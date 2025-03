Artikkelen oppdateres

Vesam Heydari har den siste tiden vært internert på politiets utlendingsinternat på Trandum og ble uttransportert fra Norge klokka ti over 12 onsdag. Han har endelig avslag på sin asylsøknad og politiet hadde satt ham på flyet til Teheran da tingretten stoppet uttransporteringen, ifølge Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

«Retten bes om at returen av saksøker stanses og at han returnerer til Norge fra Istanbul», skriver retten.

«Påføres vesentlig skade»

Retten viser til at hjemsending til hjemlandet med et strengt muslims styre er farlig for ham:

«Saksøkeren uten forføyning sannsynligvis vil påføres vesentlig skade eller ulempe ved at situasjonen for kristne i Iran er uholdbar. Det er kjent for retten fra andre tilsvarende saker, at å være kristen er forbudt ved lov i Iran og at man risikerer straff i så måte».

Det betyr ikke at han nå får asyl i Norge, men at det holdes «muntlige forhandlinger» i løpet av kort tid der hans behov for beskyttelse vurderes på nytt. «Slik saken nå er opplyst, er det heller ikke utelukket at saksøkeren vil vinne frem med sitt hovedkrav», skriver retten.

– Et lite lysglimt

Rettens avgjørelse er sjelden, ifølge John Ole Martinsen i Noas:

«Dette er svært positivt og et aldri så lite lysglimt og tenner et håp om at domstolen nå endelig skal ta til etterretning den risikoen konvertitter står over ved retur til Iran», skriver han i en e-post til Vårt Land.

For tre uker siden ble den iranske konvertitten Tedy returnert til Iran. På flyplassen kjente han seg tvunget til å signere på at han er muslim, ikke kristen. Han fryktet fengsel om han hadde nektet. Om en ny avgjørelse i Vesam Heydaris sak får konsekvenser for Tedy er uklart.

Ifølge Noas er det et titalls iranske konvertitter som har eller har hatt sine asylsaker til behandling i Norge.

Vesam Heydari har søkt asyl i Norge siden 2009. Ifølge John Victor Selle har han siden februar i fjor vært på en rundreise i Europa i håp om at et europeisk land ville gi ham asyl. Først dro han til Tyskland, så til Frankrike der politiet tok ham i forsøk på å krysse kanalen på vei til Storbritannia. Han kom seg etterpå til Sverige, som utleverte ham til Norge.

Fengsler huskirke-medlemmer

Rapporten som retten nå viser er fra organisasjonen Article 18 der det går fram at vanlige medlemmer av huskirker i Iran får til dels lange fengselsstraffer. Utlendingsnemnda (UNE) har i flere av sine avslag på iranske konvertitters asylsøknader vist til at kristne ikke nødvendigvis blir straffet hvis de som holder en lav profil og ikke evangeliserer. UNE peker på at det i første rekke er kristne ledere som først og fremst straffes.

– Det gamle skillet mellom ledere og medlemmer stemmer ikke lenger. Det viser faktum, sier direktør Mansour Borji i Article 18 i en artikkel på norske Stefanusalliansens nettsider.

Rapporten «Tip of the Iceberg» fra Article 18 dokumenterer Borjis påstand. Det iranske regimet trappet opp bruken av fengselsstraffer i fjor. Straffene er seksdoblet i 2024 sammenlignet med 2023.

STRAFFET: Disse tre kristne fikk nylig lange fengselsstraffer i Iran. Fra v. Abbas Soori, Narges Nasri og Mehran Shamloui. (NLIC)

Gravid fikk 16 års fengsel

Organisasjonen melder at Revolusjonsdomstolen i Iran 8. mars dømte tre konvertitter til 40 års fengsel.

En av dem er gravide Narges Nasri (37) som fikk tre dommer på til sammen 16 års fengsel. Hun fikk 10 års straff for «propagandavirksomhet i strid med islamsk lov» og fem år for å være medlem i en huskirke som retten kaller «opposisjonsgruppe».