Fredrik Glad-Gjernes er ferdig i KFUK-KFUM Global

Vårt Land har skrevet om uroen rundt daglig leder Fredrik Glad-Gjernes i KFUK-KFUM Global, bistandsorganisasjonen til KFUK-KFUM.

Nylig rettet Høyre-politiker Sveinung Stensland kritikk mot sin gamle venn Glad-Gjernes og ba ham rydde i rollene sine.

– Hvis organisasjonen har en ambisjon om å være en bred kristen organisasjon som favner bredt i alle deler av samfunnet, så er det problematisk at daglig leder er så kontroversiell, sa han.

Kimen til debatten og kritikken er uttalelser Glad-Gjernes har kommet med om krigen i Ukraina, samt at han har engasjert seg i klimaaktivistgruppa Extinction Rebellion.

Glad-Gjernes har fremholdt at han uttaler seg som privatperson, og ikke på vegne av organisasjonen, og at han har vært sykmeldt siden 2023.

KFUK-KFUM Global har tatt avstand fra uttalelsene til Glad-Gjernes.

Styreleder: – Er signert sluttavtale med Glad-Gjernes

Onsdag ettermiddag kulminerte saken i at KFUK-KFUM Globals styreleder, Eirin Bekk, sendte ut en pressemelding om at Glad-Gjernes er ferdig i organisasjonen:

«Det er signert en sluttavtale med daglig leder Fredrik Glad-Gjernes. Glad-Gjernes har i 14 år vært leder for KFUK-KFUM Global, de siste 18 månedene i permisjon fra sin stilling», uttaler hun der.

Ifølge pressemeldingen og styreleder Eirin Bekk har Fredrik Glad-Gjernes og KFUK-KFUM Global «over lengre tid hatt dialog om hans fremtid».

Partiene skal nå være «enige om at det beste både for Glad-Gjernes og KFUK-KFUM Global er å gå hver til sitt», uttaler styrelederen.

Hun takker Glad-Gjernes «for all tid og engasjement han har lagt ned for organisasjonen»

Det har foreløpig ikke lykkes Vårt Land å få en kommentar fra Glad-Gjernes.

Dagen omtalte pressemeldingen først.

Dette har de to sidene sagt til Vårt Land før

Styreleder Eirin Smedsrud Bekk skrev nylig i en e-post til Vårt Land at det er «utfordrende at en leder i permisjon uttaler seg på denne måten, og i strid med organisasjonens standpunkter».

Selv har Fredrik Glad-Gjernes fremholdt at han har uttalt seg som privatperson. Glad-Gjernes har tidligere svart Vårt Land per e-post om kritikken mot hans uttalelser om krigen i Ukraina.

Der hevdet han at hans standpunkter om folkeretten er i tråd med det KFUK-KFUM mener.

«Vi er begge tydelige på at invasjonen er brudd med internasjonal lov, og vi er enige om at vi må gjøre alt vi kan for å unngå storkrig», skrev han.

Glad-Gjernes mener det er viktig å tale sant om den trusselen verden står overfor, og at opprustingen som skjer i dag kan føre til at en verdenskrig blir uunngåelig.