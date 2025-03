USA har hatt samtaler med Hamas

Samtalene ble først omtalt av nyhetsnettstedet Axios onsdag. De ble deretter bekreftet av Karoline Leavitt, pressetalsperson i Det hvite hus.

Hun sa at USA har rådført seg med Israel i forbindelse med de «pågående samtalene og diskusjonene» med Hamas.

– Å snakke med folk rundt om i verden for å gjøre det som er i det amerikanske folkets beste interesse, er noe presidenten mener er rett, sa Leavitt.

USA anser Hamas som en terrororganisasjon, og ifølge Axios har USA aldri før hatt direkte samtaler med den væpnede islamistiske gruppen som fortsatt har makten på Gazastripen.

Det er Adam Boehler, USAs utsending for gisselsaker, som skal ha hatt kontakt med Hamas. Samtalene har ifølge Axios dreid seg om amerikanske gisler i Gaza og muligheten for en bredere avtale for å få slutt på krigen mellom Hamas og Israel.