Det er andre søndag på rad at paven forlater hjemmet sitt i Vatikanet for å ta turen til Petersplassen etter det som var hans lengste sykehusopphold under sin tid som pave.

Han delte ut søtsaker til barn og håndhilste på oppmøtte mens han turet rundt Petersplassen i rullestol.

Paven framsto å være i god form, men legene hans har bedt ham om å ta det med ro. Besøkene hans til Petersplassen har ikke vært en del av den offisielle kalenderen hans.