurst?

6. Hva er det man i spanske kjøkken kaller småretter?

7. Hva heter de fire gjenlevende medlemmene av komigruppen Monty Python (2023)?

8. Nevn et år Martin Luther levde.

9. Hva heter Norges største stavkirke?

10. Hvilket begrep brukes om ord som er konstruert etter et personnavn, som for eksempel at ordet ‘boikott’ kommer fra Charles Cunningham Boycott?

[ Dette er de beste påskefilmene ]

BORGEN: Oslos ordfører Marianne Borgen ønsker velkommen til inviterte ukrainere til en mottakelse og omvisning av Fredsprisutstillingen på Oslo Rådhus tidligere i år. (Hanna Johre/NTB)

Godt og blanda 2 - svar

1. Euro

2. Blå og hvit

3. Håkon Håkonsson

4. SV

5. Sufragettebevegelsen

6. Tapas

7. John Cleese, Michael Palin, Eric Idle og Terry Gilliam

8. 1483-1546

9. Heddal stavkirke

10. Eponym





Svaret begynner på F

1. Hva het barne-TV-serien som ble ledet av «sjefen over alle sjefer» Asgeir Borgermoen?

2. Hvilken rockegruppe fikk et internasjonalt gjennombrudd med sangen «Lemon Tree»?

3. Hva betyr «god jul» på spansk?

4. Hvilken oppdager var den første som seilte fra Europa til Asia i vestlig retning?

5. Hva heter katten til Minni Mus?

6. Hvilket dyr jaktes det på i Roald Dahls barnebok Danny, the Champion of the World?

7. Hva heter læren om språklyder?

8. I kortspillet poker, hva har du hvis du har fem kort alle i samme sort?

9. Hva heter Japans statsminister?

10. Hvem er jeg? Jeg ble født i 1843 i Trondheim, grunnla Norske Kvinners Sanitetsforening og Landskvindestemmeretsforeningen. og ble omtalt som «Korridorenes Dronning»?

[ Vårt Lands påskequiz 2023 ]

JAPAN: Vet du navnet til den japanske statministeren? (Michal Dyjuk/AP)

Svaret begynner på F - svar

1. Fritt Fram (1999-2001)

2. Fools Garden

3. Feliz Navidad

4. Ferdinand Magellan

5. Figaro

6. Fasaner

7. Fonetikk

8. Flush

9. Fumio Kishida

10. Fredrikke Marie Qvam





Svaret begynner på G

1. Hva kalles den medisinske spesialiteten som dekker kvinnelige sykdommer?

2. Hva kalles vann som befinner seg under bakkenivå der alle sprekker og porer i grunnen er helt fylt med vann?

3. Hvilken frukt har det vitenskapelige navnet Punica granatum?

4. Hva heter de svenske bøkene Pettson och Findus på norsk?

5. Hvilken musikksjanger forbindes med band som Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains og Pearl Jam?

6. Hvilken skuespiller spilte Cyrano de Bergerac i 1990-filmen med samme navn?

7. Hvilken forfatter står bak kriminalromanene om privatdetektiven Varg Veum?

8. Hvem er leder av Natur og Ungdom? (2022-)

9. Nevn et annet afrikansk land enn Ghana som begynner på bokstaven G.

10. Hva het den største tyske fangeleiren i Norge under okkupasjonen under andre verdenskrig?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på G - svar

1. Gynekologi

2. Grunnvann

3. Granateple

4. Gubben og katten

5. Grunge

6. Gérard Depardieu

7. Gunnar Staalesen

8. Gina Gylver

9. Gabon, Gambia, Guinea og Guinea-Bissau

10. Grini





Musikk

1. Hvilken sang fremførte Carola da hun vant Eurovision Song Contest i 1991?

2. Hva har Paul McCartney, Kurt Cobain og Jimi Hendrix til felles?

3. Ingen ved navn Per har noen gang vunnet prisen Årets spellemann - fleip eller fakta?

4. Hvem skrev musikken til balletten «Nøtteknekkeren»?

5. Hva heter artisten bak landeplagen «Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)»?

6. Hvilken norsk musikkduo har laget vignetten til NRK Nyheter?

7. Hva var debutsingelen til Rihanna?

8. Innen musikk brukes man som oftest tre nøkler som notesystemer. I tillegg til G-nøkkel og F-nøkkel, hvilken nøkkel er det som brukes ofte?

9. I hvilken amerikansk delstat ligger The Rock and Roll Hall of Fame?

10. Hvem skrev de seks såkalte «Pariser-symfoniene»?

[ Dro disippelen Tomas til India? ]

ROCKEHJEM: Rock and Roll Hall of Fame ligger i USA. (Tony Dejak/AP)

Musikk - svar

1. «Fångad av en stormvind»

2. De var alle venstrehendte (og spilte venstrehendt gitar/bass)

3. Fakta

4. Pjotr Tsjaikovskij

5. Scatman John

6. Röyksopp

7. «Pon de Replay»

8. C-nøkkel

9. Ohio

10. Joseph Haydn





Historie

1. Hovedmotstanderne til Napoleons Frankrike under Napoleonskrigene var de tyske statene i tillegg til to nasjoner - hvilke to?

2. Hvem er kjent for å ha ledet den polske uavhengige fagorganisasjonen Solidaritet?

3. Hvilken stor begivenhet skjedde 1. september i 1939?

4. Hvor åpnet rettsprosessen mot de ledende tyske nazister i november 1945?

5. Våre forfedre kalte byen for Holmgard, men hva er det riktige navn på denne russiske byen?

6. Hva kom først av Maya-, Azteker-, og Inkariket?

7. I hvilket stan-land skjedde tulipanrevolusjonen?

8. Reconquista er en betegnelse på den kristne gjenerobringen av Den iberiske halvøy mellom 718 og 1492. Hvem gjenerobret de halvøya fra?

9. Hvilke to lands konger signerte Kieltraktaten i 1814?

10. Hvilket historisk kjent ektepar ble henrettet i 1793?

[ Mer enn 3.000 gudstjenester i løpet av påsken ]

HISTORISK: En hatt som tilhørte Napoleon Bonaparte på utstilling i Oklahoma City Art Museum i 2007. (AP P/AP)

Historie - svar

1. Russland og Storbritannia

2. Lech Walesa

3. Tyskland gikk til krig mot Polen

4. Nürnberg

5. Novgorod

6. Mayariket

7. Kirgisistan

8. Maurerne

9. Sverige og Danmark(-Norge)

10. Marie Antoinette og kong Ludvig 16.





Kultur

1. Hvem er Norges kulturminister (2023)?

2. Hvilket teaterstykke i regi av Nationaltheatret går for tiden på Økernsenteret i Oslo?

3. Hva den norske litteraturprisen som deles ut til årets beste skjønnlitterære debutant under 35 år? Prisen er oppkalt etter en norsk forfatter og deles ut av Den norske Forfatterforening.

4. Hvem har skrevet Gudfaren-bøkene?

5. Hvor mange grunnposisjoner er det i klassisk ballett?

6. Hvem er Edmond Dantès?

7. Hva het ekteparet som åpnet Henie Onstad Kunstsenter?

8. Hvilken maler fikk tilnavnet «Jack the Dripper»?

9. Hvem står bak novellesamlingen Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten (1983)?

10. Hvilken billedhogger står bak blant annet skulpturen Verdens gang i VG-huset, Wenche Foss ved Nationaltheatret og Gunnar Sønsteby på Karl Johans gate?

[ Hele påsken fortalt gjennom en flanellograf ]

WENCHE FOSS: Skulpturen av Wenche Foss foran Nationaltheatret ble avduket av dronningen i 2007. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Kultur - svar

1. Anette Trettebergstuen

2. Døden på Oslo S

3. Tarjei Vesaas’ debutantpris

4. Mario Puzo

5. Fem grunnposisjoner

6. Greven av Monte Cristo

7. Sonja Henie og Nils Onstad

8. Jackson Pollock

9. Kjell Askildsen

10. Per Ung