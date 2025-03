Bloomberg: Putin skal være klar til å diskutere en våpenhvile, ifølge kilder

To personer med kjennskap til saken sier til avisen at Vladimir Putin er villig til å diskutere en våpenhvile, men kun dersom det er en klar forståelse om hvordan en eventuell fredsavtale vil se ut.

Russland skal være spesielt opptatt av å etablere parametrene for et eventuelt fredsbevarende oppdrag, inkludert enighet om hvilke land som skal delta, forteller en annen kilde.

Russland har sagt at de ikke vil akseptere tilstedeværelse fra noen Nato-soldater på ukrainsk jord i et eventuelt fredsbevarende oppdrag.

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov har ikke uttalt seg om den mulige våpenhvilen.

Neste uke skal USA og Ukraina etter planen møtes i Saudi-Arabia for de første samtalene etter at de to lands presidenter hadde et ublidt møte i Det hvite hus forrige uke.