Zelenskyj takket Norge – har hjulpet oss gjennom vinteren

– Takk for det dere gjør, kjære Jonas, sa Zelenskyj i en felles pressekonferanse med Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Dere forsto umiddelbart konsekvensen av krigen. Dere sto på rettferdighetens og den sunne fornuftens side. Vi takker dere for en veldig, veldig stor støtte, sa Zelenskyj.

I sin tale roste Støre den ukrainske presidenten og sa at Norge støtter Ukraina i kampen mot Russland.

– Vi deler målet ditt om et fritt Ukraina, og jeg vet at ingen vil ha fred mer enn deg og det ukrainske folket, som rammes av angrep. Din kamp har vår fulle støtte, sa Støre.

– Hjalp oss gjennom vinteren

Dette er andre gang etter at Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina at president Volodymyr Zelenskyj er på besøk i Norge.

– Det var et hjertelig og godt gjensyn med president Zelenskyj. Vi er inne i en tid med stor betydning for Ukrainas framtid. Vi har derfor tett kontakt med Ukraina, og med våre øvrige allierte og partnere, sier Støre.

Den ukrainske presidenten takket særlig for støtten til energisektoren.

– Det hjalp oss gjennom vinteren, sa han.

Han sa videre at han håper at Norge vil spille en stor rolle i støtten også fremover.

– Alle våre partnere må jobbe sammen, og jeg håper at Norge vil bidra til å få på plass sikkerhetsgarantier

– Må ende opp med våpenhvile overalt

Zelenskyj sa også at det er viktig å opprettholde presset mot Russland og stanse president Vladimir Putins manipulasjon. Han framholdt at diplomati er eneste måte å stanse krigen på. Stans av luftangrep, av angrep mot energiinfrastruktur og til havs er svært viktige steg, fortsatte presidenten.

– Til slutt må vi ende opp med en våpenhvile overalt, sa han.

Støre sier Norge og Finland har et nært samarbeid inn mot USA for å formidle synspunkter fra Europa til USA om hvordan man må få til en slik våpenhvile – først uten betingelser, og så forhandlinger om hva som skal til for å få en varig og rettferdig fred.

– Det vi ser fra Russlands side, er svært manglende vilje til det, sa Støre.

– Det å ha en våpenhvile full av betingelser som handler om alle mulig temaer som ikke lar seg gjøre, kan bare forstås som en manglende vilje til å få til en våpenvilje.

– Viktig at Ukraina får ta del i fredsforhandlinger

Støre understreket i sin tale at det er viktig at Ukraina får ta del i fredsforhandlinger, og sier også at Europa er viktig i samtalene om Ukrainas fremtid.

Norge økte nylig sin støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Inneværende år er støtten økt fra 35 milliarder norske kroner til 85 milliarder norske kroner. Den totale norske støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet er nå på 205 milliarder kroner.

Støre sier at deler av midlene skal gå til artilleri, droner og investering i ukrainsk næringsliv.

– Må jobbe tett sammen

Etter å ha landet på den militære flyplassen på Gardermoen rundt klokka 10.30 torsdag, ble Zelenskyj ønsket velkommen torsdag ettermiddag av statsminister Støre.

De to hadde en arbeidslunsj i regjeringens representasjonsanlegg hvor også finansminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Tore O. Sandvik deltok.

– Vi snakket også om Ukrainas framtid og status i arbeidet med å få på plass en våpenhvile, og om hvordan USA, Europa og Ukraina må jobbe tett sammen for å oppnå en varig og rettferdig fred, sa Støre.

Møtte kronprinsparet

Etter møtet med Støre møtte Zelenskyj kronprinsparet på Slottet.

Kronprins Haakon, som for tiden er regent mens kong Harald er på ferie, og kronprinsesse Mette-Marit tok imot den ukrainske presidenten.