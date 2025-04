WASHINGTON: – Skam dere. Gjør noe. Gjør jobben deres. Vi er drittlei av å være drittlei.

Slik har ropene lydt hver onsdag den siste måneden på plenen foran Kongressen, USAs folkevalgte forsamling. Den kristne organisasjonen Sojourners kaller inn til protester mot president Donald Trump og gir politikerne en skjennepreken.

På plenen står de alle, fransiskanere, metodister, baptister og en rekke andre kristne. Flere bærer stolaer med kors rundt halsen, andre har rundsnipp, flere holder skilt med bibelvers og religiøst inspirerte slagord hevet i været.

Demonstrantene prøver å vekke både demokratiske og republikanske politikere med advarsler om at det amerikanske demokratiet er i fare under president Trump.

Vi ber dere huske deres kristne verdier og finne det moralske motet til å gjøre det som er rett for demokratiets skyld — Joan Neal

«Husk deres kristne verdier»

Som en av talerne, Joan Neal, fra en katolsk organisasjon for sosial rettferdighet, sier det:

– Kongressen må flytte fokus fra milliardærer til syke spedbarn, trengende og sultne amerikanere. Og til selve demokratiet.

– Vi ber dere huske deres kristne verdier og finne det moralske motet til å gjøre det som er rett for demokratiets skyld, lyder appellen fra Neal.

Dagens frammøtte teller rundt 200, og kommer fra Washington og de omliggende delstatene Maryland og Virginia.

FOLKEMØTE: Rundt 200 demonstranter har stilt seg opp på plenen utenfor Kongressen i Washington. (Minna Skau)

Hadde et håp, det ble ikke innfridd

Protestene vil øke i styrke, og de vil ropes over hele landet, forteller forrige onsdags hovedtaler, den innflytelsesrike teologen Jim Wallis.

Tilbake i 1971 var han med å grunnlegge organisasjonen Sojourners, en kristen, sosial rettferdighetsorganisasjon, kjent for sitt engasjement i spørsmål knyttet til fattigdom, rasisme, miljøvern, fred og menneskerettigheter.

Wallis og en gruppe evangelikale kristne ønsket å kombinere tro og sosial aktivisme.

Nesten 50 år senere var Wallis blant Donald Trumps skarpeste kritikere i presidentperioden 2017–21. Den gang håpte han at Trumps evangelikale velgere ville innse at de hadde gjort en både politisk og teologisk feilvurdering ved å velge Trump.

I dag har Wallis trukket seg noe tilbake fra Sojourners. Han er professor ved Georgetown University – og konstaterer at håpet ikke ble innfridd:

80 prosent av de evangelikale velgerne stemte i fjor igjen på Trump, og ifølge Wallis står USA nå i «den verste situasjonen siden borgerkrigen» – som raste i årene 1861–65.

RÅDGIVER: Jim Wallis regnes som en av de mest markante lederne på USAs kristne venstreside. Han var åndelig rådgiver for den demokratiske presidenten Barack Obama. (Minna Skau)

Varsler demonstrasjoner og sivil ulydighet

Wallis ønsker ikke vold. Han taler om en løst organisert opposisjon som forbereder en rekke konfronterende «forestillinger» over hele landet. Ordet forestilling viser til borgerrettighetsaktivisten Martin Luther Kings aksjoner, som marsjen mot raseskille i Birmingham i 1963 og marsjen for stemmerett i Selma i 1965.

– Dette er ikke en borgerkrig i tradisjonell forstand. Vi snakker om sivil ulydighet. Vi vil få se prester med prestekrager, religiøse ledere i prestekjoler og katolske nonner i drakt bli arresterte, sier Wallis, som selv har vært i fengsel 25 ganger.

Ifølge Wallis svikter Kongressen for tiden sin rolle som kontrollinstans overfor en mann som åpent sier at han ønsker å styre som en autokrat. I oppgjøret med USAs president handler det for Wallis i høy grad om teologi.

---

Jim Wallis

Født 1948, teolog, forfatter, aktivist og samfunnsdebattant, beskriver seg selv som evangelikal.

Mest kjent som grunnlegger av den venstreorienterte kristne aktivistnettverket Sojourners.

Var lenge sjefredaktør for Sojourners magasin med samme navn.

Var åndelig rådgiver for den demokratiske presidenten Barack Obama.

Regnes som en av de mest markante lederne på USAs kristne venstreside.

Forfatter av Guds politikk (2005), Amerikas arvesynd (2016) og Kristus i krise (2019).

---

USAs hvite kristne er kjettere

– Dette utfordrer menneskets natur. Vi er alle i stand til å utøve enorm ondskap. Hver nasjon har sine beste engler og verste demoner, og Trump fremmer våre verste demoner. Han representerer det verste i Amerika. At han vant, sier ikke bare mye om ham, men også om Amerika, om hvor vi er, og hvem vi er. Det store spørsmålet er hvem vi vil bli. Det vet vi ikke ennå, sier Wallis.

Han hyller maktens tredeling, med presidenten som utøvende makt, Kongressen som lovgivende og kontrollerende makt og domstolene som dømmende makt.

– Men hvis ikke Kongressen klarer å leve opp til sitt ansvar, og domstolene heller ikke klarer å stoppe denne mannen, må sivilsamfunnet tre fram, sier Wallis på plenen foran Kongressen.

Han beskriver store deler av USAs hvite kristne som kjettere, og den hvite kristne nasjonalismen og angrepene på offentlig helsevesen og matstøtte til fattige som antikrist.

Wallis tror fortsatt på demokratiet som idé. Men han påpeker også at demokratiet ikke er ufeilbarlig. Det sviktet i Tyskland på 1930-tallet – og nylig i Ungarn og Tyrkia.

Vi må bestemme oss for hvilken nasjon vi vil være. Om vi vil være et samfunn basert på tro, eller bare en religiøs kult som støtter makten — Jim Wallis

– Et avgjørende øyeblikk i nasjonens liv

USA er nå under angrep og landet settes på en avgjørende prøve, fordi Trump har klart å bygge et regime på frykt og ønsker å demontere demokratiet slik vi kjenner det, mener Wallis.

– Dette er en test for demokratiet og for vår tro. Det er ikke fordi vi aldri har prøvd det før. Men dette er et avgjørende øyeblikk i nasjonens liv. Vi må bestemme oss for hvilken nasjon vi vil være. Om vi vil være et samfunn basert på tro, eller bare en religiøs kult som støtter makten.

Wallis viser til den tyske kirken på 1930-tallet som hjalp Adolf Hitler til makten. Han sier at USA i dag også har «en tysk kirke».

– De har gitt etter for sitt eget maktbegjær og satt til side kjærlighet, tjeneste og rettferdighet til fordel for ønsket om makt. Han tilbyr dem makt, og de er villige til å gjøre hva som helst for å beholde den. Det er kjettersk, sier Wallis.

PREST: Metodistprest Andrew McClain og kona har reist fra Rockville i Virginia for å delta på demonstrasjonen utenfor Kongressen. (Minna Skau)

Vil følge Gud og trosse Trump

Han minner om at det også under nazismen fantes kirkefolk – som den lutherske presten Dietrich Bonhoeffer og den sveitsiske teologen Karl Barth – som sa Hitler imot. Men Wallis mener at dagens amerikanske anti-Trump-bevegelse ikke trenger sterke ledere for å kjenne sannheten.

– Vi har med en mann å gjøre som ikke kjenner noen grenser, og som søker ubegrenset makt. Akkurat nå vinner han politisk. Han er en lystløgner, og folk som tror på ham, er fanger. Det er selve friheten som står på spill. Men Jesus sa at vi skal kjenne sannheten, og at sannheten skal sette oss fri, påpeker Wallis, og legger til at mange religiøse ledere – unge, gamle, hvite, brune, svarte – er klare til å gå ut i gatene.

– Det er dramatiske ting i vente. Tiden er kommet for å heve stemmen. Sammen er vi klare til å bygge en ny kirke. Vi bygger en bevegelse som er helt tydelig på hvem vi vil adlyde, og hvem vi ikke vil adlyde. Vi vil følge Gud og trosse mannen og hans regime i Washington, lyder det fra den gamle teologen.

Jeg vakler i min tillit til høyre, venstre og sentrum i politikken. Men Gud har vært trofast mot folk som oss før — Jim Wallis

Øker presset i påskeuken

Han verken kan eller vil være mer konkret om hva som er i vente, men sier at det hele starter for alvor i påskeuken, når kongressmedlemmene er hjemme i sine valgdistrikter.

Wallis lover ikke at man vil lykkes med å stoppe Trump, men han føler at protestbevegelsen har noe sterkt på sin side.

– Vi har bare vår tro. Jeg kan ikke kontrollere Kongressen. Men jeg kan sette ord på min og mange andres tro. Og vi vil reise oss. Jeg tror på en Gud vi verken kan forutsi eller kontrollere. Men Gud vil være med oss hvis vi er trofaste. Jeg vakler i min tillit til høyre, venstre og sentrum i politikken. Men Gud har vært trofast mot folk som oss før. Og vår tro på Gud er det eneste vi har. Der vakler vi aldri.