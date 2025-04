– Jeg er veldig opprørt over den måten Statsforvalteren opererer på, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Dagen.

Denne uken ble det kjent at Brunstad Christian Church (BCC) har fått et forhåndsvarsel fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus om at de kan miste statstilskuddet.

Statsforvalteren problematiserer hvordan BCC forskjellsbehandler personer som lever i et homofilt samliv. At denne gruppen ikke får bli medlem i trossamfunnet og ikke får delta på en rekke aktiviteter, mener de er «uforholdsmessig inngripende» og ikke lovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven.

I et intervju med Dagen går den tidligere trosministeren hardt ut mot Statsforvalteren.

– Det virker som om Statsforvalteren er proaktiv og leter etter diskriminering i trossamfunnene. Det er ikke dette loven er til for.

Mener loven beskytter BCC

Da Ropstad var minister i 2019-2021 var han selv med på å utforme den nye trossamfunnsloven.

Loven ga klarere vilkår for å nekte eller kutte i tilskudd dersom tros- og livssynssamfunn bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter.

Brunstad Christian Church risikerer nå å miste statsstøtten for sine 8.900 medlemmer hvis de ikke endrer forskjellsbehandling for homofilt samlevende.

De har fått frist på én måned til å endre praksis.

KAN MISTE TILSKUDD: Kåre J. Smith er forstander i Brunstad Christian Church. Her fra kirkesamfunnets sommerstevne i 2024 (ROWENA REUSS CHRISTENSEN)

Ropstad mener loven beskytter BCC i dette tilfellet.

– Forskjellsbehandling er innenfor loven, så lenge dette begrunnes i teologi, sier han og viser til proposisjonen til den nye trossamfunnsloven:

«Departementet viser til at trossamfunn som forskjellsbehandler for eksempel kvinner eller homofilt samboende når dette er et nødvendig uttrykk for deres teologiske forankring eller religiøse lære, fortsatt skal kunne påberope seg unntaksadgangen i diskrimineringslovverket.»

– I merknadene understreket vi at terskelen for å miste støtte skal være høy, ettersom tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende rettighet i liberale, demokratiske samfunn, sier Ropstad til avisen.

Støtter fortsatt loven

Ropstad, som selv jobbet mye med formuleringene i den nye loven, mener at det er bruken av loven som er problemet, ikke loven i seg selv.

– Loven ble ikke perfekt, men den ble heller ikke til i et vakuum. Bakgrunnen var en rekke medieoppslag om kjønnslemlestelse, tvangsgifte og moskeer som ble finansiert fra utlandet. Stortinget ønsket en lov, og KrF var med på å lage den.

Han påpeker også at domstolende ennå ikke har dømt noen etter loven. I mars vant Jehovas vitner over staten i lagmannsretten etter Statsforvalteren i Oslo og Viken fratok dem statsstøtte på bakgrunn av samfunnets eksklusjonspraksis.

Ropstad støtter imidlertid fortsatt loven, og mener det må gå en grense for når et trossamfunn ikke kan få statstøtte.

– Vi følger nøye med på praktiseringen, og vil foreslå endringer dersom loven ikke verner trosfriheten sterkt nok. Men de sakene som går på samlivsetikk er tydelig vernet i lovverket. Og det vil jeg, som var med på å utforme loven, være veldig tydelig på, sier Ropstad til avisen.

---

Brunstad Christian Church

Uoffisielt kalt Smiths Venner.

Grunnlagt av Johan Oscar Smith i 1898, i Vestfold.

Etablert i nesten 50 land.

Hadde nesten 9.026 medlemmer i Norge 2022.

19 menigheter registrert i Norge.

Har 25.000 trosfeller på verdensbasis.

BCC Norge fikk 12,6 millioner i offentlig støtte i 2023. For 2024 er tallet 13,4 millioner kroner.

Kilde: snl.no/statsforvalteren.no / BCC.no

---