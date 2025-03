Europas forsvarssjefer samler seg om felles front for Ukraina

Det er Frankrike og Storbritannia som er vertskap for heldagsmøtet, der én ting står på dagsordenen: Hva som kan og bør gjøres for Ukraina på både kort og lang sikt.

Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltar på møtet, der over 30 land er påmeldt, ifølge AP.

– Møtet handler om hvordan vi skal støtte Ukraina i den kampen de står i, og hvordan vil eventuelt skal støtte Ukraina hvis det blir slutt på kamphandlingene, sier Kristoffersen til NTB.

Enige om grep

Målet er å oppnå en felles situasjonsforståelse, sier han.

Målet er å bli enige om hvilke grep som skal tas ved ulike scenarioer.

– Alt avhenger av hvilken avtale som kommer på plass, sier Kristoffersen.

Blant landene som deltar i Paris, har flere sagt seg villige til å delta i den såkalte koalisjonen av villige, blant annet med å bidra med soldater på bakken i Ukraina.

Så langt har kun Frankrike, Storbritannia og Danmark kunngjort offentlig at de vil sende soldater, men ifølge den britiske statsministeren Keir Starmer har rundt 20 land kommet med likelydende signaler.

Norge er så langt ikke blant dem.

To kriterier

Det Kristoffersen har med seg til møtet, er Norges ferske vedtak om å øke støtten til Ukraina i år med 50 milliarder kroner, til 85 milliarder.

Forsvarssjefen har tidligere uttalt at det er en politisk beslutning om Norge skal bidra med soldater i en Ukraina-styrke.

– Kommer du til å være noe nærmere et militært råd i denne saken etter dette møtet?

– Jeg mener at en styrke må være basert på to ting. For det første: Hva situasjonen er på bakken når en fredsavtale eller våpenhvileavtale er inngått. Er det en avtale som er veldig ustabil? Det vil jo ha betydning for hvordan en slik eventuell styrke skal se ut.

– For det andre er det Ukraina som må få komme med sine behov, hvor de trenger støtte, og hvordan den støtten skal se ut for at man kan sikre at avtalen overholdes.

Ny våpenpakke

Frankrike kunngjorde i helgen at de forbereder en ny våpenpakke til Ukraina verdt nærmere 200 millioner euro, rundt 2,3 milliarder kroner.

Samtidig er det ikke kommet signaler fra USA om at de vil gjenoppta sin støtte til Ukraina, som ble pauset 3. mars.

– Europa kan ikke på noen måte erstatte USA. Så vi får bare håpe den beslutningen om ikke å støtte Ukraina blir gjort om på, sier Kristoffersen.

Men USA skal ha gjenopptatt deling av etterretningsinformasjon med Ukraina.

– Du har sagt at du stoler 100 prosent på USA, hva begrunner du det med?

– Det er først og fremst på grunn av alle samtalene jeg har hatt med mine amerikanske kolleger. Jeg opplever at på militær side har vi gjort det USA forventer av oss. Og det har vært tydelig fra Nato-møtet at sikkerhetsgarantien fra USA ligger fast, sier Kristoffersen.

Ukrainske forslag til våpenhviler

De europeiske forsvarssjefene møtes samtidig med at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møter amerikanske tjenestepersoner i Saudi-Arabia tirsdag.

Der vil ukrainerne legge fram et forslag til en våpenhvile i lufta og til havs, opplyser en ukrainsk tjenesteperson til AFP.

– Disse to tingene er lette å implementere og monitorere, sier tjenestepersonen.