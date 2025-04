Arbeiderbevegelsen ønsker å vise sterk solidaritet med palestinernes kamp – særlig for en selvstendig nasjon.

I fjor vår anerkjente Norge Palestina – en stat uten fastsatte grenser.

Arbeiderpartiets landsmøte, som ble avsluttet i helgen, vedtok at partiet vil forby handel og næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde Israels okkupasjon av de palestinske områdene.

Neste måned kommer boikottsaken opp på LOs kongress.

Fagforbundets forslag går lenger enn vårt landsmøtevedtak, men dette kommer vi til å diskutere nærmere fram til, og ikke minst under, kongressen i mai — Kine Asper Vistnes, nestleder Fellesforbundet

I forslaget til nytt handlingsprogram fremmer to store forbund hvert sitt spisse forslag. LOs største fagforbund går lengst, det ønsker full handelsboikott:

«LO vil tydeliggjøre sin motstand mot israelsk okkupasjon ved å jobbe for at Norge avslutter all handel med Israel fram til okkupasjonen opphører», lyder Fagforbundets forslag.

«LO skal arbeide for at Oljefondet trekker ut investeringene i våpenselskaper som selger våpen til Israel og selskaper med folkerettsstridig virksomhet på okkuperte palestinske områder», lyder Handel og Kontors forslag.

LOs kongress er hvert fjerde år – i år 5.–9. mai i Oslo. Kongressen samler 300 valgte delegater fra hele LO-familien for å vedta LOs politikk og planer for perioden 2025- 2029.

«Dette kommer vi til å diskutere nærmere»

Dersom LOs nest største forbund, Fellesforbundet, støtter Fagforbundet boikottforslag, får det solid flertall på kongressen i mai.

– Fagforbundets forslag går lenger enn vårt landsmøtevedtak, men dette kommer vi til å diskutere nærmere fram til, og ikke minst under, kongressen i mai, sier Kine Asper Vistnes, nestleder i Fellesforbundet, til Vårt Land.

På siste landsmøte, i 2023, gjorde Fellesforbundet følgende vedtak:

«Norske myndigheter må legge til rette for en internasjonal boikott av varer produsert på okkupert palestinsk område.»

Fellesforbundets leder Jørn Eggum ønsker å overta den mektige LO-leder etter Peggy Hessen Følsvik.

Dette er Aps landsmøtevedtak

«Arbeiderpartiet har sørget for utstedelse av frarådinger til næringslivet mot handel som bidrar til å opprettholde Israels okkupasjon av Palestina.

Basert på dette vil Arbeiderpartiet ta initiativ til et forbud mot handel og annen næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde Israels ulovlige okkupasjon og tilstedeværelse i Palestina.

Et slikt forbud skal utvikles i samarbeid med næringslivet og andre relevante aktører.

Det skal utredes om det er behov for og mulig med innstramminger i regelverket for offentlige anskaffelser for å sikre tilstrekkelig etterlevelse av menneskerettigheter og krigens folkerett, herunder forbudet mot ulovlig okkupasjon.»

Har vedtatt to boikotter

LO har på tidligere kongresser gjort to boikottvedtak:

LO støtter også en internasjonal boikott av Israel, lød vedtaket i 2022.

LO går inn for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel samt norsk anerkjennelse av Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967, lød vedtaket i 2017.

Avtroppende LO-leder Peggy Hessen Følsvik advarer egen organisasjon mot vedtak om full boikott av Israel.

– Vedtak om økonomisk blokade vil gjøre det umulig for oss å støtte palestinsk fagbevegelse, sier LO-lederen til Dagbladet.

LO har sagt seg villig til å overta USAID-prosjekter i regionen. Et boikottvedtak vil gjøre det umulig å komme inn i Israel og Palestina. Dermed blir det umulig overta prosjektene, melder Følsvik.

På spørsmål om hvordan hennes nei til full boikott harmonerer med LOs tidligere vedtak, svarer hun:

– Jeg står på vedtaket som LO-kongressen gjorde for tre år siden, der vi sier at vi vil støtte en internasjonal boikott av Israel. Det er mitt standpunkt, at hvis vi ser at det er flere land og flere grupperinger i fagbevegelsen som kan være med på en slik boikott, mener vi det er riktig.

representantskapsmøte i LO SIER NEI: LO-leder Peggy Hessen Følsvik advarer LO-kongressen mot å støtte Fagforbundets boikottforslag. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Det er ofte en sterk markering på dag én, og så er det helt utenfor dag to og resten av tiden. — Jonas Gahr Støre, statsminister og Ap-leder

Statsminister Støre sier nei til Israel-boikott

På Arbeiderpartiets landsmøte var det en opphetet debatt om boikott av Israel. AUF-leder Gaute Skjervø tok til orde for full boikott.

Men statsminister og partileder Jonas Gahr Støre mener at boikott ikke er riktig vei å gå. Regjeringen vil heller bruke dialog og konfliktløsning.

Om boikott som virkemiddel sier Støre til NTB:

– Det er ofte en sterk markering på dag én, og så er det helt utenfor dag to og resten av tiden.

Statsministeren understreker at han forstår engasjementet for palestinerne som lider og for gislene i fangenskap på Gazastripen, men at han mener at boikott av Israel ikke er riktig virkemiddel for Norge i krigen i Midtøsten.

I 2022 besluttet regjeringen å kreve at varer som er produsert i israelske bosettinger på den okkuperte Vestbredden, skal merkes.