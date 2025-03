Utvist iraner vant i Høyesterett: Familiegjenforening trumfer innreiseforbud

Den iranske statsborgeren ble i 2017 varig utvist fra Norge. Etter retur til hjemlandet inngikk han ekteskap med en norsk statsborger og fikk så opphold i Sverige. Hans norske ektefelle flyttet sammen med ham der.

På en reise i Norge sammen med ektefellen ble han pågrepet og senere tiltalt for overtredelse av innreiseforbudet.

Mannen ble dømt i tingretten og lagmannsretten til fengsel i ett år for brudd på innreiseforbudet, uten at det var tatt stilling til om han hadde ervervet rett til innreise og opphold i Norge etter EØS-retten, skriver Høyesterett i dommen.

– Høyesterett forela spørsmålet for Efta-domstolen, som la til grunn at tiltalte som familiemedlem til en EØS-borger kunne ha rett til innreise og opphold i Norge. Efta-domstolen kom til at en slik rett i tilfelle gikk foran et tidligere fattet vedtak om innreiseforbud, skriver Høyesterett.

Saken ble behandlet i storkammer mandag.

Dommen fra lagmannsretten blir dermed opphevet, og saken må nå behandles på nytt i lagmannsretten.