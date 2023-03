Godt og blanda

1. Blåhvalen spiser utelukkende én ting - hva?

2. Hvilken vulkan var det som fullstendig begravet den romerske byen Pompeii?

3. Hvilken fysiker sa «Nå er jeg Døden. Verdeners ødelegger»?

4. Hva kalles en lang tilhenger hvor fremre del hviler på en trekkvogn?

5. Hva heter David Cronenberg-filmen som tar for seg forholdet mellom psykologene Sigmund Freud, Carl Jung og pasienten Sabina Spielrein?

6. Hvilket mirakel utførte Jesus i bryllupet i Kana?

7. Hvem var amerikansk president fra 1953 til 1961?

8. I hvilket land finner man stredet Dardanellene?

9. Hvilken amerikansk låtskriver står bak albumet Tapestry (1971)?

10. Hva heter Storbritannias lengste elv?

[ Åste Dokkas nettquiz: Hvor quizten er du? ]

Godt og blanda - svar

1. Krill

2. Vesuv

3. Robert Oppenheimer

4. Semitrailer

5. A Dangerous Method (2011)

6. Han forvandlet vann til vin

7. Dwight Eisenhower

8. Tyrkia

9. Carole King

10. Severn





Svaret begynner på A

1. I hvilket eventyr møter man en dør som åpner seg når man sier «Sesam, lukk deg opp»?

2. Hvilket tysk ord som kan brukes både som preposisjon, adverb og forstavelse, svarer til de norske preposisjonene ved, til, på og om?

3. Hvem var frontfigur i gruppa The BlackSheeps og representerte Norge i Eurovision Song Contest i 2016?

4. Slaget om hvilken by i Syria har blitt omtalt som «Syrias Stalingrad»?

5. Hva er hovedstaden i Andorra?

6. Hvilket brennevin blir ofte omtalt som den grønne fe?

7. Under hvilket navn er Johann Sebastian Bachs Orkestersuite nr. 3 i D-dur bedre kjent?

8. Hvilken russisk by, som var Russlands eneste havneby før St. Petersburg ble grunnlagt, er pomorenes hovedstad?

9. Hvilket latinsk uttrykk som brukes av nordmenn i dag betyr «det annet jeg»?

10. Hva heter den oppdiktede enheten i det danske politiet som ble introdusert i Jussi Adler-Olsens roman Kvinden i buret, den første boken i en serie om den nevnte enheten?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på A - svar

1. «Ali Baba og de 40 røverne»

2. An

3. Agnete Saba (Agnete Kristin Johnsen Saba)

4. Aleppo

5. Andorra la Vella

6. Absint

7. Air

8. Arkhangelsk

9. Alter ego

10. Afdeling Q





Aktuelt

1. Nå skal James Bond-bøkene renses for krenkende språk. Hva heter forfatteren av bøkene?

2. I hvilket land er Tbilisi hovedstad?

3. I hvilket fylke ligger Fosen?

4. I hvilket fylke ligger Kragerø?

5. Hvilken kunstner står bak maleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika»?

6. En kinoaktuell film handler om en stor bjørn og hva slags narkotisk middel?

7. På hvilke trær dukker det opp “gåsunger” om våren?

8. Hva heter TV-serien hvor Volodomyr Zelenskyj spiller en lærer som stiller til valg som president i Ukraina?

9. På datoen i dag i 1877 ble balletten Svanesjøen fremført for første gang. Hvem har laget balletten?

10. På datoen i dag i 1791 blir Vermont tatt opp som USAs 14. delstat. Hva heter delstatens hovedstad, som er USAs minste delstatshovedstad?

[ QUIZ: I hvilket hav finner du Cayman Islands? ]

Aktuelt - svar

1. Ian Fleming

2. Georgia

3. Trøndelag

4. Vestfold og Telemark

5. Christian Krogh

6. Kokain (Cocaine Bear)

7. Selje

8. «Folkets tjener»

9. Pjotr Tsjajkovskij

10. Montpelier





Myter

1. Hva kalles landet eller imperiet i Sør-Amerika som skal være rikt på gull?

2. Hvordan ble kong Midas kvitt forbannelsen hvor alt han rørte ble til gull?

3. Hvilken mytisk øy ble først beskrevet av den greske filosofen Platon?

4. I romanen Da Vinci-koden identifiseres Den hellige gral med en kvinne i Leonardo Da Vincis maleri «Nattverden». Hvilken kvinne?

5. Hva slags lukt reagerer troll negativt på?

6. I hvilken film kan man høre om at kunnskapen om en ekte, skinnende gjenstand forsvant ved at «Historie ble legende» og «Legende ble myte»?

7. I gresk mytologi, hva heter personen som åpnet en krukke som inneholdt alt av verdens ulykker?

8. Hvorfor var krigeren Akilles kun dødelig i akilleshælen?

9. I norrøn mytologi, hvorfor blir den nærmest udødelige Balder drept av noe så uskyldig som en misteltein?

10. Det sagnomsuste havområdet Bermudatriangelet danner et triangel mellom Bermuda, Florida og hvilken øygruppe?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (29).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Myter - svar

1. Eldorado

2. Ved å bade i elven (Paktolos)

3. Platon

4. Maria Magdalena

5. Lukten av kristenmanns blod

6. Ringenes Herre

7. Pandora

8. Fordi moren holdt ham fast i hælen da hun renset resten av kroppen hans i elven Styx (akilleshælen ble da ikke vasket)

9. Fordi Balders mor hadde fått alle verdens skapninger til å sverge å ikke skade Balder, bortsett fra mistelteinen

10. Puerto Rico





Trommeslagere

1. Hva er Beatles-trommeslageren Ringo Starrs egentlig navn?

2. Hva heter Phil Collins-sangen hvor trommene introduseres med et berømt trommebrekk først først etter 3 minutter og 40 sekunder?

3. Hvilken trommeslager og vokalist synger «Why do birds suddenly appear everytime you are near»?

4. Trommeslagerene i de britiske bandene The Who og Led Zeppelin døde begge i en alder av 32. Nevn navnene til en av dem.

5. Hvilken norsk komiker ble først kjent som kapellmester og trommeslager i Bård Tufte Johansen og Harald Eiars talkshow Storbynatt?

6. Hva var hovedbandet til Taylor Hawkins, som døde plutselig i 2022 i en alder av 50 år?

7. Hvilken populær julesang ble skrevet i 1941 av den amerikanske komponisten Katherine Kennicott Davis?

8. Hvilket tilnavn hadde trommeslageren Bernard Rich?

9. Hvilken kjent musiker spiller trommer på Stevie Wonder-hiten «Superstition«, som starter med en berømt trommeintro?

10. Hvilket tidligere norsk band var Embla Karidotter trommeslager i?

[ Quiz: VM på ski ]

Trommeslagere - svar

1. Richard Starkey

2. «In the Air Tonight»

3. Karen Carpenter

4. Keith Moon (The Who) og John Bonham (Led Zeppelin)

5. Einar Tørnquist

6. Femti år

7. «The Little Drummer Boy» (også kjent som «Carol of the Drum»)

8. «Buddy»

9. Stevie Wonder spiller trommene

10. Razika





Krydder

1. Hvilken farge er det på dillblomstene?

2. Hvilket krydder regnes som verdens mest kostbare?

3. Hva slags blad legger vi gjerne i glasset med sursild?

4. Hvor mange planter omfatter planteslekten piper pepper?

5. Hva het grekeren som skal ha vært den først til å hente pepper fra Asia?

6. Hva kaller vi krydder av blad og blomster av planten kung?

7. Hva er det kanel lages av?

8. Krydderet fra noen spesielle vestindiske bær har fått et merkelig navn fordi det likner på flere andre krydder?

9. Hva heter krydderet som både kan brkes mot dårlige mage og til å farge munkedrakter gule?

10. Kan du plukke timian i Norge?





Krydder - svar

1. De er gule

2. Safran

3. Laurbærblad

4. 2000

5. Alexander den store

6. Oregano

7. Fra barken av flere treslag

8. Allehånde

9. Gurkemeie

10. Ja