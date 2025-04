– Vi finner fortsatt mistenkte, men vi går forsiktig fram og har nå nådd sluttfasen av straffeforfølgelsen av nazister, sier statsadvokat Thomas Will til avisen Neue Osnabrücker Zeitung.

Will leder den tyske regjeringens kontor med ansvar for å etterforske forbrytelser fra nazitiden, Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen.

Nesten 80 år etter at andre verdenskrig tok slutt, går rettsoppgjøret mot gamle nazister som begikk krigsforbrytelser, mot slutten i Tyskland.

De siste som eventuelt kan straffeforfølges nå var bare 17 år gamle da andre verdenskrig tok slutt i 1945. I dag vil de være 97 år gamle, melder NTB.

Den eldste som hittil har fått sin dom, var 101 år gammel da rettssaken mot ham åpnet, forteller Will.

De mistenktes høye alder gjør at kontoret nå har begrensede muligheter til å etterforske dem.

Opphevet foreldelsesfristen

Den tyske Forbundsdagen opphevet foreldelsesfristen i 1979. Dermed var ikke drap begått for over 20 år siden lenger foreldet. Det førte til at en rekke nye rettssaker mot krigsforbrytere fra nazi-tiden kom opp.

Nå er det i hovedsak personer som tjente som en del av Adolf Hitlers utryddelsesmaskin, som må svare for seg i retten – selv om de altså er blitt svært gamle.

En av de aller siste som ble dømt gikk under navnet «ondskapens sekretær»

I august i fjor 99 år gamle Irmgard Furchner, som jobbet som sekretær for naziregimet, dømt for medvirkning til over 10.000 Holocaust-drap.

I første rettsinstans, i 2022, ble hun dømt til to års betinget fengsel.

Germany Nazi Secretary DØDSLEIR: Konsentrasjonsleiren Stutthof ligger utenfor Gdansk i Polen. (Czarek Sokolowski/AP)

Var klar over drapene

Furchner jobbet som sekretær for SS-kommandøren i konsentrasjonsleiren Stutthof i Polen. Domstolene mener at hun gjennom sin rolle som sekretær har vært en del av apparatet som gjorde drapene mulig.

Advokatene hennes forsøkte under rettssaken å kaste tvil over hvorvidt hun virkelig var bevisst over hva som skjedde i konsentrasjonsleiren.

Domstolen så vekk fra dette i fjor høst og opprettholdt dommen på to års betinget fengsel.

Furchner var 18–19 år da hun jobbet i Stutthof i årene 1943–45. I denne perioden tok hun diktat og ordnet korrespondansen for leirkommandant Paul Werner Hoppe. Hennes mann var SS-offiser i den samme leiren.

Ved domsavsigelsen sa dommer Dominik Gross at ikke noe skjedde i Stutthof uten at tiltalte visst om det og at hun var klar over de ekstreme forholdene som fangene levde under.

Om lag 65.000 mennesker døde i leiren i nærheten av dagens Gdansk, blant dem jøder, polske partisaner og sovjetrussiske krigsfanger.

Har fyldige dataregistre

Tyskland har helt til nå straffeforfulgt krigsforbrytelser som ble begått under andre verdenskrig, men nå er det knapt noen gamle nazister igjen å stille for retten, skriver den tyske avisen.

Ingen nye forundersøkelser er nå i gang, men muligheten for å finne gjenlevende mistenkte er fortsatt til stede, understreker Statsadvokat Thomas Will.

Hans kontor har dataregistre over alle tyskere som tjenestegjorde i konsentrasjonsleirer under krigen, og blant dem er det fortsatt personer som ikke er funnet.

– Hvis vi skulle finne dem, har vi potensielt flere titall saker vi kan føre for retten, selv om dette er svært usannsynlig så mange år etter, sier Will.

Rettssak venter

Ifølge Neue Osnabrücker Zeitung gjenstår det nå bare én tiltale og det gjelder en mann som er anklaget for å ha medvirket til drap på 3.322 mennesker i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen nær Berlin.

En domstol erklærte først at mannen ikke kunne stilles for retten, basert på uttalelser fra medisinsk sakkyndige. Dette ble imidlertid overprøvd av en høyere rettsinstans.

Nå er det beordret nye undersøkelser, men en talsperson for rettsvesenet sier at det ikke er ventet en endelig avgjørelse med det første.