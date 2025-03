Stridstemaet har bølget på flere Venstre-landsmøter. Men i år klarte ikke motstanderne å lukke døren.

Med klart flertall vedtok Venstre å «arbeide for en utredning av selvbestemt assistert livsavslutning i Norge».

Også Frp har en åpning for aktiv dødshjelp – men det er i prinsipprogrammet. Og punktet har vært regnet som «sovende» så langt.

Venstre plasserer derimot utredning av dødshjelp inn i det arbeidsprogrammet partiet skal jobbe for de neste fire årene.

150 delegater stemte for forslaget om å arbeide for utredning - 42 stemte mot. Et mer ytterliggående forslag om å åpne for aktiv dødshjelp nå, ble vraket.

I det nye programmet flytter Venstre en rekke grenser på verdipolitiske felt. Nederst i denne artikkelen gir Vårt Land en oversikt.

Venstre-toppen lover handling. I Stortinget eller regjering

Lederen av Venstres programarbeid, nestleder Sveinung Rotevatn, er svært tilfreds med at flertallet ble så massivt.

– Jeg er ikke overrasket over akkurat det, sier han til Vårt Land etter avstemningen.

– Hvilken grense er det Venstre nå bryter?

– Det er jo en utredning vi har vedtatt. Derfor er det noen steg fremover til dødshjelp kan bli aktuelt. Saken har mange vanskelige dillemmaer og avgrensningsspørsmål som krever et godt kunnskapsgrunnlag.

– Et slikt løfte i et stortingsprogram: Betyr det forslag i Stortinget neste fire år eller at dere tar spørsmålet inn i regjeringsforhandlinger?

– Et program er et arbeidsdokument. Vi vil gjennomføre politikken vår, enten innenfor en regjering eller utenfor.

– Vedtaket blir altså ikke «et sovende punkt» i et program?

– Når landsmøtet nå har vedtatt dette, skal det selvfølgelig følges opp. Men jeg vil ha stor respekt for mindretallets argumenter. Aktiv dødshjelp er ikke noe spørsmål med fasitsvar, svarer Rotevatn.

GÅR I GANG: I neste stortingsperiode vil Sveinung Rotevatn bidra til at partiets ferske vedtak om å utrede aktiv dødshjelp følges opp. Enten i regjering eller via Stortinget. (Stian Lysberg Solum/NTB)

«Dødshjelp» er hos Venstre «livsavslutning»

Fredagen da landsmøtet åpnet signaliserte flere av partiets motstandere av dødshjelp i samtaler med Vårt Land at de fryktet demningen ville briste denne gang.

Dødshjelp-forslaget var nemlig annerledes utformet i 2025-versjonen. Ordene var nye: «selvbestemt assistert livsavslutning» - og det handlet om å «utrede». Ikke aktivt vedta dette.

Dessuten hadde et flertall i landsstyret stilt seg bak – et mindretall i programkomiteen tok dissens. I tiden frem mot landsmøtet hadde få partiprofiler stått frem med motstand mot å åpne for dødshjelp.

Da Venstre hadde en opphetet debatt om temaet for åtte år siden, var daværende leder Trine Skei Grande krystallklar i sine advarsler:

– Min holdning er prinsipiell: En stat tar ikke liv. En stat skal ikke drepe sine borgere. Dette er ikke statens oppgave i et liberalt samfunn, sa hun den gang.

Og vant flertallet.

Diskuterte stort etisk tema - med bare 45 sekunders innlegg

Nå er tonen i Venstre en annen. Da debatten startet søndag formiddag, hadde talerne maksimalt 45 sekunders taletid hver. Landsmøtet var i tidsnød. Dermed gikk debatten om det ømtålige temaet unna i «turbo-tempo» - uten plass til lange resonnementer.

Det var tidvis intenst om temaet i Venstres sal. En av delegatene som kjempet iherdig under flere landsmøter mot å utrede aktiv dødshjelp, var mangeårig fastlege og landsstyremedlem Inger Noer.

– Jeg er litt lei meg, men må finne meg i å ha tapt. Vi har hatt 45 sekunders taletid. Så det er mye som ikke har kommet frem i debatten. Det som bekymrer meg aller mest, er at mange kan komme til å føle seg presset til å dø før tiden, sier Noer.

KJEMPET IMOT: Inger Noer har sittet i sentrale Venstre-organer i en årrekke. Nå trapper hun ned som fastlege, og under nok et landsmøteoppgjør serverte hun kraftige advarsler mot aktiv dødshjelp. (Geir Olsen/NTB)

Lege mot lege. Og et varsko om å åpne døra

Lege sto mot lege. Oline Sæther mente den beste lindringen for noen pasienter blir å avslutte livet på sine egne premisser.

– Derfor er jeg en forkjemper for dødshjelp. Jeg vil at mine pasienter skal få kunne velge døden på sine premisser – ikke sykdommens, sa Sæther.

Førstekandidat i Rogaland, Kjartan Alexander Lunde, frykter at en utvikling nå brer om seg:

– Menneskeliv har en egenverdi, uavhengig av helsefunksjonsevne. Åpner vi for aktiv dødshjelp setter vi en farlig presedens. Når døra først åpnes – blir det vanskeligere å sette grenser.

Du starter et sted, men ender et helt annet sted. Du begynner å graderer det levende livet – og det kulturelle presset blir stort. — Venstre-veteran og eks-statsråd Odd Einar Dørum

Det var også advarselen fra partiveteran og eks-statsråd Odd Einar Dørum:

– Du starter et sted, men ender et helt annet sted. Du begynner å graderer det levende livet – og det kulturelle presset blir stort. Som tidligere justisminister har jeg dyp undring over at noen tror at noen tror at noe så komplisert som slutten av livet, lar seg lovregulere.

STORT FLERTALL: For Venstre-tilhengerne av å utrede aktiv dødshjelp ble flertallet massivt. Bildet viser resultatet på elektronisk tavle etter at utfallet var klart. (Per Anders Hoel)

KrF-Ulstein refser Venstre. – Svært destruktiv utvikling

Kort etter Venstres vedtak, reagerer KrF-leder Dag Inge Ulstein kraftig.

– Venstre åpner her for en svært destruktiv utvikling av samfunnet, skriver han til Vårt Land.

Han er dypt bekymret for hva legalisering av dødshjelp vil gjøre med samfunnet.

– I dette spørsmålet burde Venstre være villig til å begrense egen frihet for å sette de mest sårbare først. I flere land har det som skulle være en strengt regulert åpning for dødshjelp ført til en alvorlig utglidning, skriver han.

Vil legalisere mer enn hasj - også khat og mildere rusmidler

I løpet av tre landsmøtedager flyttet Venstre seg i enda mer liberal retning i en rekke verdiorienterte saker. Flere av valgløftene var ikke oppe til debatt og ble vedtatt samlet. De hadde i forkant fått grønt lys fra partiets landsstyre.

Her er en oversikt:

Cannabis: Partiet vedtok å være for «strengt regulert omsetning av cannabis». Men fra benkeradene vant også legalisering av khat og «andre mildere rusmidler» frem.

Alkohol: Det skal bli lovlig å drikke alkohol «alle steder» utendørs, i parker, på gata og ellers i friluft. Venstre vil nemlig «oppheve forbudet mot alkoholkonsum i det offentlige rom».

Kommunene bør ha full frihet til å bestemme lokale skjenke- og salgstider.

Partiet vil tillate salg av sterkøl - men ikke vin - i butikk.

Salg av sider direkte fra produsent skal også gjelde sterkøl, vin og andre alkoholholdige produkter inntil 22 prosent.

Familiepolitikk: Venstre vil åpne for flere enn to juridiske foreldre og innføre en tredje juridisk kjønnskategori. Kontantstøtten skal skrotes. Partiet vil også avskaffe separasjonsperioden ved endt ekteskap.

Bioteknologi: Allerede forhåndsinnstilt fra landsstyret passerte også liberaliseringer av dagens bioteknologilov landsmøtet uten debatt:

Tillate regulert, ikke-kommersiell surrogati i Norge.

Sørge for juridisk vern av barn født av surrogatmor i utlandet og etablere «klare rettigheter» for surrogatmødre.

Tillate samtidig donasjon av egg og sæd – såkalt embryodonasjon.