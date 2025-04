Dette er grunnen til at BCC kan miste statstilskudd

Denne uken ble det kjent at Brunstad Christian Church har fått et forhåndsvarsel fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus om at de kan miste statstilskuddet.

Det meldte trossamfunnet selv i en pressemelding tirsdag.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus problematiserer hvordan BCC forskjellsbehandler personer som lever i et homofilt samliv. At denne gruppen ikke får bli medlem i trossamfunnet og ikke får delta på en rekke aktiviteter, mener de er «uforholdsmessig inngripende» og ikke lovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Nå har Vårt Land fått innsyn i forhåndsvarselet. Der utdyper Statsforvalteren hvorfor de nå kan frata trossamfunnet tilskudd.

Bakgrunn: Varsler mot BCC

Siden trossamfunnsloven ble innført i 2021 har Statsforvalteren mottatt sju varsler mot Brunstad Christian Church (BCC). I tre av sakene har de satt i gang undersøkelser. I påvente av en konklusjon i saken, satt de i oktober statstilskuddet for 2024 på vent. De skulle fått 13,4 millioner kroner.

I et av varslene mener varsleren at homofile diskrimineres i den foreslåtte veiledningen til Brunstad Christian Church (BCC) sine medlemsvilkår.

Dette er en forskjellsbehandling som er begrunnet i religiøse læresetninger, og som derfor er saklig og lovlig — Brunstad Christian Church, i svar til Statsforvalteren

Varsleren har ønsket at Statsforvalteren skal se om BCC bryter diskrimineringsloven med blant annet denne teksten i veiledningsdokumentet: «Hvis du eksempelvis lever i samboerskap eller homofilt samliv og kommer til møter og aktiviteter sammen med din partner, vil det virke forstyrrende for de øvrige medlemmenes samling om det som de tror på (…)».

De foreslåtte medlemsvilkårene er nå fjernet fra BCCs nettsider.

Statsforvalteren har spurt BCC om deres praksis knyttet til homofile.

BCC har opplyst at de har en forståelse av at et bibelsk ekteskap er forbeholdt én mann og én kvinne. Seksuelt samliv utenfor ekteskap mener de derfor er synd. De vil derfor ikke innvilge medlemskap til personer som lever i likekjønnet ekteskap eller homofilt samliv.

Videre har BCC påpekt at hvis vedkommende allerede er medlem, vil vedkommende kunne miste sitt medlemskap.

VEILEDER: Fra BCCs foreslåtte veileder til medlemsvilkårne, punkt 7.4.e. Dokumentet har vært tilgjengelig på BCCs nettsider, men er nå fjernet. (Utdrag fra dokument)

«Dette er en forskjellsbehandling som er begrunnet i religiøse læresetninger, og som derfor er saklig og lovlig», heter det i et av skrivene som BCC har sendt til Statsforvalteren, og som gjengis i forhåndsvarselet.

Ifølge BCC er formålet med forskjellsbehandlingen å beskytte de øvrige medlemmenes og trossamfunnets legitime interesser fra å bli forstyrret av personer som ikke bekjenner seg til og støtter deres trosgrunnlag og formål, skriver Statsforvalteren.

Homofile som ikke lever i et likekjønnet samliv har full adgang til medlemskap såfremt de øvrige vilkårene er møtt.

Statsforvalteren mener på sin side at forskjellsbehandlingen er ulovlig.

Gudstjenester er åpne for alle

Statsforvalteren gjør et poeng at én religiøs aktivitet er åpen for alle: Deres offentlige gudstjenester.

«Det er noe uklart for oss hvorfor de som lever i homofile samliv kan delta på noen av BCC Norges aktiviteter som inneholder religionsutøvelse (offentlige gudstjenester), mens de ikke får være medlem av trossamfunnet eller delta i andre aktiviteter med religionsutøvelse (menighetsaktiviteter som møter og samlinger, lovsang og musikk, barnevelsignelse, troendes dåp, og bibelundervisning», heter det i forhåndsvarselet.

Heller ikke BCCs stevner får homofilt samlevende medlemmer delta på, påpeker Statsforvalteren.

«Det er derfor noe uklart for oss om det er nødvendig for religionsutøvelsen i BCC Norge, at de i homofile samliv ikke kan delta i de aktivitetene samfunnet har listet opp. Det er ikke selvforklarende hvorfor samfunnet mener skillet må gå akkurat her», skriver de.

Slik Statsforvalteren ser det er gudstjenester «mest i kjernen av selve religionsutøvelsen».

«Når det ikke er gitt noen nærmere forklaring på hvorfor det er viktig for samfunnet å forskjellsbehandle for hva gjelder deltakelse i de fleste av aktivitetene i samfunnet, men ikke for hva gjelder deltakelse i gudstjenester, indikerer det at forskjellsbehandlingen handler mer om manglende toleranse på et mer personlig og kulturelt plan, enn at forskjellsbehandlingen er av stor betydning for medlemmenes religionsutøvelse», heter det i forhåndsvarselet.

Ikke lovlig

Statsforvalteren understreker at de ikke har mottatt varsel fra noen som selv hevder å være utsatt for denne formen for forskjellsbehandling.

Ut fra BCC sitt eget regelverk mener de likevel at den «inngripende forskjellsbehandlingen» av homofile medlemmer bryter med likestillingsloven, paragraf ni. I forhåndsvarselet skriver etaten at de vurderer å nekte trossamfunnet tilskudd for 2024, og ber BCC om å rette, eller endre sin praksis, slik at den er i tråd med loven.

Dette må skje i løpet av én måned.

Vårt Land spurte Statsforvalteren hva slags forventninger som ligger bak å rette eller endre praksis.

«Vi kan ikke legge føringer for akkurat hvordan BCC sin praksis bør være, eller hvordan de skal fastsette dette internt. De må redegjøre for en forskjellsbehandling som de mener er i tråd med diskrimineringslovgivningen, likestillings- og diskrimineringsloven § 9», svarer Hege Skaanes Nyhus, avdelingsdirektør i juridisk avdeling.

REAGERER: – Slik vi ser det, kan statsforvalters innstilling ramme mange andre kirker og trossamfunn, da dette berører religionsfrihetens kjerneområde, skriver Morten Kristoffersen, daglig leder i BCC Norge. (BCC Norge)

– Kan ramme mange andre

Vårt Land har spurt BCC om hvorfor det er viktig for dem å forskjellsbehandle homofilt samlevende medlemmer når det gjelder deltakelse i de fleste aktivitetene i trossamfunnet, men ikke deltakelse i gudstjeneste.

Daglig leder BCC Norge, Morten Kristoffersen svarer ikke direkte på spørsmålet. I stedet påpeker han dette:

– For BCC er det en viktig forutsetning for medlemskap at man bekjenner seg til vårt trosgrunnlag, noe vi som trossamfunn har rett til å definere, skriver han i en e-post til avisen.

Han viser også til at Likestillings- og diskrimineringsombudet har uttalt at religionsfriheten og forsamlings- og foreningsfriheten innebærer at et trossamfunn selv kan bestemme hvem som skal være medlemmer og kriteriene for medlemskap.

– Slik vi ser det, kan statsforvalters innstilling ramme mange andre kirker og trossamfunn, da dette berører religionsfrihetens kjerneområde. Vi mener deres foreløpige konklusjon bygger på uriktige fakta, og at Statsforvalteren legger for stramme grenser for hvordan kirker og trossamfunn kan opptre i samsvar med sin kristne tro, skriver Kristoffersen.

Han påpeker at deres fokus i første omgang er å svare Statsforvalteren, «så vil dere få vår fulle innstilling når saken er ferdig behandling».

Brunstad Christian Church

Tidligere kalt Den kristelige menighet, uoffisielt kalt Smiths Venner.

Grunnlagt av Johan Oscar Smith tidlig på 1900-tallet, i Vestfold.

Etablert i nesten 50 land.

Hadde nesten 9.026 medlemmer i Norge 2022.

9 menigheter registrert i Norge.

Har 35.000 medlemmer på verdensbasis.

BCC Norge fikk 12,6 millioner i offentlig støtte i 2023. For 2024 er tallet 13,4 millioner kroner.

Kilde: snl.no/statsforvalteren.no / BCC.no

Endring 9.4.2025 kl. 15.02:

• Lagt inn svar fra Statsforvalteren om hva de forventer når de ber BCC rette eller endre praksis.