Kampen om makten spisser seg til bare fem måneder før høstens stortingsvalg. Bare én enslig representant skiller rødgrønn og borgerlig side – 85 mot 84.

Norstats ferske gallup for Vårt Land, Dagbladet og NRK skjuler dramatiske trender:

Alle fire småpartier faller under sperregrensen på fire prosent – også Rødt og Venstre, som i årevis lå over.

Trygve Slagsvold Vedum og Sp kan riste av seg taperstempelet etter regjerings-exiten og le helt til «velgerbanken».

Tross forsiktig vekst – KrF og Høyre sitter begge fast i hengemyren.

Valgforsker tror på thriller-valg

– Det er nå så jevnt som det kan bli. Tilfeldigheter gjør at det blir rødgrønt flertall denne gang, sier valgforsker Johannes Bergh.

Forskningslederen ved Institutt for samfunnsforskning tror vi står overfor en valgthriller i høst.

– Vi er gått fra en situasjon fra der de borgerlige ledet klart, til at det nå er helt jevnt mellom blokkene, sier han.

KrF og MDG får nå selskap av Venstre og Rødt under sperregrensen på fire prosent. Hvem som klatrer over og hanker inn utjevningsmandatene, kan bli skjebnesvangert for maktbalansen:

– Denne situasjonen var ikke lett å forutse bare for noen måneder siden, men skaper nå spenning, sier Bergh.

Gallupvinner? Trygve Slagsvold Vedum og Sp overrasker

Senterpartiet får et kjærkomment løft etter å ha blitt stemplet som taper i vinternes regjeringsskilsmisse med Arbeiderpartiet.

Trygve Slagsvold Vedums Sp er månedens gallupvinner og går fram med 2,2 prosentpoeng til 7,2 prosent. Han kan igjen le sin velkjente latter og forsyne seg av «velgerbanken».

– Er du lettet nå, Vedum?

– Målinger varierer, vi må si hva vi mener, svarer Sp-lederen.

Han ramser opp oppskriften: Nei til EU, ja nasjonal kraftkontroll og tjenester nær folk. Også Sps strenge narkotikapolitikk tror Vedum treffer mange.

På Sps landsmøte nylig varslet Vedum kamp mot partier som ivrer for norsk EU-medlemskap nå. Har partiet faktisk truffet en EU-nerve?

– Det er for tidlig å si om dette er et blaff, eller om Sp er på en stigende kurve, sier valgforsker Johannes Bergh.

Sp har i alle fall hentet tilbake tidligere velgere som var blitt usikre. For første gang på lenge sier nær halvparten av Sps 2021-velgere at de vil stemme på partiet igjen.

Fremgangen til Sp er eneste endring utenfor feilmarginen i målingen.

ALVORETS TIME: – Høstens valg blir veldig avgjørende, erkjenner KrF-leder Dag Inge Ulstein. (Erlend Berge)

KrF i en «sump»: – I skyggen av de store

KrF går forsiktig fram til 3,2 prosent få uker før landsmøtet rett etter påske. Det ville gitt tre seter på Stortinget.

Men det er 0,8 krevende prosentpoeng opp til sperregrensen på fire prosent, som gir utjevningsmandater.

Bare fem måneder før valget er KrF fortsatt klistret til lave tretall på medienes målinger.

– Hva slags sump er KrF havnet i, Bergh?

– ­En slags sump der partiets saker ikke er på dagsorden. Også KrF havner i skyggen av de store partiene, svarer valgforskeren.

Partiet har ikke nødvendigvis gjort noen fadeser eller blitt avvist på grunn av politikken sin, mener han. Men velgerne ser nå etter andre ting enn det som er KrFs kjernesaker nå.

Ulstein før KrFs skjebnekamp : – Avgjør hvilken regjering vi får

KrF kan glede seg over gevinst på 10.000 velgere fra Sp og at tapene til den kristne rivalen Konservativt nå er på lave 2.000 velgere.

Likevel blinker en varsellampe for KrF: Antallet velgere «på gjerdet» er ikke nok til å løfte partiet over sperregrensen. De må vinne nye velgere, noe partiet knapt gjør på Vårt Lands galluper.

KrF taper i april totalt 10.000 velgere til Ap og Rødt. Tapet til blå side er bare 4.000.

Partileder Dag Inge Ulstein er glad for fremgangen på målingen:

– Det er inspirerende. Samtidig legger vi ikke skjul på at høstens valg blir veldig avgjørende, sier han.

Han sikter ikke bare til KrFs kamp mot dødshjelp, for friskoler og for å sette familiene først. KrFs kamp mot sperregrensen «blir avgjørende for hvilken regjering Norge vil få», fastslår Ulstein.

EKTE VALGFORSKER: Johannes Bergh er forskningsleder for Politikk, demokrati og sivilsamfunn og leder av Valgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. (Erlend Berge/Vårt Land)

De tre store: – Størst grunn til bekymring i Høyre

De tre store partiene dominerer på Vårt Lands måling. Ap er størst, men faller mest: 2,2 prosentpoeng – fra 30-tallet i mars til 27,9 prosent i april.

Jonas Gahr Støres og co. er likevel nesten ti prosentpoeng over bunnivået fra juletider. Bakgrunnstall viser et skifte:

For første gang på lenge henter Ap over 20.000 velgere fra Høyre. Fortsatt er 30.000 tidligere Ap-velgere hos Frp.

SV lider mest under Aps nye vekst. 51.000 velgere – en mellomstor norsk by – har forlatt dem for Ap.

For Høyre er bildet tristere enn på andre målinger: 18,9 prosent. Fremgang på 0,8 prosentpoeng er neppe en trøst for et styringsparti i urolige tider.

Høyre har størst grunn til bekymring av de store partiene, mener valgforsker Bergh. De ligger 1,5 prosentpoeng under resultatet fra valgnederlaget i 2021.

– Det er ikke noe ideelt utgangspunkt, men Høyre kan vise sin styrke som styringsparti inn mot valget, sier Bergh.

FORSMAK: Venstre-leder Guri Melby i duell med Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i 2023. I høst er det plass over sperregrensen de kjemper om. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Sperre-drama inntar to partier. Før var de sikre

MDG får 3,3 prosent, opp fra 2,5 i mars.

Etter år med målinger mellom åtte og ti prosent, måles Kirsti Bergstø og SV på sekstallet for andre måned på rad.

Verre stilt er rivalene i Rødt og Venstre:

Rødt er nå nede på 3,7 prosent og får bare ett mandat på Stortinget. Etter valget i 2021 har partiet ligget klart høyere enn den farlige sperregrensen på fire prosent.

Venstre lå på femtallet i hele 2024, men har falt etter nyttår. 3,8 prosent er Venstres andre notering under firetallet i 2025 hos Vårt Land.

– Det er en alvorlig situasjon å havne under sperregrensen, sier valgforsker Johannes Bergh om begge partiene.

Venstre taper for tredje måned på rad mest til sin tidligere erkefiende Frp. Partiet tar i april 13.500 av Venstres 2021-velgere.

Faretegn for Rødt: – Mindre attraktivt i utrygge tider

Rødt gjør sin dårligste Vårt Land-måling siden april i valgåret 2021. Kontrasten er stor til toppnoteringen på 10,5 prosent i 2022.

I april er hele 30.000 av partiets velgere usikre på om de vil stemme Rødt igjen.

– Nå havner Rødt, som alle de små partiene, i skyggen av begivenhetenes sentrum. Som et radikalt alternativ blir nok Rødt mindre attraktive i urolige tider, sier valgforsker Bergh.

Men valgkampen kan gi mer synlighet og nye sjanser, påpeker han.

Rødt-leder Partileder Marie Sneve Martinussen minner om at målinger svinger og at Rødt i snitt har ligget vesentlig høyere enn på månedens Vårt Land-måling.

– Rødts mål er å bli så sterke at vi ikke er til å komme utenom. Det er avgjørende for å holde Erna Solberg og Sylvi Listhaug ute av statsministerboligen. Rødt er avgjørende for å få ned forskjellene, styrke folkestyret og å sikre at folk flest sitter igjen med mer, sier Martinussen.