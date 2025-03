Norge skal lede initiativ mot vold mot kvinner i humanitære kriser

Initiativet går under navnet Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies (CtA) og arbeider for å hindre vold mot kvinner i humanitære kriser og konflikter.

– Seksualisert og kjønnsbasert vold øker når kriser inntreffer. Kvinner og jenter er hardest rammet. Når vi nå tar over stafettpinnen, styrker vi den norske innsatsen mot vold mot kvinner i humanitære kriser og væpnet konflikt, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) i en pressemelding.

Både land, internasjonale organisasjoner og sivilt samfunn, inkludert kvinneledede organisasjoner, er medlemmer i CtA. Norge skal lede arbeidet i initiativets tre arbeidsgrupper i 2025 og 2026.

​– Seksualisert vold mot kvinner i krise- og konfliktområder er et alvorlig og økende problem. Det kan være snakk om liv og død, sier Aukrust.

– Vi skal jobbe mer på tvers for å sikre at overlevende får tilgang til livsnødvendig respons, inkludert seksuelle og reproduktive helsetjenester. Det er også viktig å sette søkelys på forebygging, avslutter han.