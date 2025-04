Det sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) til Vårt Land. Han har vokst opp i KFUK-KFUM i hjembyen Haugesund, og sier organisasjonen betyr mye for ham.

Stensland retter nå sterk kritikk mot Fredrik Glad-Gjernes, som er ansatt som daglig leder i KFUK-KFUM Global, bistandsorganisasjonen til KFUK-KFUM, og som for tiden er sykemeldt. Høyre-toppen mener Glad-Gjernes går på den russiske limpinnen.

– Når jeg ser gode venner henfalle til den type retorikk, blir jeg oppriktig lei meg.

Stensland reagerer kraftig på uttalelsene Fredrik Glad-Gjernes kommer med om Ukraina-krigen.

I et intervju med Vårt Land tok Glad-Gjernes blant annet til orde for at også Ukraina og Nato har skyld i krigen, ikke bare Russland.

Stensland sier han er en god venn av Glad-Gjernes. I en Facebook-tråd tok Høyre-politikeren til motmæle da Glad-Gjernes frontet sitt syn på krigen.

– Det er som å høre et ekko fra det russerne vil at vi skal mene. Det syns jeg er veldig trist, sier Stensland til Vårt Land.

Mener Glad-Gjernes må velge

Glad-Gjernes har også engasjert seg stort i klimaaktivistorganisasjonen Extinction Rebellion (XR), og har brukt metoder som sivil ulydighet. Stensland syns dette er problematisk.

– XR bruker metoder som jeg ikke aksepterer. Jeg forstår ikke at KFUK-KFUM Global aksepterer at deres daglig leder også er talsperson for XR. Han må velge.

– Så du tenker det er rotete at han har på flere hatter samtidig?

– Ja. Det er som å være talsperson for flere bedrifter samtidig. Hvem representerer du egentlig da?

– Burde han fortsette som daglig leder i KFUK-KFUM Global?

– KFUK-KFUM Global må i alle fall tenke gjennom om de syns det er en passende stil. Hvis organisasjonen har en ambisjon om å være en bred kristen organisasjon som favner bredt i alle deler av samfunnet, så er det problematisk at daglig leder er så kontroversiell.

Stortinget behandler bioteknologiloven TRIST: Sveinung Stensland (H) mener Glad-Gjernes retorikk er som et ekko fra Russland. Det syns han er trist. (Vidar Ruud/NTB)

Uttaler seg som privatperson

KFUK-KFUM Global har tatt avstand fra uttalelsene til Glad-Gjernes. Styreleder Eirin Smedsrud Bekk skriver i en e-post til Vårt Land at det er «utfordrende at en leder i permisjon uttaler seg på denne måten, og i strid med organisasjonens standpunkter».

Vårt Land har forelagt kritikken fra Stensland til Bekk og Glad-Gjernes. Bekk ønsker ikke å svare på kritikken.

Glad-Gjernes sier i en e-post til Vårt Land at hans standpunkter om folkeretten er i tråd med det KFUK-KFUM mener.

«Vi er begge tydelige på at invasjonen er brudd med internasjonal lov, og vi er enige om at vi må gjøre alt vi kan for å unngå storkrig», skriver han.

Glad-Gjernes mener det er viktig å tale sant om den trusselen verden står overfor, og at opprustingen som skjer i dag kan føre til at en verdenskrig blir uunngåelig.

Han påpeker at han har vært sykemeldt siden september 2023, og at det er Kristin Bjorå som er fungerende daglig leder i KFUK-KFUM Global.

Etter Vårt Lands publisering av Glad-Gjernes’ synspunkter fredag, har han understreket at han uttaler seg som privatperson, og ikke på vegne av organisasjonen.

– Blir stående på feil side av historien

Også Arild Hermstad, leder i Miljøpartiet De Grønne, bekymrer seg over Fredrik Glad-Gjernes uttalelser.

– Vi ser at russisk propaganda får for mye fotfeste i Norge, og det bekymrer meg.

Glad-Gjernes sier selv at han kommer med et fredsbudskap, og at det viktigste er at våpnene legges ned. Hermstad mener at dette sammenfaller med Putins interesser.

– Det er det samme som å si til noen med en voldelig partner at det er du som blir utsatt for overgrepene som må endre deg, og at volden er legitim.

MDG-lederen mener det er ubestridt at Russland er den aggressive part.

– Glad-Gjernes sier at de har legitime sikkerhetsutfordringer, men det er ikke noe legitimt i noe av det Russland sier eller gjør i denne saken, sier han og legger til:

– Han blir stående på feil side av historien. Dette er en avsporing.

Statsministeren diskuterer Ukraina med parlamentariske ledere BEKYMRINGSFULLT: Arild Hermstad (MDG) bekymrer seg for at russisk propaganda får fotfeste i Norge. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Pro-russiske briller

Glad-Gjernes peker på flere avtaler han mener viser at også Nato og Ukraina har skyld i krigen. I 1991 skal USA ha blitt gitt et løfte til Russland om at Nato ikke skal utvide alliansen østover. Dette er omstridt, og flere forskere mener at det ikke er noe grunnlag for å si at det finnes en bindende muntlig avtale om dette.

Han trekker også fram forhandlingene mellom Ukraina og Russland i 2022, som innebar blant annet at Ukraina skulle oppgi sine ønsker om å bli med i Nato, mot sikkerhetsgarantier fra Russland, USA, Kina, Frankrike og Storbritannia.

Russland ville da ha vetorett dersom landene ville assistere Ukraina ved et angrep. Denne avtalen ble ikke inngått.

Ifølge Hermstad leser Glad-Gjernes avtalene mellom Ukraina, Nato og Russland med prorussiske briller.

– Når han mener at Ukraina har forpliktet seg til å være nøytrale, er det bare å videreformidle et snakkepunkt fra Kreml, og har ingen forankring i virkeligheten.

Glad-Gjernes inngår i en skummel historiefortelling og har kjøpt det russiske narrativet, mener Hermstad.

– Han går på limpinnen og svelger agnet med søkke og snøre.

Glad-Gjernes: – Sant og rettferdig

Vårt Land har forelagt kritikken fra Hermstad for Glad-Gjernes. Han står fast ved at Russland har grunner til å føle seg truet av Nato og Ukraina.

«Flere internasjonale avtaler gir Russland rett i at Ukraina ikke skal være del av Nato. Vi må finne løsninger som ivaretar sikkerheten til alle parter, ikke bare de som vil være med i Nato», skriver han i en e-post.

Han mener Hermstad må ta innover seg at Ukraina var villig til å inngå en avtale med Russland som kunne stoppet krigen i 2022, kun med en betingelse om nøytralitet. Glad-Gjernes insisterer på at Ukraina hadde lovet å forbli nøytrale, og at Nato hadde lovet å ikke ekspandere østover.

«Hermstad må gjerne kalle dette et snakkepunkt fra Kreml, men jeg gjentar det fordi det er sant og rettferdig», skriver han.

Han mener videre at både Stensland og Hermstad bidrar til å demonisere Russland.