Zelenskyj besøkte Stortinget – Det var mye varme

– Det var et nært møte. Det var så mye varme i møterommet der bredden av norske partier ga støtteerklæring til den forferdelige kampen de står i, sa Vedum til NTB etter møtet med den ukrainske presidenten.

Vedum opplevde Zelenskyj som ydmyk og spørrende – og sa at samtalene blant annet dreide seg om sikkerhetsgarantier og Nato-medlemskap.

– Jeg synes han virket mer optimistisk når han snakket om våpenhvile. Når han snakket om våpenhvile, snakket han mer om uker enn år, sier Sp-lederen.

Vedum forteller at Zelenskyj ønsket å høre om muligheten til å se om noen av pengene som er i Nansen-programmet kan brukes til å bygge bomberom i Ukraina.

Imponert av det ukrainske folk

Høyres Ine Eriksen Søreide sier representantene fra Stortinget var opptatt av å takke Zelenskyj – og fortelle hvor sterk støtten i Norge er og hvor imponert de er over det ukrainske folk og presidenten.

Hun sier at den ukrainske presidenten, i tillegg til å få stoppet angrepene fra Russland, var opptatt av en varig våpenhvile på Ukrainas premisser.

Ifølge Søreide var Zelenskyj klar på at Nato er det beste for alle parter, men at han var tydelig på det ikke kom til å skje neste måned.

– Derfor må man ha andre sikkerhetsgarantier så lenge, og de må være en del av forhandlingene, sier Søreide.

Hun sier garantiene må være troverdige, og at det må være en del av forhandlingene.

– Det er ingen som stoler på at Russland ikke bruker en våpenhvile eller fredsavtale til å omgruppere eller benytte seg av muligheten til å angripe igjen. Derfor er det så viktig at det er troverdige sikkerhetsgarantier som gjør at Ukraina kan være trygt.

Samtale med stortingspresidenten

Dette er andre gang etter at Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina at president Volodymyr Zelenskyj er på besøk i Norge.

I løpet av torsdagen hadde Zelenskyj samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), regjeringsmedlemmer og kronprinsparet. Deretter tok han turen til Stortinget.

Kortesjen med den ukrainske presidenten ankom Stortinget like før klokken 16.30. Her ble han tatt imot av stortingspresident Masud Gharahkhani før de to hadde en samtale på stortingspresidentens kontor.

– Haster med artilleri og droner

Ifølge stortingspresidenten var president Zelenskyj klar på at det haster med artilleri og droner.

Norge økte nylig sin støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Et samlet Storting er enige om å øke støtten for inneværende år fra 35 milliarder norske kroner til 85 milliarder norske kroner.

Gharahkhani sier økningen har bidratt til at Ukraina kan kjøpe inn artilleri og droner, men at produksjonskapasiteten i Europa må øke.

– Det må øke i Norge og det må øke i hele Europa, sier Gharahkhani.