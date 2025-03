I forrige uke ble en dansk influensermamma og det gråtende barnet hennes kastet ut fra et arrangement på Christiansborg i København. Historien hun delte på Instagram har fått mange til å reagere.

Debatten i kommentarfeltet tok helt av, og eksemplene på hva andre foreldre har opplevd var mange.

Det var den danske avisen Berlingske som først skrev om saken.

Det har ført til en opphetet debatt i Danmark om barns plass i det offentlige rom generelt, og i kirkerommet spesielt.

Prest ber foreldre gå ut med barn som forstyrrer

Blant dem som reagerte, var mødre som har opplevd å bli kastet ut fra gudstjenester i kirken fordi presten mente barna deres bråkte for mye.

«Hvis barnet gråter eller ikke vil tie stille, skal dere forlate kirkerommet … say what? Er vi enige om, at Vårherre sa ‘la de små børn komme til meg?, skrev en mor.

En av prestene som mener det er helt greit å be foreldre til barn som forstyrrer gudstjenesten om å forlate kirkerommet er sogneprest Poul Joachim Stender i Kirke Saaby og Kisserup Sogn på Midtsjælland.

Vil ikke har dåp på lørdager

– Barns støy kan ødelegge et fellesskap hvis foreldrene bare lar barna reagere som de har lyst til. Da er det helt greit at presten ber om at de forlater kirkerommet, sier han til Berlingske.

– Det er tross alt presten som er «kapteinen» under gudstjenesten, fortsetter han.

Stender reagerer også på en trend i danske kirker der dåpsgudstjenester blir lagt til lørdager for å unngå uro på søndagsmessene.

– Hvis prester ikke kan holde ro i kirken, og flytter dåpsgudstjenester til lørdager er det et slags nederlag. En barnedåp er en presentasjon av et nytt medlem av menigheten, og derfor bør foreldre og barn også delta på søndagsgudstjenesten.