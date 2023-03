QUIZ: Hvilket band står bak albumet Dark Side of the Moon?

Godt og blanda

1. Hva betyr sentralstimulerende midler?

2. Hvilket grunnstoff har atomsymbolet Cl?

3. I hvilken by ligger Sveriges nasjonalbibliotek, Kungliga Biblioteket? I Stockholm eller Göteborg?

4. Hvilket ord skal vi fram til? Noe man kan kalle kjæresten eller barnet sitt, noe mange drømmer om å finne, noe ikke alle liker å tenke på.

5. Hvilken forfatter står bak romanen Drageløperen?

6. To skuespillere har blitt nominert for Oscar for filmer som er laget på 1960-, 70-, 80-, 90- og 00-tallet. Nevn en av skuespillerne.

7. Hva er et annet ord for miltbrann?

8. Hva er verdensrekorden til Karsten Warholm på 400 meter hekk?

9. Hvor gammel ble Wenche Foss?

10. Hva heter verdens minste dyr?

2008: Wenche Foss og Fabian Stang (t.v.) på 90-årsfeiringen av Gunnar Sønsteby på Akershus Slott i 2008. (Lise Åserud/NTB)

Godt og blanda - svar

1. At middelet situmelerer sentralnervesystemet (først og fremst hjernen)

2. Klor

3. Stockholm

4. Skatt

5. Khaled Hosseini

6. Jack Nicholson og Michael Caine

7. Antraks

8. 45,94

9. 93 år

10. Pygméspissmus





Svaret begynner på Ø

1. De første kjente skriftlige kildene om denne drikken er 6.000 år gamle. Hva heter den?

2. Hvor i Kroppen finner man stigbøylen?

3. Han har vært fylkesmann, og er nå regiondirektør i Husbanken. Hvem er han?

4. Hva heter Sveriges nest største øy?

5. Hva heter politienheten som etterforsker miljøkriminalitet i Norge?

6. Hva er en skink?

7. Elven er 11,3 km lang, og er en sideelv til Gudbrandsdalslågen. Hva heter den?

8. Fornavnet er Arne, og han har 54 landskamper. Hva er etternavnet?

9. Når en hest blir gammel kalles den ofte?

10. Hva heter administrasjonssenteret i Vindafjord kommune?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på Ø - svar

1. Øl

2. Øret

3. Øystein Djupedal

4. Øland

5. Økokrim

6. Øgle

7. Øla

8. Økland (Arne Larsen Økland)

9. Øk

10. Ølen





Musikk

1. Hvilken kvinnelig artist blir regnet som tidenes mestselgende?

2. Hvilken komponist står bak musikken til musikalen Annie?

3. Michael Jackson-hiten «Human nature» ble skrevet av keyboardisten i hvilket kjent band?

4. Hvilket band står bak albumet Dark Side of the Moon?

5. Hvilket land kom komponisten Johannes Brahms fra?

6. Kronprins Haakon har stått på scenen med et av Norges mest kjente rockeband. Hvilket?

7. Og hvilket instrument spilte han?

8. Hvem sang den norske MGP-klassikeren «Mil etter mil»?

9. Hvem synger sangen «Svantes lykkelige dag»?

10. Hvilket band har gitt ut albumet Achtung Baby?

ANNIE: Tomine Malmquist Harket på scenen på premieren på musikalen Annie på Sentrum Scene i Oslo i 2004. Morten Harkets datter hadde tittelrollen i oppsetningen. (Knut Falch/NTB)

Musikk - svar

1. Nana Mouskouri

2. Charles Strouse

3. ToTo

4. Pink Floyd

5. Tyskland

6. Seigmenn

7. Gitar

8. Jan Teigen

9. Povl Dissing

10. U2





I hvilke hav ligger øyene?

1. I hvilket hav ligger Sicilia?

2. I hvilket hav ligger Caymanøyene?

3. I hvilket hav ligger Fiji?

4. I hvilket hav ligger Madagaskar?

5. I hvilket havområde ligger øya Man?

6. I hvilket hav ligger St. Helena?

7. I hvilket hav ligger Sardinia?

8. I hvilket randhav ligger Antarktis’ største øy Aleksanderøya?

9. Jan Mayen ligger på grensa mellom to hav. Hvilke to hav?

10. I hvilket hav ligger den bratte klippeøya Skellig Michael, som huser en av Europas mindre tilgjengelige klostre?





---

---





I hvilke hav ligger øyene? - svar

1. Middelhavet

2. Det karibiske hav

3. Stillehavet

4. Indiahavet

5. Irskesjøen

6. Atlanterhavet

7. Tyrrenske hav

8. Bellingshausenhavet

9. Norskehavet og Grønlandshavet

10. Atlanterhavet





Kjente mødre

1. Hvordan dør Bambis mor?

2. Hvor mange barn adopterte Angelina Jolie alene?

3. Hvilken kjent soloartist sitt første soloalbum starter med tekstlinjen «Mother, you had me. But I never had you»?

4. Hva het matriarken i Kennedy-klanen i USA, mor til blant andre John F. Kennedy og Robert Kennedy?

5. Hvilket yrke har hovedpersonen i filmserien Big Momma’s House?

6. Hva kalles kunstneriske fremstillinger av jomfru Maria?

7. Hvilken kjent TV-mor er basert delvis på Margaret Groening?

8. På Mor Åses dødsleie, hva er det Peer Gynt dikter opp en visjon av?

9. Hvilke to kjente døtre har Gerd Stolsmo, forfatteren av boka «Fotballmamma»?

10. I hvilken TV-serie møter vi Vivian Banks?

STOR FAMILIE: Her ser man deler av Kennedy-familien. I midten står John F. Kennedy med sin mor. (AP Photo/Ap)

Kjente mødre - svar

1. Hun blir skutt av en jeger

2. Tre

3. John Lennon

4. Rose Kennedy

5. FBI-agent

6. Madonna

7. Marge Simpson (Margaret Groening er moren til Simpsons-skaper Matt Groening)

8. Paradis

9. Andrine og Ada Hegerberg

10. Fresh Prince i Bel-Air





Historie

1. Hvor gammel var Al Capone da han døde?

2. Hvilken engelsk konge ble halshugget 30. januar 1649, etter nederlaget i den engelske borgerkrigen?

3. Wolfgang Amadeus Mozart ble født 27. januar i hvilket år?

4. Hvem overlevde det aller første attentatforsøket på en amerikansk president i januar 1835?

5. I hvilket år døde den spanske diktatoren Francisco Franco?

6. Hvor mange års fengsel ble Adolf Hitler dømt til etter «ølkjellerkuppet» i 1923?

7. I hvilket år ble Valentina Tereshkova den første kvinnen i verdensrommet?

8. I hvilket land ble det aller første verdensmesterskapet i fotball for menn holdt?

9. Og i hvilket år?

10. Hvor mange politikere var statsminister i Storbritannia i det 20. århundre?

1938: I dette bildet fra november i 1938, ser man den spanske diktatoren Francisco Franco være tilstede på en hyllest av Jose Antonio Primo de Rivera, grunnleggeren av den nasjonalistiske bevegelsen Falange Española. (AP P/AP)

Historie - svar

1. 48 år (1899–1947

2. Charles 1

3. 1756

4. Andrew Jackson

5. 1975

6. 5 år

7. 1963

8. Uruguay

9. 1930

10. 20