WHO: USAs bistandskutt kan kreve millioner av liv

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO) ber derfor Trump-administrasjonen om å revurdere sin beslutning.

– Vi ber USA om å revurdere sin støtte til global helse, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ifølge ham vil USAs bistandskutt blant annet få dramatiske følger for den globale innsatsen mot hiv og aids.

– Det kan reversere 20 års fremgang, noe som kan føre til mer enn 10 millioner nye tilfeller av hiv og 3 millioner hiv-relaterte dødsfall, sier WHO-sjefen.

FNs nødhjelpskontor (OCHA) advarer også mot Trumps kutt og kaller det et jordskjelv for globalt nødhjelpsarbeid. OCHA påpeker at minst 300 millioner mennesker verden over er avhengig av nødhjelp.

– Mange vil dø fordi bistanden faller bort, sa OCHA-sjef Tom Fletcher i forrige uke.

Trump-administrasjonen har stanset 83 prosent av programmene til USAID og har lagt ned det amerikanske bistandsdirektoratet.