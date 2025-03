– Me har aldri opplevd tilsvarande medlemsvekst i vår historie. Dette er strålande og betyr mykje for ein relativt liten organisasjon.

Det seier generalsekretær i Menneskeverd Morten Dahle Stærk til Vårt Land.

3. desember stemte eit fleirtal på Stortinget for ei ny, liberalisert abortlov. Organisasjonen Menneskeverd kjempa mot desse endringane.

Sidan den datoen fram til i dag, har organisasjonen fått 1.100 nye medlemmer.

Organisasjonen vart oppretta i 2002 og har i dag 10.257 medlemmer. Veksten har dermed vore på over 10 prosent dei siste tre månadane.

– Fleire medlemmer gjev oss sterkare musklar og gjennomslagskraft. Me kjem til å få fleire hundretusen kroner i auka medlemsinntekter kvart år framover, seier Stærk.

Ny lov mobiliserer mange

Menneskeverd arbeider for vern av livet, som organisasjonen definerer frå befrukting til naturleg død. Organisasjonen kan plasserast på konservativ side, med motstand mot abort og aktiv dødshjelp.

Då abortlova vart lagt fram, leverte Morten Dahle Stærk 57.785 underskrifter til helsekomiteen på Stortinget. Underskriftene hadde Menneskeverd samla inn i protest mot å utvida abortgrensa til veke 18.

PROTEST: Menneskeverd leverte underskrifter mot ny abortlov. Frå venstre: Tone Trøen (H), Sandra Bruflot (H), assisterende generalsekretær, Maria Selbekk og generalsekretær Morten Dahle Stærk i Menneskeverd. (Oyvind Ganesh Eknes)

– At abortlova vart stemt igjennom, var eit nederlag for organisasjonen. Me opplever samstundes at saka mobiliserer mange, seier Stærk.

Han legg til:

– Ein ting er å skriva under på opprop og gje gåver, som er veldig fint. Men det er meir forpliktande å melda seg inn i ein organisasjon, seier Morten Stærk.

– Ingen lover er hogde i stein

Sjølv om Menneskeverd tapte kampen mot abortliberalisering, trur Morten Dahle Stærk at det er rom for endring.

– Ingen lover er hogde i stein. Me er sikre på at dette ikkje er det siste som er sagt om abortlova.

Han viser til at den nye abortlova har gjeve gjennomslag for nokre av måla til Menneskeverd:

– Me fekk nokre sigrar, spesielt ved at fosterets rettsvern er nemnd i formålsparagrafen og at diagnosar åleine ikkje gjev rett på abort. Det vil me ta tak i framover.

Organisasjonen skal feira med kake på torsdag.