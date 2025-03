20 eksempler på hvordan USAs bistandskutt rammer verden

90 prosent av USAs mangeårige avtaler med hjelpeorganisasjoner over hele verden, heves. Det var beskjeden fra Trump-administrasjonen i slutten av februar.

I tillegg varslet de et kutt på rundt 60 milliarder dollar i finansiering, og flere bistandsprogram har måttet legge ned som konsekvens.

Rundt 10.000 kontrakter USAs bistandsdirektorat USAID hadde med ulike organisasjoner verden over, har nå blitt hevet.

Ifølge brevene som organisasjonene fikk tilsendt, blir kontraktene hevet «av bekvemmelighet og ut ifra interessene til amerikanske myndigheter», ifølge en kilde nyhetsbyrået AP har snakket med.

Mange av bistandsprogrammene som ble rammet, er i skjøre land som er svært avhengige av amerikansk bistand for å kunne støtte opp under helsetjenester, ernæringsprosjekter og for å avverge sult.

Her er noen av initiativene rundt om i verden som AP har fått bekreftet er lagt ned eller må legge ned på kort sikt:

Kongo

I Kongo må hjelpeorganisasjonen Action Against Hunger slutte å behandle titusenvis av underernærte barn fra og med mai. Ifølge organisasjonen er det da fare for at barna dør.

Etiopia

I Etiopia er mathjelpen stoppet for mer enn 1 million mennesker, ifølge katastrofe- og beredskapsmyndighetene i Tigray.

Landets helsedepartement ble også tvunget til å si opp kontrakten med 5000 ansatte som jobbet med hiv- og malariaforebygging, vaksinering og hjelper kvinner traumatisert fra krig.

Senegal

I Senegal har et omfattende prosjekt mot malaria måttet avslutte arbeidet. Prosjektet sørget for sengenett og medisiner til titusenvis av mennesker, ifølge en anonym USAID-ansatt.

Helse- og ernæringstjenester for mødre og barn er også stengt. Tjenestene ga livreddende omsorg til titusenvis av gravide kvinner og sto for behandling som forhindret og behandlet akutt underernæring.

Sør-Sudan

Organisasjonen International Rescue Committee (IRC) har avsluttet et initiativ som sørget for tilgang til helse- og ernæringstjenester av høy kvalitet til mer enn 115.000 mennesker.

Colombia

Flyktninghjelpen har blitt tvunget til å stoppe den livreddende hjelpen til 50.000 mennesker i Colombia, inkludert i landets nordøst, der økende vold har utløst en humanitær krise.

Støtten inkluderte mat, husly, rent vann og andre grunnleggende nødvendigheter for fordrevne mennesker.

Sudan

I det krigsherjede Sudan har 90 felleskjøkken i hovedstaden Khartoum stengt. Det har etterlatt mer enn en halv million mennesker uten regelmessig tilgang på mat, ifølge IRC.

Bangladesh

I Bangladesh mister 600.000 mennesker tilgangen til helsehjelp rettet mot kvinner og barn, beskyttelse mot vold, helsestasjoner og annen livreddende omsorg, ifølge FNs befolkningsfond.

Mali

I Mali er livskritisk bistand som tilgang til vann, mat og helsetjenester fratatt mer enn 270.000 mennesker, ifølge en hjelpeorganisasjon som ikke vil bli navngitt i frykt for represalier.

Burkina Faso

Mer enn 400.000 mennesker i det nordlige Burkina Faso har mistet tilgangen til tjenester for vann. Hjelpetilbud for ofre for kjønnsbasert vold og barnevern er heller ikke tilgjengelig lenger, ifølge en hjelpeorganisasjon som heller ikke vil navngis i frykt for represalier.

Somalia

Femti helseklinikker som hjalp mer enn 19.000 mennesker i måneden, er stengt da helsepersonellet ikke lenger får betalt, ifølge Alright, en amerikansk hjelpeorganisasjon.

Ukraina

Kontantbasert humanitærhjelp som nådde 1 millioner mennesker i det krigsherjede landet i fjor, er suspendert, ifølge en talsperson for FNs generalsekretær.

Innbyggere i Kachoda nord i Kenya bærer med seg mat de har fått fra USAID. Bildet er fra 2022. (Desmond Tiro/AP)

Afghanistan

Hundrevis av mobile helseteam og andre tjenester er suspendert, noe som påvirker ni millioner mennesker, ifølge FN-talspersonen.

Syria

Bistandsinitiativer for rundt 2,5 millioner mennesker i landets nordøst har sluttet å tilby tjenester, ifølge FNs generalsekretær. Også i nord har et titalls helseklinikker, inkludert hovedsykehuset for henvisninger i området, stengt ned, ifølge Leger Uten Grenser.

Kenya

I Kenya kommer mer enn 600.000 mennesker som bor i områder med tørke og vedvarende akutt underernæring, til å miste tilgangen til livreddende mat og ernæringshjelp, ifølge Mercy Corps.

Haiti

13.000 mennesker i Haiti har mistet tilgangen til ernæringshjelp, ifølge Action Against Hunger.

Thailand

Sykehus i Thailand som hjelper rundt 100.000 flyktninger fra Myanmar, har stengt, ifølge hjelpeorganisasjonen Border Consortium.

Nigeria

Rundt 25.000 ekstremt underernærte barn i Nigeria kommer til å miste mathjelpen innen april, ifølge IRC.

Filippinene

Et initiativ på Filippinene som jobber med å forbedre tilgangen til katastrofevarsling for funksjonshemmede, er stoppet, ifølge organisasjonen Humanity & Inclusion.

Vietnam

Humanity & Inclusion melder også om et initiativ i Vietnam som er til hjelp for funksjonshemmede ved å lære opp omsorgspersoner og gi behandling hjemme, som har måttet avslutte tilbudene.

Jemen

220.000 fordrevne mennesker i det krigsherjede Jemen kommer til å miste tilgangen til kritisk helsehjelp for mødre, beskyttelse mot vold, helsehjelp og behandling etter voldtekt og annen livreddende omsorg, ifølge FNs befolkningsfond.