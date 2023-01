Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Godt og blanda

1. Hvor mange delstater i USA har himmelretning i navnet sitt?

2. Hva er etternavnet til Volodomyr Zelenskyjs kone?

3. Hvilken fjellkjede danner den naturlige grensen mellom Frankrike og Spania?

4. Hvilket rock’n roll band har hatt både Jimmy Page, Jeff Beck og Eric Clapton som gitarister?

5. Hva er det skotsk-gæliske ordet for «innsjø»?

6. Hva har de nåværende kongene i Nederland, Belgia og Spania til felles?

7. Hva heter det grønne pigmentet som er nødvendig for å kunne utføre fotosyntese?

8. Nevn ett av Oslo rådhus sine byggeår.

9. Hva er kallenavnet på vaktene ved Tower of London? Ordet begynner på B.

10. Hvem var Arbeidernes Kommunistparti sin siste leder?





Godt og blanda - svar

1. Fem delstater (Nord- og Sør-Dakota, Nord- og Sør-Carolina, og Vest-Virginia)

2. Zelenska

3. Pyreneene

4. The Yardbirds

5. Loch

6. De ble alle konge mens deres forgjenger fremdeles levde

7. Klorofyll

8. 1931–1950

9. Beefeater

10. Ingrid Baltzersen





Julius Cæsar

1. Den romerske politikerens navn er opphavet til en tittel som betegner enkelte statsoverhoder. Hvilken?

2. Cæsar er også opphavsmann bak et kjent munnhell: «Veni, vidi, vici». Hva betyr det på norsk?

3. I år 49 f.kr. erklærte Cæsar krig mot Senatet ved å krysse elva Rubicon. Han skal da ha ytret de berømte ordene «alea iacta est». Hvordan oversettes uttrykket til norsk?

4. Cæsar fikk kun én biologisk sønn. Hvem var mor til barnet?

5. Hva heter tegneserien laget av René Goscinny og Albert Uderzo, hvor Cæsar figurerer som den fremste antagonisten?

6. Cæsar etablerte både sitt rykte og enorme formue under sine felttog i det som i dag er Frankrike og Tyskland i årene 58–49 f.kr. Hva kalte romerne disse to områdene?

7. Cæsars fornemme familie, Julia-slekten, sporet sine aner tilbake til den romerske fruktbarhetsgudinnen. Hva het hun?

8. I 60. f.kr inngikk Cæsar en avtale med to politikere om å dele makten i Romerriket mellom seg. Betegnelsen på denne statsformen blir den dag i dag benyttet som et synonym til «tremannsstyre». Hva var betegnelsen?

9. Cæsar ble, etter en lengre borgerkrig, etterfulgt av sin grandnevø og adoptivsønn. Hva het han?

10. Hvordan ble Cæsar drept?





Julius Cæsar - svar

1. Keiser

2. «Jeg kom, jeg så, jeg erobret»

3. Terningen (evt. loddet) er kastet»

4. Kleopatra (VII)

5. Asterix

6. Gallia og Germania

7. Venus

8. Triumvirat

9. Gaius Octavius, også kjent som Augustus (begge svar godkjennes)

10. Han ble knivstukket av senatorene i Senatet (i 44 f.kr.)

Kristen-quiz for viderekommende

1. Hvilke statsministre har vi hatt fra KrF?

2. Hva betyr det at et brev i Det nye testamente er pseudo-paulinsk?

3. Hvilke to bøker i Det nye testamente er verken evangelier eller brev?

4. Konverterte Sigrid Undset til katolisismen før, under eller etter hun skrev Kristin Lavransdatter?

5. Ved hvilken utdanningsinstitusjon var Ole Hallesby professor?

6. Hva er apostolisk suksesjon?

7. Hva het boka som historikeren Tom Holland ga ut i 2019, om kristendommens påvirkning på verdenshistorien?

8. Hvem var biskop i Den norske kirke i Oslo under andre verdenskrig?

9. Når utkom den første hele norske bibelen oversatt fra grunnspråkene?

10. Hvor ble Petter Dass prest da han var 42 år?

HISTORISK: Nobelprisvinneren i litteratur, Sigrid Undset, sammen med daværende kronprins Gustav Adolf under Nobelmiddagen i 1928. (Pressens Bild (code 194)/NTB)

Kristen-quiz for viderekommende - svar

1. Lars Korvald og Kjell Magne Bondevik

2. Det utgir seg for å være skrevet av Paulus, men er antakelig ikke det

3. Apostlenes gjerninger og Johannes’ åpenbaring

4. Etter (1924)

5. Menighetsfakultetet

6. Tanken om at det eksisterer en ubrutt rekke av biskoper tilbake til Jesus og apostlene

7. Dominion

8. Eivind Berggrav

9. 1891

10. Alstahaug





Svaret begynner på X

1. Hva heter røntgen på engelsk?

2. Hvilken gruppe mennesker tilhører Hank McCoy, James Logan Howlett og Scott Summers?

3. Hvilket ord brukes i tekstmeldinger for å mene «kyss og klem»?

4. Hva heter bandet Coldplays album fra 2005 som blant annet inneholder hiten «Fix you»?

5. Hva heter fotballtreneren til FC Barcelona?

6. Hva het Vin Diesels karakter i actionfilmen XXX (uttalt ‘triple x’)?

7. Hvilket selskap, som tidligere het Haloid, lanserte verdens første fotokopimaskin og er i dag verdens største leverandør av fotokopimaskiner?

8. Hva er tallet 90 i romertall?

9. Hva regnes som det første kinesiske dynastiet (ca. 2200 til 1800-/1700-tallet f. Kr.)?

10. Nummer 1-hiten Magic av Olivia Newton-John og Electric Light Orchestra ble laget til hvilken 1980-film?





Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (29).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Svaret begynner på X - svar

1. X-ray

2. X-Men

3. XOXO

4. X&Y

5. Xavi (Xavier Hernández Creus)

6. Xander Cage

7. Xerox

8. XC

9. Xia-dynastiet

10. Xanadu





Monarki

1. Hvilken dato har prinsesse Ingrid Alexandra bursdag?

2. Hvor mange monarkier er det i Europa? (monarkier inkluderer da ikke bare land med kongehus)

3. Hvilket år giftet Diana og Charles seg? Hint: Det er samme år som Meghan Markle blir født. 1981

4. Hva heter Meghan Markles rollefigur i TV-serien Suits?

5. Frem til 1944 var Dronning Margrethe også prinsesse av et annet land enn Danmark. Hvilket?

6. Hva er navnet på kong Haralds seilbåter?

7. Fra hvilket land kom tsar Nikolaj den andre av Russland sin mor Dagmar?

8. Hva heter kronprinsesse Victorias to barn?

9. Hva var navnet på prinsesse Märthas engleskole som ble lagt ned i 2019?

10. Hva heter skuespilleren som spiller dronning Elizabeth i den nyeste sesongen av TV-serien The Crown?

I FARTA: Prinsesse Ingrid Alexandra under NM i bølgesurf på Borestranden på Jæren i Rogaland. (Carina Johansen/NTB)

Monarki - svar

1. 21. januar

2. Tolv

3. 1981

4. Rachel Zane

5. Island

6. Fram

7. Danmark

8. Estelle og Oscar

9. Soulspring

10. Imelda Staunton





Aktuelt

1. Hva heter lokallaget som Trond Giske er leder for?

2. Hva er det eneste partiet på Stortinget som er imot norsk våpenstøtte til Ukraina?

3. Hva heter den nye storfilmen med et bibelsk navn hvor Brad Pitt og Margot Robbie spiller hovedrollene?

4. Hvilken romersk gud er måneden januar oppkalt etter?

5. I hvilket land er Jacinda Ardern statsminister?

6. Bandet Blur headliner årets utgave av Øyafestivalen. Hvilket band “kjempet” de mot på 1990-tallet i det som den britiske pressen kalte ‘The Battle of Britpop’?

7. Hva heter skuespilleren som på ny skal spille Jesus i oppfølgeren til Mel Gibsons The Passion of the Christ?

8. Hvilken viktig stilling har Charles Michel?

9. Datoen i dag er dødsdagen til Vladimir Lenin og George Orwell. Hva heter karakteren i Orwells roman Kamerat Napoleon som mange mener skal symbolisere Lenin?

10. Datoen i dag i 2003 gikk Kevin Mitnicks rettslige forbud mot bruk av elektronisk utstyr mer avansert enn en kalkulator ut. Hva var Mitnick?

BRITISKE BLUR: Graham Coxon, Damon Albarn, Dave Rowntree and Alex James fra Blur. (Ki Price/Ap)

Aktuelt - svar

1. Nidaros Sosialdemokratisk Forum

2. Rødt

3. Babylon

4. Janus

5. New Zealand

6. Oasis

7. Jim Caviezel

8. EU-president

9. Old Major

10. En hacker