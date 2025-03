Norske jurister med ny anmeldelse mot israelske ledere

Anmeldelsen er utarbeidet av britiske International Centre of Justice for Palestinians (ICJP) og er nå overlevert til britisk påtalemyndighet.

Den norske juristorganisasjonen Forsvar Folkeretten har i samarbeid med ICJ-Norge, Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, også sluttet seg til anmeldelsen.

– ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten slutter seg til innholdet i anmeldelsen og fremmer den med dette for norsk påtalemyndighet med begjæring om etterforskning og eventuell påtale, arrestordre og iretteføring etter norsk rett, heter det i en pressemelding.

Universell jurisdiksjon

Anmelderne viser til at Norge har såkalt universell jurisdiksjon, et folkerettslig prinsipp som åpner for å straffeforfølge personer som har begått alvorlige forbrytelser, selv vedkommende befinner seg i et annet land.

Anmeldelsen gjelder krigsforbrytelser som er straffbare etter statuttene for Den internasjonale straffedomstolen (ICC), og som dessuten er straffbare etter bestemmelser i britisk rett og den norske straffelovens kapittel 16.

Den retter seg i prinsippet mot alle personer som er ansvarlige for straffbare handlinger, men navngir flere politiske og militære ledere i Israel.

Henlagt

ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten anmeldte alt i november 2023 Israels daværende forsvarsminister Yoav Gallant, daværende forsvarssjef Herzi Halevi og tidligere forsvarssjef Benny Gantz for forbrytelser mot menneskeheten i Gaza.

Anmeldelsen ble innlevert til Det nasjonale statsadvokatembetet for innsats mot organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST) i november.

NAST behandler også saker knyttet til krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, enten begått mot norske borgere i andre land eller av personer som befinner seg på norsk jord.

Anmeldelsen ble først behandlet av Kripos, som innstilte på henleggelse. Det samme gjorde NAST. Avgjørelsen ble anket, og saken ligger fortsatt til behandling hos Riksadvokaten.

Palestinsk henvendelse

Den palestinske menneskerettsorganisasjonen Al-Haq oppfordret i slutten av februar Riksadvokaten til å omgjøre henleggelsen og be NAST om å starte etterforskning.

– Norge har i det minste en internasjonal forpliktelse til å etterforske drap på norske statsborger i Gaza, heter det i et brev fra Al-Haqs leder Shawan Jabarin til riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

NTB har spurt Riksadvokaten om status i saken, men har foreløpig ikke fått svar.





