I brevet, som er datert 14. mars og publisert i den italienske avisa Corriere della Sera, sier paven at hans langvarige sykdom har hjulpet ham til mer tydelig å se det absurde med krig og ordenes kraft til å skape sannhet og fakta.

I brevet, som den 88 år gamle paven har skrevet mens han er innlagt på Gemelli-sykehuset i Roma, ber han på nytt om diplomati og internasjonale organisasjoner til å finne ny livskraft og troverdighet.

– Menneskelig sårbarhet har kraften til å gjøre oss mer bevisst på det som består, og det som er forbigående – det som skaper liv, og det som dreper, skriver paven.

Ord er aldri bare ord

Pave Frans' brev er et svar på et brev fra Corrieras redaktør Luciano Fontana. Paven oppfordrer mediene til å kjenne på ordenes fulle betydning.

– De er aldri bare ord. De er fakta som skaper menneskelige miljøer. De kan knytte sammen eller skille, tjene sannheten eller utnytte den, skriver paven.

– Vi må avvæpne ordene for å avvæpne sinnet og avvæpne jorden. Det er stort behov for refleksjon, for ro, for en forståelse av det komplekse, fortsetter han.

Fortsatt på sykehus

Paven ble innlagt på Gemelli-sykehuset 14. februar, der han ble behandlet for dobbeltsidig lungebetennelse. I flere uker har han sovet med oksygenmaske om natten, mens han på dagtid har fått høykonsentrert oksygen gjennom et tynt plastrør i nesen. Mandag opplyste Vatikanet at han klarer seg «i enkelte øyeblikk, sannsynligvis korte», uten ekstra oksygentilførsel.

Kardinalstatssekretær Pietro Parolin avviser samtidig enhver antydning om at paven kan komme til å tre til side. Det jobbes dermed videre med planene om et møte med Storbritannias kong Charles 8. april.