Ballal hadde blåmerker i ansiktet og blod på klærne da han ble løslatt, melder AP. Journalister fra nyhetsbyrået så Ballal og to andre palestinere da de forlot politistasjon der de hadde sitt innesperret på den okkuperte Vestbredden, skriver Al Jazeera.

– Jeg hadde bind for øynene i et døgn. Det var iskaldt hele natten. Jeg kunne ikke se noe av rommet, men jeg hørte soldater som lo av meg, sier dokumentarfilmregissøren, som ble arrestert etter å ha blitt angrepet av israelske bosettere mandag.

– Etter at jeg vant en Oscar, forventet jeg ikke å bli utsatt for slike angrep, sier regissøren, som nylig fikk den gjeve filmprisen for dokumentaren «No Other Land».

Han sier en av bosetterne som angrep landsbyen Susiya idet innbyggerne var i ferd med å bryte ramadan-fasten ved solnedgang, slo ham over hele kroppen. Ballal sier mannen som angrep ham, er godt kjent og har truet ham tidligere.

Soldat

– Det var også en soldat sammen med ham, som også slo meg, sier Ballal.

– Det var et veldig kraftig angrep, og målet var å drepe, sier han i en video publisert av AFPTV.

Medregissør Yuval Abraham, som ble vitne til at 37-åringen ble angrepet og så senere arrestert, sa kollegaen fikk skader i hodet og magen og blødde.

Den Oscar-vinnende regissøren Hamdan Ballal ble løslatt tirsdag.

37-åringen, som er en av regissørene bak den Oscar-vinnende dokumentarfilmen «No Other Land», var kraftig forslått og hadde skader i ansiktet og blod på klærne da han ble løslatt tirsdag.

To andre palestinere ble løslatt sammen med ham, og de tre ble kjørt til et sykehus i Hebron.

Ble filmet

Ballals medregissører Basel Adra og Yuval Abraham var vitne til mandagens angrep, og det samme var en gruppe amerikanske aktivister fra Center for Jewish Nonviolence som også filmet det.

Ifølge Abraham fikk Ballal skader og en ambulanse ble tilkalt. Den ble stanset av israelske soldater. Balal ble deretter påført håndjern og ført bort av soldater med bind for øynene, noe en video viser.

Den israelske hæren har en annen versjon av hendelsen og anklager Ballal for å ha kastet stein på israelske biler.

– Fangen ble tatt inn til avhør av israelsk politi. I motsetning til det som hevdes, ble ingen palestiner pågrepet inne i en ambulanse, heter det i en kunngjøring fra den israelske hæren.

Maskerte

Ifølge den israelske avisa Haaretz angrep bosettere landsbyen i 18-tida mandag. Da innbyggerne forsøkte å jage dem bort, kom flere maskerte bosettere til og gikk løs på innbyggerne med steiner og stokker.

Bosetterne knuste bilvinduer og ødela vanntanker og overvåkingskamera.

Da israelske soldater ankom stedet, flyktet bosetterne. De jødiske amerikanske aktivistene tilkalte israelsk politi, men de grep ifølge Haaretz ikke inn.

Den israelske hæren hevder at «flere terrorister kastet stein på israelske innbyggere og skadet bilene deres».

Sinne i Israel

«No Other Land», som er samprodusert av de norske produsentene Bård Kjøge Rønning og Fabien Greenberg i Antipode Films, har vakt sinne i Israel.

Landets kulturminister Miki Zohar omtalte Oscar-seieren som «et trist øyeblikk i filmindustriens historie».

Dette er kanskje deres hevn for at vi laget filmen. Det føles som om de vil straffe oss — Basel Adra

Ifølge Basel Adra har militante nærmest gjennomført en rekke angrep på palestinere i Masafer Yatta-området siden Oscar-seremonien.

– Hver eneste dag siden vi kom tilbake fra Oscar-seremonien, har det vært rettet angrep mot oss, forteller han.

– Dette er kanskje deres hevn for at vi laget filmen. Det føles som om de vil straffe oss, sier Adra.

