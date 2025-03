Refset lokallag for å signere Pride-brev. Men KrF gir penger til Pride i flere byer

13. mars meldte Jærbladet at Time KrF hadde signert et verdidokument fra Jæren Pride. Fire dager senere rykket partileder Dag Inge Ulstein ut mot lokallaget i Rogaland:

– Når det gjelder organisasjonen Fri er KrF kraftig uenig i en rekke politiske saker. Derfor mener jeg det er unaturlig å slutte seg til denne type verdidokument og vil ikke anbefale dette, sa Ulstein til avisen Dagen.

I Norge arrangeres flere Pride-festivaler av fylkeslag i foreningen FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Jæren Pride har derimot ingen forbindelse til foreningen FRI, opplyser leder Siv Oltedal til Jærbladet.

KrF bevilger selv penger til Pride i flere storbyer

Nå kan Vårt Land avsløre at KrF er med på å bevilge penger til Pride-festivaler i flere storbyer:

I Kristiansand og i Stavanger sponser kommunen henholdsvis Skeive Sørlandsdager og Skeivå Rogaland Pride. I begge byer har KrF hatt varaordføreren siden 2023.

– I et politisk samarbeid må man gi og ta. Skeive Sørlandsdager får 50.000 kroner i år, skriver varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad i Kristiansand til Vårt Land.

KrF sikret på sin side 100.000 i støtte til den kristne musikkfestivalen Øygospel, forklarer hun.

Også i Stavanger inngår KrF i en koalisjon, forklarer partiets gruppeleder i kommunestyret, Therese Egebakken. At Stavanger KrF er med på å gi tilskudd til Pride Skeivå Rogaland kaller hun «helt uproblematisk».

– Jeg synes det er et fint utgangspunkt at vi ikke forskjellsbehandler basert på hvor enige vi er med organisasjoner når vi har en tilskuddsordning i kommunen. Så tenker jeg at et verdidokument er annerledes, sier hun.

Bare i Dag Inge Ulsteins hjemby, Bergen, har KrF aktivt gått inn for å kutte pengestøtten til Pride-festivalen, viser Vårt Lands storby-sjekk. Det går fram av lokallagets alternative budsjett for 2025.

Dag Inge Ulstein rykket ut etter anklage fra Truls Olufsen-Mehus

Nyheten om KrF-leder Ulsteins irettesettelse av Time KrF kom få timer etter at Konservativts førstekandidat i Rogaland, Truls Olufsen-Mehus, hevdet at «KrF bøyer seg for Pride igjen». Han hevder der at foreningen FRI bruker Pride til å påvirke samfunnet «med sitt nye menneskesyn».

Med den tidligere KrF-profilen som frontfigur har Konservativt slått seg opp på målingene i KrF-bastionen Rogaland gjennom spiss verdikonservativ politikk og retorikk, tidvis med brodd mot KrF.

Olufsen-Mehus profiler Konservativt med sterk mistro mot eliter, samt retorikk om sunn fornuft og å være tro mot Bibelen når det er upopulært. Tema han har tatt opp spenner fra Vladimir Putin og krigen i Ukraina til abort, kjønn – og altså Pride.

Slik svarer Dag Inge Ulstein

– KrF har et prinsipprogram som får fram våre verdier. Det er derfor naturlig at vi er tilbakeholdne på å signere på andre organisasjoners verdidokumenter, skriver Dag Inge Ulstein til Vårt Land.

Vårt Land har spurt KrF-lederen om det er rart å gå ut mot Time KrF når hans eget parti bidrar til å finansiere Pride andre steder.

Vi har også spurt om han irettesatte lokallaget på grunn av angrepet fra Konservativt-politiker Truls Olufsen-Mehus.

– Ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er viktige prinsipp for KrF. Mitt budskap om å være tilbakeholdne med å skrive under på andre organisasjoners verdidokumenter betyr ikke at KrF ikke skal behandle organisasjoner som er uenige med oss på lik måte som andre når det gjelder for eksempel økonomisk støtte, skriver Ulstein.

Reaksjoner i KrF: – Fremstår som en konservativ menighet

Dag Inge Ulsteins kritikk har vakt reaksjoner i eget parti og synliggjør politiske skillelinjer internt i KrF.

Tidligere KrF-leder Olaug Bollestads ektemann, Jan Frode Bollestad, kalte på Facebook irettesettelsen av Time KrF for dårlig lederskap av Ulstein, skriver Dagen.

Fædrelandsvennen meldte fredag at Eirik Hodnemyr, gruppeleder for KrF i kommunestyret i Vennesla, gikk ut mot egen partileder på Facebook:

«I en verden som stadig blir mørkere velger partilederen i KrF å kritisere Time KrFs ledelse for å skrive under på dette dokumentet, og det gjennom media. Det reagerer jeg sterkt på. KrF har ambisjoner om å være et politisk parti for alle, også skeive. Jeg ser ikke hvordan slik kommunikasjon bidrar til dette. For meg framstår KrF under dagens leder mer og mer som en konservativ menighet».

Han understreker at han uttaler seg som KrF-medlem, ikke som styremedlem i Vennesla KrF eller gruppeleder.

Blant dem som har likt innlegget er tidligere stortingsrepresentant Tore Storehaug, fylkestingsmedlem Rune André Sørtveit Frustøl fra Agder og tidligere kommunikasjonssjef i KrF, Mona Høvset.

Får støtte av Kjell Ingolf Ropstad og Time KrF-topp

Tidligere partileder Kjell Ingolf Ropstad har derimot støttet partileder Ulstein:

– Jeg synes det var riktig av ham å presisere hva som er partiets nasjonale politikk, sier Ropstad til Fædrelandsvennen.

Også KrFs gruppeleder i kommunestyret i Time, Anders Undheim, ble glad for Ulsteins uttalelse. Han forteller Dagen at han har fått flere telefoner fra velgere som er kritiske til at KrF signerte Pride-dokumentet. Han tilhørte mindretallet som stemte nei.

Vårt Land har gitt Dag Inge Ulstein mulighet til å svare på kritikken fra Eirik Hodnemyr.

Derfor signerte Time KrF verdidokument fra Jæren Pride

Ledelsen i Time KrF forklarer i et leserinnlegg i Jærbladet at et flertall i lokallagets styre og kommunestyregruppe ønsket å signere verdidokumentet fra Jæren Pride.

Årsaken er at det «styrer unna spørsmål en vet det er uenighet om» og betoner omtanken for enkeltmennesket. Ved å signere ønsket Time KrF å støtte et «inkluderende lokalmiljø på Jæren», skriver de lokale KrF-erne i innlegget.

Også Time KrF forbinder Fri med «politiske budskap en ikke kan stille seg bak». Men arbeidet for å bedre forholdene «til LHBTIQ-personer [ …] er for viktig til at bruk av begrepet Pride skal stå i veien [ …]», heter det i kronikken.

Slik forholder KrF seg til Pride i Oslo, Bergen og Tromsø

I storbyene er det altså bare i Bergen at KrF foreslår kutt i tilskudd til Pride. Vårt Land har vel å merke ikke fått svar fra lederen i Trondheim KrF ennå.

I Bergen foreslo KrF, som er i opposisjon, å kutte i støtten til Regnbuedagene i Bergen, FRI, Skeiv Verden Vest og Skeivt Kristent Nettverk.

I Oslo sikret KrF derimot flertall for Høyre/Venstre-byrådets 2025-budsjett – inkludert støtte til Pride. De fremmet ikke forslag om å stryke det.

I Tromsø, der KrF er i opposisjon, har partiet latt være å røre kommunens tilskudd til Arctic Pride i sitt alternative budsjett for 2025.

Dette er Jæren Pride og verdi-dokumentet

Jærposten skriver at Jæren Pride er et tverrpolitisk nettverk, som har samlet de fleste partiene på Jæren bak sitt verdigrunnlag, formulert i et dokument».

– For oss er det et poeng å ha et Pride-arrangement som vi har kontroll over. Det har vært viktig for oss å få til en bred samling om det vi er enige om – at folk skal kunne elske hvem de vil, sier leder Siv Oltedal til avisen.

Hun er lokalpolitiker i SV. Jæren Pride organiserer en årlig parade i den internasjonale Pride-måneden, juni.

Nedenfor kan du lese hele det omtalte verdidokumentet til Jæren Pride.

Verdigrunnlag for Jæren Pride

Kva er Jæren Pride?

Jæren Pride er eit nettverk som starta som eit tverrpolitisk, interkommunalt initiativ for å jobba for eit opnare samfunn med rom for alle. Jæren Pride skal vera til stades for mangfaldet på Jæren.

Kva ønsker Jæren Pride?

Vi ønsker å samarbeida med frivillige og ideelle organisasjonar, politiske parti og enkeltpersonar på Jæren. Saman vil vi jobba for eit opent samfunn med blikk for alle, kor alle skal kjenna seg velkomne. Det skal vera godt å bu på Jæren for alle menneske. Saman skal vi bygga trygge lokalsamfunn kor ingen skal kjenna seg utestengde: Alle skal ha eit trygt og godt oppvekstmiljø.

Ved å normalisera retten til å elska den ein vil og retten til å vera seg sjølv, kan vi saman vera med på å skapa gode liv for alle. Vi må ha opne dører for å ta imot alle. Alle må få mot til å visa kven dei er, og oppleva at dei blir godt mottekne og aksepterte av fellesskapet.

Kva gjer Jæren Pride?

Jæren Pride arrangerer parade årleg i juni – som er den internasjonale Pride-månaden. Dette for å vera synlege og tilgjengelege for alle som treng det, og for å visa at på Jæren kan ein vera seg sjølv og bli akseptert. Vi ønsker å gå i paraden for dei som ikkje kan – på Jæren, i Rogaland, i Noreg og internasjonalt. Det er framleis mange som ikkje torer, har høve til det – eller lov til det. Same dag som paraden er, arrangerer vi aktivitetar for alle, og ei samling med talar og musikk.

Vi er synlege og tilgjengelege for media. Vi skaper debatt og set søkjelys på eit tema som framleis blir sett på som tabu – på Jæren, i Noreg, og ikkje minst internasjonalt.

