Støre urolig over nye toner fra USA – vil trappe opp forsvarsplanen i vår

Alvoret kunne knapt bli tydeligere understreket da statsministeren redegjorde for Stortinget torsdag.

Møtet med den nye amerikanske administrasjonen under president Donald Trump har vært hardt, innledet han.

– Det er store bevegelser i amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk og i handelspolitikken. Mange uttalelser har skapt usikkerhet og reaksjoner, sa Støre.

Vil legge fram endringer i forsvarsplanen

De politiske omstendighetene har ført til at Norge må justere kursen, beskrev han videre. Selv om langtidsplanen for Forsvaret trådte i kraft for bare to måneder siden, varslet han at regjeringen vil legge fram endringer før sommeren.

– Allerede nå ser vi at utviklingen rundt oss må få konsekvenser. Regjeringen er beredt på å gjøre endringene som trengs for å oppnå våre felles mål, sa han.

Regjeringen har varslet en proposisjon i april som handler om investeringer i Forsvaret.

Frp og Høyre: Det haster

Det er viktig å legge fram endringer i forsvarsplanen så raskt at Stortinget rekker å behandle det i revidert nasjonalbudsjett som legges fram 15. mai, svarte Høyre-leder Erna Solberg.

Om ikke Stortinget får behandlet endringene da, vil det i realiteten være en utsettelse til 1. oktober, påpekte hun.

Også Frp-leder Sylvi Listhaug understreket at det haster. Hun kritiserte byråkratiske hindringer mot opprusting av Forsvaret og norsk forsvarsindustri.

Listhaug mener det går for tregt med blant annet utvidelsen av Nammo-fabrikken, oppbygging av skytefelt for Forsvaret – og etableringen av Chemring Nobels sprengstoffabrikk i Hurum.

– Nå er diskusjonen i gang. Det er artsmangfold, det er gammel skog og andre ting. Ærlig talt, nå haster det faktisk, sier Listhaug.

– Rikets sikkerhet og Forsvaret må gå foran. Foran det aller meste.

– USA fortsatt vår alliert

Spørsmålet om Norge må revurdere sikkerhets- og forsvarspolitikken i lys av de siste ukenes tumulter, er reist fra en rekke hold.

Støre understreket at budskapet fra USA er at de står ved sine forpliktelser i Nato, inkludert artikkel 5.

– La oss ikke spekulere, men nøkternt jobbe for at alle allierte lever opp til sine forpliktelser, sa Støre.

Han sier man har hatt gode samtaler med den nye amerikanske administrasjonen, tross den ofte konfronterende og uforutsigbare stilen fra Trump og hans krets overfor Europa.

– For USA er Norge en verdifull alliert, sier statsministeren.

Varsler «betydelig økning» til Ukraina

Det er også viktig å øke støtten til Ukraina, ifølge Støre. Han varslet at det blir «en betydelig» økning, men la ingen sum på bordet.

Støre møter de parlamentariske lederne på Stortinget senere torsdag for å diskutere Ukraina-støtten. Han har måttet tåle kritikk fra nær alle partier for at Norge har vært for gniene med støtten.

Støtten har to hovedformål. For det første å støtte Ukrainas forsvarskamp.

– Ukraina må klare å stå imot, de er under et sterkt press. Derfor skal vi innrette vår utvidede støtte slik at Ukraina får mest mulig kampkraft, raskest mulig, understreket Støre.

Videre skal Norge støtte opp under den europeiske fredsplanen, som er under utarbeidelse.

Kritikk for å ikke gi mer

Det har vært tverrpolitisk oppslutning på Stortinget om støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet, men partiene har vært uenige om hvor mye Norge bør gi.

Flere opposisjonspartier har lenge gitt uttrykk for at støtte burde økes betydelig.

I november samlet partiene seg om å øke støtten med 35 milliarder kroner i 2025. To tredeler går til militær støtte, mens den siste tredelen går til sivil og humanitær støtte.

























