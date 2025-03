Rumensk ytre høyre-leder klager på utestengelse fra valget

Den rumenske grunnlovsdomstolen opplyste mandag at klagen var innlevert.

Georgescu lanserte offisielt sitt kandidatur fredag etter at resultatet fra det forrige presidentvalget i desember ble underkjent på grunn av påstander om russisk innblanding i hans favør. Det nye valget skal holdes i mai.

Kandidaturet ble søndag avvist av Romanias valgmyndighet, som sier at det ikke er mulig å akseptere det nettopp fordi grunnlovsdomstolen underkjente valgresultatet.

Flest stemmer

Georgescu fikk flest stemmer i presidentvalgets første runde i desember, men fikk ikke rent flertall. Seieren var oppsiktsvekkende siden Georgescu på det tidspunktet var lite kjent, og seieren skapte mistanke om russisk manipulering av valget, særlig fordi Georgescu plutselig ble svært populær på videoappen Tiktok. Valgresultatet ble derfor underkjent før andre runde.

Georgescu blir for tiden etterforsket for seks forbrytelser, inkludert medlemskap i en fascistisk organisasjon og formidling av usann informasjon om valgkampfinansiering. Han har nektet for alle anklager.

– Sårbart demokrati

Georgescu har kalt beslutningen om å utestenge ham fra valget et bevis på at Europa nå er et diktatur. Flere av støttespillerne hans kaller myndighetenes beslutning et statskupp.

– Dette er en svartedød i vårt sårbare demokrati, sier ytre høyre-politikeren George Simion, en av dem som har rettet kuppanklager mot myndighetene.

USAs visepresident J.D. Vance har tidligere pekt på det underkjente valgresultatet i Romania som et eksempel på at ytringsfriheten går feil vei i Europa.

Etter valgmyndighetens beslutning om å utestenge Georgescu kom milliardær og Trump-rådgiver Elon Musk med følgende kommentar på X:

– Dette er galskap.

Risikerer kandidatmangel

Dersom grunnlovsdomstolen opprettholder beslutningen fra valgmyndigheten, risikerer Romanias nasjonalistiske partier å ikke ha en kandidat i presidentvalget. Partiene utgjør 35 prosent av nasjonalforsamlingen og støttet Georgescu i valget i desember.

Eksperter anser det som usannsynlig at grunnlovsdomstolen kommer til å omgjøre beslutningen. Søndag gikk flere hundre av Georgescus tilhengere ut i gatene for å demonstrere mot utestengelsen, og det oppsto sammenstøt med opprørspoliti.

Romania er medlem av EU og Nato og deler en lang grense med Ukraina. EU-kommisjonen har så langt ikke ønsket å kommentere valgmyndighetenes beslutning om å utestenge Georgescu.





