QUIZ: I hvilken verdensdel finner man Atlasfjellene?

Godt og blanda

1. Hva er et annet navn for stinkdyr?

2. Tegneseriekarakteren Madam Mim forbindes ofte med Donald Duck-universet, men i hvilken Disney-film dukker hun opp for første gang?

3. Hvilken forkortelse brukes om «Komiteen for statlig sikkerhet»?

4. I hvilken verdensdel finner man Atlasfjellene?

5. Fra hvilket land kommer bandet The Cure?

6. Hvilken kunstner står bak verk som Den hellige Antonius’ fristelse, Hukommelsens standhaftighet og Den hallusinogene tyrefekteren?

7. Hvilket bløtdyr er den mest artsrike klasse av virvelløse dyr etter insekter?

8. Hva het kongen av Sparta som i 480 f. Kr falt ved Thermopylene?

9. Den franske byen Orléans og den amerikanske byen New Orleans ligger ved hver sin elv. Hva heter de to elvene?

10. I hvilken by ligger den historiske kirken Groote Kerk?

GRAMMY: Duoen Daft Punk spiller live på Grammy-utdelingen i 2017. (Matt Sayles/AP)

Godt og blanda - svar

1. Skunk

2. Sverdet i stenen (1963)

3. KGB

4. Afrika

5. England (Storbritannia)

6. Salvador Dalí

7. Snegler

8. Leonidas

9. Mississippi (New Orleans) og Loire (Orléans)

10. Cape Town





Svaret begynner på C

1. Hvilket atomsymbol har grunnstoffet karbon?

2. Hvilken fransk moteskaper stod bak kjolen «den lille sorte» og parfymen Chanel No. 5?

3. Hvilken kjent person bruker initialene CR7?

4. Hva står CIA for?

5. Hvilken skuespiller spiller den OL-vinnende bryteren Mark Schultz i den Oscar-nominerte filmen Foxcatcher (2014)?

6. Hvilket fransk ord bruker franskmennene når de sier «Karl den Store»?

7. Hvilket meget kjent konsern ble grunnlagt i 1892 av Asa G. Candler?

8. Hva heter delstaten i Brasil som er kjent for sin lange kystlinje til Atlanterhavet og som har Fortaleza som sin hovedstad?

9. Hvilken artist har sunget sanger som «Time After Time» og «True Colors»?

10. Hva heter øya sør i Det karibiske hav som utgjør bokstaven C i de såkalte ABC-øyene?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på C - svar

1. C

2. Coco Chanel

3. Cristiano Ronaldo

4. Central Intelligence Agency

5. Channing Tatum

6. Charlemagne

7. Coca-Cola Company

8. Ceará

9. Cyndi Lauper

10. Curaçao





Aktuelt

1. Hvilket av BBCs flaggskip-program har blitt ledet av den tidligere fotballspilleren Gary Lineker siden 1999?

2. Hvilken statsrådspost hadde Hadia Tajik da hun måtte gå av i 2022?

3. Hvilken artist er aktuell med albumet Endless Summer Vacation?

4. Hvor mange år fikk den tidligere politimannen Eirik Jensen i fengselsstraff?

5. Hvilken stilling har Li Qiang?

6. Hva er USAs største kabel-TV-kanal?

7. I hvilken by arrangeres Buktafestivalen?

8. Datoen i dag – 18. mars – er fødselsdagen til den britiske statsministeren kjent for sitatet «Fred i vår tid». Hvem snakker vi om?

9. Datoen i dag er også fødselsdagen til Åse Kleveland. Nevn et år hun var kulturminister i Norge.

10. Datoen i dag i 1965 gjorde russeren Aleksej Leonov noe ingen mennesker hadde gjort før ham. Hva gjorde han?

[ Åste Dokkas nettquiz: Hvor quizten er du? ]

PÅ VEI UT: Den britiske programlederen Gary Lineker er tilbake på BBC etter å ha blitt tatt av lufta for sin kritikk av asylpolitikken til Det konservative partiet. (James Manning/AP)

Aktuelt - svar

1. Match of the Day

2. Arbeids- og inkluderingsminister

3. Miley Cyrus

4. 21 års fengsel

5. Kinas statsminister

6. Fox News

7. Tromsø

8. Neville Chamberlain

9. 1990-1996

10. Han ble det første mennesket til å gjennomføre en romvandring





Framtida

1. I Johannes’ Åpenbaring blir man servert en rekke forutsigelser om framtiden, blant annet at Dragen blir kastet ut av himmelen. Hvilken erkeengel leder slaget mot Dragen?

2. Hvilket ord brukes om en forestilling om eller beskrivelse av en uønsket samfunnsmodell i framtiden?

3. Hva kalles den filosofiske retningen som tror på skjebnen og anser fremtiden som gitt?

4. Hvem har skrevet boka Les Propheties, som inneholder profetier om fremtiden enkelte mener har vist seg å være sanne?

5. I filmen Tilbake til fremtiden II drar de, i motsetning til film nummer 1, til fremtiden. I hvilket år, som nå har passert, ankommer de?

6. I hvilken framtidsroman foregår handlingen i Airstrip One?

7. Hvem skrev at «Fremtid kan umulig komme; ti når den kommer, er den omme»?

8. Hvilken katastrofisk hendelse har man regnet ut vil skje om omtrent fem milliarder år?

9. Hvilken artist står bak albumet Future Nostalgia?

10. Fullfør Alf Prøysen-linja: «Du ska få en dag i mårå … »





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Framtida - svar

1. Mikael

2. Dystopi (framtidsdystopi)

3. Deterministisk

4. Nostradamus

5. 2015

6. 1984

7. Henrik Ibsen

8. Solens undergang

9. Dua Lipa

10. «Som rein og ubrukt står»





Landegrenser

1. Hva er det største landet Kina grenser til?

2. Hvilke tre land grenser Nord-Korea til?

3. Nevn to av de tre landene Mexico grenser til?

4. Nevn ett av de to landene i Sør-Amerika som ikke grenser til Brasil.

5. Av landene Frankrike grenser til, hvilket kommer først i alfabetet?

6. Hvilket land grenser kun til Sveits og Østerrike?

7. Hvilke fire land grenser Italia til?

8. Hvilket land grenser til Somalia, Etiopia, Sør-Sudan, Uganda og Tanzania?

9. Hvilket land grenser til Papua Ny-Guinea, Øst-Timor og Malaysia?

10. Hva er det eneste landet i verden som kun grenser til både Kina og Russland?

[ Quiz: Hvilken vulkan skapte flykaos i 2010? ]

MEXICO: En amerikansk grensevakt går fram og tilbake ved en ny del av grensemuren mot Mexico. (JOEL MARTINEZ/AP)

Landegrenser - svar

1. Russland

2. Sør-Korea, Kina og Russland

3. USA, Guatemale og Belize

4. Chile og Ecuador

5. Andorra

6. Liechtenstein

7. Frankrike, Sveits, Østerrike og Slovenia

8. Kenya

9. Indonesia

10. Mongolia





Oscar-utdelingen

1. Hvor mange Oscarutdelinger har det vært?

2. Hvilken film vant prisen for beste film i år?

3. Hvilken pris var det Chris Rock skulle dele ut da Will Smith slo til ham på scenen under fjorårets seremoni?

4. Hvem er den eneste nordmannen som har blitt nominert til prisen beste regi?

5. Hvis man ser bort fra Oscarutdelingens Special Achievement Academy Award, er det kun én filmtrilogi hvor alle tre filmer har vunnet Oscarpriser. Hvilken trilogi?

6. Da Jaime Lee Curtis i år vant en Oscar for beste birolle, takket hun sine Oscar-nominerte foreldre. Hvem var de?

7. Jamie Lee Curtis spiller også tittelkarakteren i en film hvor Kevin Kline vant Oscar for beste birolle. Hva heter filmen?

8. Ke Huy Quan, vinneren av årets beste mannlige birolle, fikk under årets TV-show en gjenforening med Harrison Ford. Hvilken Oscar-nominert film har de spilt sammen i?

9. For hvilken film vant Denzel Washington sin første Oscarpris?

10. Det er kun en afroamerikaner som har vunnet prisen beste kvinnelige hovedrolle. Hvem?

GJENFORENING: Harrison Ford ble gjenforent med Ke Huy Quan på Oscar-scenen i år. Hvilken film, som var Quans filmdebut, har de to spilt i sammen? (Chris Pizzello/AP)

Oscar-utdelingen - svar

1. 95

2. Everything Everywhere All at Once (2022)

3. Beste dokumentarfilm

4. Morten Tyldum

5. Ringenes Herre-trilogien

6. Janet Leigh og Tony Curtis

7. En fisk ved navn Wanda (1988)

8. Indiana Jones og de fordømtes tempel (1984)

9. Glory (1989)

10. Halle Berry (i 2001)