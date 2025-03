Over 1000 mennesker er døde etter jordskjelvet i Myanmar

I en uttalelse fra juntaens informasjonsavdeling blir det lørdag formiddag opplyst at 1002 mennesker er bekreftet omkommet. Det er en kraftig oppjustering fra de 694 som ble meldt døde tidligere på lørdag, som igjen var langt flere enn de 144 dødsfallene som var bekreftet fredag.

I tillegg er 2376 mennesker meldt skadet etter skjelvet så langt, sier juntaen i en uttalelse.

Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 og flere etterskjelv med styrke mellom 4,5 og 6,4 rammet Myanmar fredag. Episenteret var 10 kilometer under bakken i Sagaing-området rett vest for Myanmars nest største by Mandalay der det bor nærmere 2 millioner mennesker.

Bilder fra hovedstaden Naypyidaw, som ligger rundt 260 kilometer lenger sør, viser store ødeleggelser på bygninger og historiske monumenter.

Skjelvet var det største i Myanmar på over et århundre, ifølge amerikanske forskere.

– Kjemper for å overleve

Med store skader på kommunikasjonslinjene er det foreløpig begrenset hvor mye som har kommet ut fra det lukkede landet om det totale omfanget på katastrofen. Skjelvet rammer et land som både har opplevd borgerkrig og ødeleggende monsunregn de siste årene.

– Folk kjemper for å overleve, sier Rico Wallenta, som er utsendt fra Sveriges Røde Kors til Myanmar.

– Dette kommer oppå alle andre komplekse nødssituasjoner. Det gjør det veldig vanskelig for disse samfunnene å være motstandsdyktige, så de kjemper virkelig, sier Wallenta til nyhetsbyrået TT fra den tidligere hovedstaden Yangon.

Store skader

Skjelvet var kraftig nok til føre til omfattende skader på bygninger som langt unna som Bangkok, rundt 1300 kilometer sør for episenteret. Et høyhus som var under oppføring i Thailands hovedstad, kollapset.

Bygningsarbeider Khin Aung var nettopp ferdig med sitt skift da skjelvet traff. På vei ut av bygningen møtte han sin yngre bror, som var på vei inn for å ta fatt på neste skift på anleggsplassen. Så begynte bakken og den 30 etasjer høye bygningen å riste.

– Skjedde på et øyeblikk

– Da jeg kom ut, så jeg støv overalt og løp for å komme meg bort fra bygningen som raste. Jeg prøvde å starte en videosamtale med broren min og med venner, men det var bare én som svarte, forteller han til nyhetsbyrået AFP.

– Jeg kunne ikke se ansiktet hans, men jeg hørte at han løp. På det tidspunktet ristet hele bygningen, og mens jeg var i samtalen med ham, ble forbindelsen brutt, og bygningen kollapset. fortsetter Khin Aung.

– Jeg kan ikke beskrive hva jeg føler. Det hele skjedde på et øyeblikk. Alle vennene mine og broren min var inne i bygningen da den raste. Jeg har ikke ord.

Myndighetene sier opptil 100 arbeidere kan være fanget i ruinene etter høyhuset. Sent fredag var ni personer bekreftet omkommet i Thailand.

– Håper de er på sykehuset

Mange fra Myanmar lokkes til Bangkok, der det er jobb å få på storbyens mange byggeplasser. Khin Aung og broren hadde vært i den thailandske hovedstaden seks måneder.

– Jeg hørte at 20 arbeidere ble sendt til sykehus, men jeg vet ikke om broren min og vennene mine er blant dem. Hvis de er på sykehuset, har jeg fortsatt håp. Hvis de er under denne bygningene, er det ikke noe håp om at de overlever, sier Khin Aung.

Nabohjelp fra India

India har sendt et militært transportfly med hjelp til Myanmar etter skjelvet. Utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar sier et Hercules-fly med hygieneutstyr, tepper, mat og andre nødvendigheter ble sendt til nabolandet. Flyet landet i Myanmar lørdag morgen.

Sør-Korea, som for tiden kjemper med de verste skogbrannene som noen gang er registrert i landet, sier lørdag at de skal gi rundt 20 millioner kroner i humanitær hjelp til Myanmar i første omgang. Hjelpen skal fordeles gjennom internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Kinas president Xi Jinping har kondolert Myanmars leder etter fredagens katastrofe, melder den statlige kinesiske TV-kanalen CCTV.