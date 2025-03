I 2024 ble det gjennomført 12.811 aborter sammenlignet med 12.837 året før, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

De siste fire årene har FHI sett en økning av aborter for kvinner i alderen 20–24 år.

– Dette er en utvikling vi vil følge med på fremover, sier overlege Mette Løkeland-Stai i Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Prevensjon som p-stav og spiral er i størst grad den type prevensjon som forebygger uønskede svangerskap, sier hun.

– Trenden har dessverre snudd

At aborttallene går opp blant de yngste kvinnene får Olaug Bollestad, Kristelig Folkepartis helsepolitiske talsperson til å reagere.

– Jeg legger merke til at abortraten dessverre fortsetter å øke blant de yngste jentene og kvinnene våre, de mellom 15 og 19 år. Det understreker hvor viktig det er å gi kvinner reelle valgmuligheter og støtte til å bære frem barnet, sier Bollestad i en e-post til Vårt Land.

Hun viser til at KrF i forrige regjering fikk gjennomslag for en handlingsplan for færre aborter. Handlingsplanen skulle forbedre seksualundervisningen, gi gratis prevensjon og styrke økonomien til familier.

– Handlingsplanen gav effekt, for hvert år gikk aborttallene ned. Dessverre har den trenden nå snudd, sier Bollestad.

Færrest aborter i Rogaland

Åtte av ti aborter ble utført før uke 9 av svangerskapet. Ni av ti aborter ble utført medikamentelt, viser tallene fra FHI.

– I år ser vi uendrede aborttall i forhold til 2023 og samtidig en stor nedgang i flere av de store byene. Vi vet ikke årsaken til dette, men prevensjonsbruk kan være en årsak. Det vil alltid være variasjoner avhengig av prevensjonsbruk og andre faktorer, sier overlege Mette Løkeland-Stai i Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet.

I Bergen var det en 18 prosent nedgang i antall aborter i fjor, mens Stavanger og Oslo hadde henholdsvis 10 og 9 prosent nedgang. I Trondheim var det en oppgang på 9 prosent, mens tallene steg 8 prosent i Tromsø.

Den høyeste abortraten er i Finnmark, etterfulgt av Troms og Nordland. Den laveste abortraten er i Rogaland etterfulgt av Vestland og Møre og Romsdal.