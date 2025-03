Kongos regjering og M23-opprørerne enige om fredssamtaler

Angola fungerer som mekler i krigen mellom myndighetene i Kinshasa og de Rwanda-støttede opprørerne, som de siste månedene har tatt kontroll over store områder øst i Kongo.

Ifølge en kunngjøring fra Angolas president vil fredssamtalene finne sted i Angolas hovedstad Luanda.

Lourenço hadde tirsdag besøk av Kongos president Felix Tshisekedi, som tidligere har nektet å forhandle med M23.

En av M23s ledere, Bertrand Bisimwa, skryter imidlertid av å ha tvunget Tshisekedi til forhandlingsbordet og kaller det «den eneste siviliserte måten å løse krisen på».

Tusenvis drept

Opprørerne har de siste månedene tatt kontroll over store deler av provinsene Nord-Kivu og Sør-Kivu, inkludert provinshovedstedene Goma og Bukavu.

Minst 7000 mennesker er ifølge kongolesiske myndigheter drept og millioner er drevet på flukt som følge av kamphandlingene, minst 600.000 bare siden november, ifølge FN.

Både Burundi, Uganda og Sør-Afrika har soldater i Øst-Kongo, noe som har ført til frykt for en større regional krig som den som på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet kostet millioner av liv.

Anklager Rwanda

FN-eksperter har funnet «solide bevis» for at Rwanda har de facto kontroll over M23, og at opptil 4000 rwandiske regjeringssoldater kjemper sammen med opprørerne. Dette benekter Rwandas mangeårige president Paul Kagame.

Kongo anklager Rwanda for å være ute etter de rike mineralressursene øst i landet.

Både Storbritannia og Tyskland kunngjorde nylig at de fryser bistanden til Rwanda som følge av landets støtte til M23.