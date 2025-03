Reagerer på Vances Grønlands-tale: Urimelig og urettferdig

Under det kortvarige besøket på den amerikanske flybasen Pituffik fredag, langet Vance ut mot Danmark.

– Vårt budskap til Danmark er at dere ikke har gjort en god jobb for det grønlandske folk. Dere har underinvestert i Grønland og dets sikkerhetsarkitektur, sa han blant annet.

– Vi vet at Grønland er mindre sikkert enn det var for 30–40 år siden, sa han videre og anklaget Danmark for å nedprioritere øya.

Frederiksen: – Urettferdig

Danmarks statsminister Mette Frederiksen er lite fornøyd med Vances uttalelser.

– I mange år har vi stått side om side med amerikanerne i meget vanskelige situasjoner. Derfor er det ikke en rettferdig måte visepresidenten omtaler Danmark på, sier hun.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) reagerer også på Vances uttalelser og sier han oppfatter dem som både urovekkende og urimelig overfor Danmark, sier han.

Eide sier han er enig i at det er viktig å ta vare på sikkerheten i Arktis, men framholder at dette bør diskuteres enten via Nato eller bilateralt som gode allierte.

– Norge gir sin fulle støtte til Kongeriket Danmark. Den gjensidige respekten for territoriell integritet og andre lands suverenitet er det bærende prinsippet i folkeretten, sier Eide til NTB.

Vag om Trump-uttalelser

Han ville ikke svare på et spørsmål fra en journalist om hvorvidt han er enig med president Donald Trump om at USA «må» ha Grønland.

Trump har gjentatte ganger uttrykt ønske om å annektere eller kjøpe øya, tross motstand fra både dansk og grønlandsk hold. Vance tror heller ikke militærmakt blir nødvendig, noe sjefen hans har antydet.

– Vårt argument er at Grønland har det bedre under USAs sikkerhetsparaply enn under Danmarks sikkerhetsparaply, sa Vance.

Kina og Russland

Vance pekte på det han mener er økt interesse fra blant andre Kina og Russland som begrunnelse for USAs interesse.

Samtidig anklaget han Danmark for ikke å prioritere det grønlandske samfunnet.

Visepresidenten sa USA respekterer det grønlandske folks selvbestemmelsesrett, og at de først og fremst har uenigheter med danske myndigheter.

– Vi tror grønlenderne velger å bli selvstendige fra Danmark, og så skal vi snakke sammen. Vi tror Grønland til syvende og sist vil inngå partnerskap med USA.

Danske ofre

Vance svarte også på gjentatte poengteringer fra dansk hold om at Danmark var blant landene som ofret flest soldater i forhold til befolkning i de amerikanskledede krigene i Afghanistan og Irak.

– Vi ærer de danske soldatenes offer, på samme måte som Frankrike ærer amerikanske soldaters offer i Normandie for 80 år siden. Men å anerkjenne viktig samarbeid i fortiden betyr ikke at vi ikke kan være uenige om fremtiden.