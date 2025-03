Er verdifellesskapet med Trumps USA svekket? Dette sier partiene

Mandag var Jonas Gahr Støre (Ap) gjest i NRKs radioprogram Politisk kvarter.

Der gjorde statsministeren det klart at Norge fortsatt har et verdifellesskap med USA, tross rystelsene president Donald Trump har påført europeiske allierte den siste tiden.

Tirsdag morgen ble det lekket en ny sjokknyhet fra Washington DC: USA pauser våpenhjelpen til Ukraina.

Vårt Land har tatt med sin politiske seismograf til Stortinget for å måle effekten. Er verdifellesskapet med Donald Trumps USA svekket?

Slik svarer partitoppene kort tid før statsminister Støre skal holde sin redegjørelse i Stortinget om den sikkerhetspolitiske situasjonen torsdag.

ALLIERTE: – Veldig mange amerikanere er glade i Norge og veldig mange i Norge er glade i USA, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. Her er han med britenes forsvarsminister, John Healey. (Brage Berglund / Forsvarsdepartementet/NPK)

Forsvarsministeren peker på gjensidig kjærlighet

Arbeiderpartiets ferske forsvarsminister Tore O. Sandvik må kunne sies å ha fått en ilddåp som statsråd.

Han sier Norge har hatt et veldig tett forhold til USA i flere tiår og gjennom skiftende amerikanske regjeringer. Det skal vi fortsette å ha, mener Sandvik:

– Vi kan være enige og uenige med måten ulike presidenter uttaler seg på, men Norge og USA har et tett fellesskap.

Da han møtte USAs nye utenriksminister, Pete Hegseth, i München nylig, inviterte han norskamerikaneren til Norge.

– Veldig mange amerikanere er glade i Norge og veldig mange i Norge er glade i USA.

Sandvik minner om at de to landene også har felles interesser. Norge er nærmeste Nato-utpost mot Russlands atomvåpen i nord. De peker også mot USA.

– Vi samarbeider tett også for å sikre USA. Det er viktig for oss å ha med oss dem videre, sier Sandvik.

HVA TENKER HUN PÅ? Ine Eriksen Søreide (H) ser tankefull på bildet fra daværende statsminister Erna Solbergs besøk hos USAs president Donald Trump i Det hvite hus i 2018. Nå er Trump tilbake og ryster Europa. (Heiko Junge/NTB)

Høyre-topp: – Verdifellesskap med USA, ikke med Trump

Også Stortingets nest største parti, Høyre, har tro på verdifellesskap med USA. Det sier lederen i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide:

– USA er jo ikke bare Donald Trump. Det har vært et verdifellesskap mellom Europa og USA i flere tiår, og som jeg er helt sikker på at kommer til å være der i lang, lang tid fremover også.

Den tidligere utenriksministeren trekker fram felles «verdier som ytringsfrihet og demokrati».

– Men veldig lite av det Donald Trump har sagt og gjort siden han ble president er basert på akkurat de verdiene, påpeker Søreide.

Hun tror vi må skille mellom president Trump og USA som land:

– Det er fortsatt et verdifellesskap mellom oss og USA som land, men det er veldig lite fellesskap med Donald Trump.

De siste døgnenes hendelser innebærer først og fremst en «realpolitisk svekkelse i samarbeidet på tvers av Atlanteren», mener Søreide:

– At Trump i praksis velger side med Putin, er svært alvorlig for Europa. Det er ingen tvil om at vi er avhengig av amerikansk støtte, for at Ukraina skal ha sjans til å vinne krigen. Derfor må vi, på tross av store uenigheter med Donald Trump, gjøre det vi kan for å opprettholde et samarbeid selv om vi har ulike verdier og ulike mål.

HVOR ER DET? Rødts utenrikspolitiker, Bjørnar Moxnes, sliter med å få øye på verdifellesskapet mellom USA og Norge. Bildet er vel å merke fra tiden hans som partileder. (Heiko Junge/NTB)

Rødt-Moxnes: – Aldri hatt noe verdifellesskap med USA

Ytterst på venstre fløy i Stortinget, er analysen av verdifellesskapet mellom Norge og USA en helt annen. Rødts Bjørnar Moxnes legger ikke fingrene imellom:

– Rødt har aldri ment at Norge har noe utpreget verdifellesskap med verdens supermakt. USA gjør nå mot europeiske land, mot Danmark, det de alltid har gjort mot andre land: utpressing og kupp mot demokratisk valgte regjeringer og presidenter.

Han sier det er «en grunn til at USA har 850 militærbaser rundt om i verden». Nå håper Rødts utenrikspolitiske talsperson på en «sikkerhetspolitisk oppvåkning i Norge»

– Rødt har aldri sett på Norges forhold til USA som et verdifellesskap. Det nye nå er at veldig mange i etablissementet mange oppdager dette.

En første konsekvens bør være at Norge utelukker å kjøpe sine nye fregatter fra USA, mener Moxnes, for å gjøre oss mindre avhengige av amerikanerne.

LOOK NO FURTHER: – Norge har et sterkt verdifellesskap med USA, konstaterer Hans Andreas Limi. Han minnes reaksjonene i norsk presse da Ronald Reagan vant presidentvalget i 1980. (Erlend Berge)

Hans Andreas Limi (Frp) mener Europa ikke skjønner USA

– Norge har et sterkt verdifellesskap med USA. Vi trenger ikke støtte Donald Trump i et og alt, men vi må vedlikeholde de nære båndene til USA, sier Hans Andreas Limi.

Fremskrittspartiets nestleder avviser at verdifellesskapet er svekket av de siste dagenes dramatiske begivenheter rundt USA, Ukraina og Europa.

– Vi må respektere at amerikanske velgere valgt presidenten, ikke Europa. Vi må bare forholde oss til den politikken som USA fører, sier Limi.

– Ville svaret ditt vært det samme hvis spørsmålet gjaldt Viktor Orbán i Ungarn?

– Nei, det tror jeg ikke, fordi fellesskapet vi har med USA går så mange tiår tilbake.

På Limis stortingskontor henger et portrett av den republikanske presidenten og liberalist-helten, Ronald Reagan.

– Jeg tror at Europa ofte har utfordringer med å skjønne amerikansk politikk. Fordi den er veldig forskjellig fra det vi er vant med. Jeg husker godt da Ronald Reagan ble valgt til president i USA i 1980. Da var det ikke mye positivt å spore i norske medier heller. Nå sammenligner ikke jeg Reagan med Trump, men det var en republikansk og ganske høyreorientert politiker som ble president da også, sier Frp-toppen.

ANNERLEDESPARTI: SVs utenrikspolitiker, Ingrid Fiskaa, er en av få på Stortinget som åpent sier at verdifellesskapet mellom Norge og USA er svekket. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Ingrid Fiskaa (SV): – Vanskelig å snakke om verdifellesskap med USA nå

Kontrasten er stor mellom Frp-Limi og SVs utenrikspolitiker og 5. visepresident på Stortinget, Ingrid Fiskaa:

– Verdifellesskap med USA blir vanskelig å snakke om nå. Trump gjør det han kan for å demontere demokratiet i USA, innskrenke ytringsfriheten, gir tech-oligarkene mye makt og han går god for russiske løgner om krigen i Ukraina. Det er ikke noe verdifellesskap vi kan dele med Trump, sier hun.

Dermed slutter SV seg til Rødt som de to «annerledespartiene» i dette spørsmålet. Men der Rødts Bjørnar Moxnes argumenter antiimperialistisk, er SV og Fiskaa opptatt av at den amerikanske presidentens angriper demokrati og folkerett.

– Så det fellesskapet vårt med USA er svekket?

– Ja, USA under Trump går vekk fra det Norge bør stå for, nemlig å forsvare demokrati og folkerett. Jeg ser ikke at vi har noe til felles med administrasjonen i USA på det punktet, sier SV-profilen fra Rogaland.

LANGE LINJER: – Vårt verdifellesskap med USA har eksistert siden 2. verdenskrig, gjennom skiftende presidenter og skiftende styrer, sier Marit Arnstad i Sp. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Sp: – Verdifellesskap med USA kan ikke defineres av én person

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, skiller i likhet med flere av politikerne mellom «det brede USA» og «presidenten deres».

– Vårt verdifellesskap med USA kan ikke defineres av én person, slår Arnstad fast.

– USA er jo langt mer enn presidenten. Det er et land vi har et sterkt fellesskap med, og som veldig mange nordmenn i sin tid utvandret til, minner hun om.

– Så det er ikke skadet eller svekket?

– Vi er skuffet over Donald Trump og den politiske linjen han legger seg på. Men vårt verdifellesskap med USA har eksistert siden 2. verdenskrig, gjennom skiftende presidenter og skiftende styrer, sier Arnstad.

UKRAINA-STØTTE: Venstre-leder Guri Melby talte på en markering av at det har gått 1000 dager siden Russland invaderte Ukraina. Arrangementet fant sted på Eidsvolls plass foran Stortinget i november. (Javad Parsa/NTB)

Venstre-Melby: – Verdifellesskap med USA vil være der i lang tid

Venstre har tatt en større rolle i debatten om norsk utenriks- og forsvarspolitikk etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022.

Partileder Guri Melby skiller skarpt mellom USA og Donald Trump.

– Verdifellesskapet mellom Europa og USA har vært der i flere tiår. Jeg er helt sikker på at det kommer til å være der i lang, lang tid fremover også, sier hun.

Blant felles verdier er ytringsfrihet og demokrati, ifølge Melby.

– Veldig lite av det Donald Trump har sagt og gjort siden han ble president, er basert på akkurat de verdiene. Men det er fortsatt et verdifellesskap mellom oss og USA som land, sier Venstre-lederen.

HOLDE FOKUS: KrF-leder Dag Inge Ulstein mener vi må se forbi flommen av utspill og nyheter fra Donald Trump i Det hvite hus. (Erlend Berge)

KrF-Ulstein: – Må tenke lenger enn neste nyhetsvarsel

KrF-leder Dag Inge Ulstein mener verdier som ytringsfrihet og demokrati fortsatt forener Norge og USA:

– Jeg tror på å ikke skubbe fra oss, men gjøre alt det vi kan for å tenke lenger enn neste sitat, neste pressekonferanse og neste nyhetsvarsel. Vi er tjent med å holde på og styrke fellesskapet over tid – ikke bare for sikkerhetsgarantier, men fordi det ligger et verdifellesskap i bunn.

– Det svekkes ikke nå?

– Retorikken til Trump har satt mye av de verdiene i skyggen. Det er ingen tvil om at vi må ta et oppgjør med usannheter og udemokratiske tendenser som vi ser, men det trenger ikke være en motsetning, sier Ulstein.

BESTÅR INSTITUSJONENE? Stortingsvara for MDG, Kristoffer Robin Haug, mener det er for tidlig å konkludere om USAs langsiktige verdier. (Stian Lysberg Solum/NTB)

MDG: – Kan ikke konkludere om USAs institusjoner og verdier

I Miljøpartiet De Grønnes stortingsgruppe er mange av stortingsrepresentantene borte denne uka. Men stortingsvara Kristoffer Robin Haug svarer Vårt Land.

– Vårt parti har lite verdifellesskap med Donald Trump og hans politiske retning. Men det blir noe annet å trekke konklusjoner om hele USA, sier han.

Haugs analyse er at USA og Ukraina nå er i en uvanlig forhandlingssituasjon, som ennå ikke har spilt seg ut.

– Selv om vi er bekymret, så kan vi ikke konkludere om USAs institusjoner og langsiktige verdier ennå, sier han.