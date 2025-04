Changemaker har valgt Ragnhild Bergli til leder. Hun tiltrer 1. juli.

– De siste årene har Changemaker nådd nye høyder, og sammen med alle de dyktige og kunnskapsrike folka i organisasjonen, skal jeg jobbe med giv for å løfte oss enda høyere, sa Ragnhild etter årssamlingen som nylig ble avviklet.

Bergli har tidligere startet opp lokallag i Gjøvik og ledet Changemakers politiske utvalg for fred. Fram til valget på årssamlingen var 19-åringen andre nestleder i organisasjonen.

– I en verden som er så usikker, og der global utvikling er under enormt press, føles dette som en av de viktigste jobbene en kan ha akkurat nå, sier Bergli.

Changemaker er en partipolitisk uavhengig og livssynsåpen organisasjon med medlemmer mellom 13 og 30 år. Den ble etablert i 1992. Moderorganisasjonen er Kirkens Nødhjelp.

– Jeg synes Changemaker gjør det riktige i kampen for en rettferdig verden. Vi prøver å balansere idealisme med konkrete løsninger, og det gir folk håp og motivasjon til å kjempe for at verden skal bli et bedre sted, sier Bergli.