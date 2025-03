Kilde: Trump planlegger å frata en kvart million ukrainere oppholdstillatelsen

Det sier en høytstående tjenesteperson i Trump-administrasjonen, samt tre kilder med kjennskap til saken, til nyhetsbyrået Reuters.

Tiltaket var under planlegging allerede før møtet forrige fredag der Trump og visepresident J.D. Vance skjelte ut Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for åpent kamera.

Det kan komme allerede i april og er del av Trump-administrasjonens bredere innsats for å frata over 1,8 millioner migranter lovlig status. Disse migrantene fikk slippe inn i USA under midlertidige humanitære programmer som ble iverksatt under Biden-administrasjonen, ifølge kildene.

Det amerikanske sikkerhetsdepartementets talskvinne Tricia McLaughlin sier at departementet ikke har noen kunngjøringer på dette tidspunktet. Det hvite hus og den ukrainske ambassaden i Washington har ikke svart ikke på Reuters' henvendelser om kommentarer.

