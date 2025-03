Støre-regjeringens nye justisminister erkjenner at Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendings­internatet har påpekt kritikkverdige forhold hun ikke kan overse.

Astri Aas-Hansen opplyste i Stortinget, i februar, at «det er viktig å ta på alvor tilsynsrådets påpekninger, og det vil derfor bli foretatt en gjennomgang av det».

Rådet er oppnevnt av Justisdepartementet for å føre tilsyn med Politiets utlendingsinternat på Trandum, en fengselslignende institusjon som blir brukt ved tvangsreturer.

Vårt Land har i flere artikler fortalt om en omstridt avhørspraksis, som tilsynsrådet har stemplet som ulovlig, senest i årsrapporten for 2024.

Justismyndighetene tillater nemlig at representanter fra fremmede makter får avhøre flyktninger uten at advokat, tolk og politi er til stede.

Dermed må flyktningene alene møte myndighetene fra landet de har flyktet fra. Tilsynsrådets dom er hard: «De internertes rettssikkerhet er tilnærmet ikke-eksisterende under de aktuelle samtalene.»

Deporterte 17 i fjor

I over et år har politiet aksjonert mot etiopiere i Norge som har fått endelig avslag på asylsøknadene – og som dermed skal forlate landet frivillig.

Fordi de nekter å reise fra Norge, blir grupper pågrepet og plassert på Politiets utlendingsinternat, for så å bli deportert. Internatet driftes av Politiets utlendingsenhet (PU).

I 2024 tvangsreturnerte politiet 17 etiopiere med endelig asylavslag til hjemlandet, opplyser PU. I januar i år ble tre deportert.

Men før de settes på flyet til Addis Abeba, må Etiopia fatte vedtak om at flyktningene er etiopiske borgere, og at de vil slippe dem inn i landet.

Derfor sender de ID-delegasjoner til Norge og politiinternatet.

Politiet har pågrepet 20 etiopiere

I en kjennelse fra Oslo tingrett sist uke blir en etiopisk kvinne internert på politiinternatet i åtte uker. I denne kjennelsen blir også omfanget av den siste aksjonen mot etiopiere kjent.

Pågripelsen av kvinnen «er del av en større aksjon som politiet har gjennomført i forbindelse med et planlagt besøk fra en delegasjon fra Etiopia som skal verifisere mulige etiopiske borgere uten reisedokumenter i Norge».

Politiet har pågrepet totalt 20 etiopiere i denne aksjonen. Alle er framstilt for internering i tingretten. Per 3. mars var en løslatt fra utlendingsinternatet.

I fjor kom det to delegasjoner fra Etiopia til Norge, en på våren og en på høsten. Nå har en ny delegasjon ankommet internatet.

– Jeg fikk i dag en telefon fra etiopisk kvinne som varslet meg om at den etiopiske delegasjonen har startet avhørene av de etiopiske mennene som sitter på internatet, og at det skjer uten bruk av advokat og tolk, opplyser Lemma Desta til Vårt Land mandag. Han er migrasjonsrådgiver i Norges Kristne Råd og følger opp de som låses inn på Trandum.

I desember fortalte Vårt Land om Nagga Hailemichael som opplevde møtet med den etiopiske delegasjonen som skremmende og truende.

Hailemichael ble deportert i januar.

Nå kommer det en gjennomgang

Tidligere justisminister Emilie Mehl (Sp) overprøvde ikke Politidirektoratet som ikke vil endre avhørspraksisen Tilsynsrådet kritiserer.

Nå varsler den nye justisministeren, Astri Aas-Hansen fra Arbeiderpartiet, en gjennomgang. Under Stortingets behandling av et representantforslag om å stoppe praksisen, opplyste statsråden at hun tar tilsynsrådets påpekninger på alvor.

Konkret sa Aas-Hansen at «dette med muligheten til å ha både advokat og tolk til stede er en helt naturlig del av den gjennomgangen som vil bli gjennomført».

Justisministeren sa videre at «det legges til rette for at utlendinger som ønsker det kan la seg bistå av advokat. Hvem som kan og skal være til stede, og den øvrige gjennomføringen av delegasjonsbesøket, avklares i dialog mellom norsk politi og delegasjonen».

De etiopiske delegasjonene har nektet å slippe advokat og tolk inn på møtene.

Justisministeren: Vi må lytte til kritikk

Men justisministeren har ingen tempoplan for gjennomgangen som kan føre til endret praksis. I Stortinget opplyste Aas-Hansen:

«Vi må lytte til kritikk, og vi må ta på alvor de innvendingene som kommer. Det er også viktig for meg at vi raskt får en avklaring på dette, men jeg kan dessverre ikke si nå når det vil foreligge.»

Når Vårt Land følger opp lovnaden med spørsmål til Aas-Hansen om når Politiets utlendingsenhet får beskjed om å organisere møtene mellom utenlandske delegasjoner og internerte på en ny måte, svarer Justisdepartementets kommunikasjonsavdeling:

«Departementet kan fortsatt ikke si når gjennomgangen vil være avsluttet, men det jobbes med saken med sikte på snarlig avklaring. Det er ikke gitt noen endrede føringer for disse besøkene fra departementets side.»