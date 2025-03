– Vi er dypt bekymret for utviklingen i USA og måten kommunikasjonen rundt helsekriser og smitte nå begrenses og styres, forteller Karoline Bragstad.

Som leder for seksjon for influensa og andre luftveisvirus i Folkehelseinstituttet (FHI), har hun det øverste ansvaret for å varsle om økende smittetall.

Hennes jobbhverdag har endret seg betraktelig etter Donald Trump ble innsatt som ny president i USA.

Bragstad og FHI er bekymret for flere ting:

Da president Donald Trump meldte USA ut av Verdens helseorganisasjon (WHO), kuttet han all økonomisk støtte til organisasjonen. Amerikanerne har vært WHOs største økonomiske bidragsyter: I 2023 sto landet for 16 prosent av organisasjonens budsjettmidler.

Trump-administrasjonen nektet i januar at Centers of Disease Control and Precention (CDC), som tilsvarer FHI, kunne dele informasjon om smittetall med omverdenen.

Nå hersker det usikkerhet rundt hvorvidt vi fortsatt kan stole på tallene som USA velger å dele, eller om disse er utsatt for statlig styring.

PÅ LABEN: Karoline Bragstads arbeidshverdag på FHI er preget av endringene i verden. (Privat)

Hvorfor er dette viktig for Norge?

Uten kunnskap om spredningen av luftveisvirus rundt om i verden, kan vi ikke forberede oss dersom antall smittede skyter i været.

I verste fall kan det føre til en ny pandemi.

Ukontrollert influensautbrudd

Alle land rapporterer til WHO om smittetall én gang i uken. Dette har imidlertid USA ikke gjort på flere uker.

– Ser man på verdensoversikten nå, er USA bare en hvit plett på kartet, forteller Bragstad.

SMITTETALL: Hver uke melder alle medlemslandene i WHO inn antall influensasmittede. De siste ukene har USA kun vært en hvit flekk på kartet. (Skjermdump fra WHOs influensaovervåkning)

Dette skjer samtidig som USA opplever en av sine verste influensasesonger på mange år.

Her hjemme er det en kraftig økning i antall influensasmittede: FHI meldte torsdag at årets influensautbrudd har vært det største i Norge siden 2017.

Det pågår også et stort fugleinfluensautbrudd hovedsakelig blant melkedyr og fugl, men også mennesker har blitt smittet. USA har påvist flere tilfeller av fugleinfluensasmitte til mennesker det siste året enn noe annet land i verden, ifølge FHI.

Usikkert om tallene er til å stole på

Trump-administrasjonen har også beordret at ti prosent av alle stillinger i CDC skal kuttes. Som resultat av dette mister verdenssamfunnet tilgang på verdifull kompetanse fra verdens største smittevernbyrå.

En ytterligere bekymring er hvorvidt vi nå kan stole på informasjon og de tallene som legges ut på CDCs nettsider, mener Bragstad.

31. januar ble nettsidene til CDC stengt. En drøy uke etter var nettsidene oppe og gikk igjen etter en dommer beordret gjenopprettingen. I etterkant var nettsidene preget av et banner hvor det sto «CDC’s webpage is being modified to comply with President Trumps executive orders».

– I hvor stor grad overstyres informasjonen fra de statlige etatene nå? Oppgir de det sanne bildet av det som foregår i landet? Dette er spørsmål vi må forholde oss til framover, sier Bragstad i FHI.

Fugleinfluensa i Vadsø UTBRUDD: I 2023 var det et større utbrudd av fugleinfluensa i Norge. Her fra da Sivilforsvaret bidro til opprydning i Vadsø. (Jan Langhaug/NTB)

Risikerte å ikke få influensavaksinen i tide

En direkte konsekvens av Trump-administrasjonens utmelding gjorde seg tydelig i forbindelse med WHOs årlige influensavaksinemøte for den nordlige halvkule som ble avsluttet fredag.

I februar hvert år arrangerer WHO et møte hvor 130 land skal sette sammen en ny vaksine til influensasesongen følgende vinter. De bruker da alle virusdataene som er rapportert inn til WHO som grunnlag for ny vaksinesammensetning.

I løpet av en influensasesong kan viruset ha utviklet seg nok til at vaksinen må modifiseres. Det tar omtrent et halvt år å utvikle den nye vaksinen, så derfor er det viktig at møtet avholdes i god tid før influensasesongen.

I år sto dette møtet i fare for å bli avlyst, forteller Bragstad.

Influensasesongen venter ikke på oss — Karoline Bragstad, FHI

Uten den økonomiske støtten fra USA var det usikkert om WHO i det hele tatt kunne avholde møtet som planlagt.

– Vi kunne risikert å ikke få vaksinen i tide. Influensasesongen venter ikke på oss, den går i gang uansett om vi har en vaksine eller ikke. Vi er helt avhengige av at dette maskineriet fungerer, forteller Bragstad.

Frykter ny pandemi

– Koronapandemien viste hvor raskt virus kan spre seg. Derfor er det kjempekritisk når et land som USA stanser all informasjon om antall humane smittetilfeller av fugleinfluensa, sier hun og fortsetter:

– Det betyr at vi kan reagere for sent.

Ifølge Bragstad er ikke situasjonen kritisk umiddelbart, siden WHO kan klare seg uten data fra USA i en liten periode. Dataen fra resten av verden gir en indikator på hvilken retning det går. Men det holder ikke lenge.

– Hvis vi ikke snart får tilgang på amerikanske smittetall, blir det et stort problem.

Trump DET HVITE HUS: President Trump har signert 75 presidentordre siden han startet sin andre periode som president. (AP)

Virus og bakterier kjenner ingen landegrenser — Karoline Bragstad, FHI

– WHO kan bli svært svekket

– WHO svekkes raskt uten ekspertkompetansen fra USA og deres økonomiske bidrag. Med mindre andre land øker sine økonomiske bidrag, risikerer vi å ha en dårligere pandemiberedskap sammenliknet med for eksempel da koronapandemien brøt ut, sier Bragstad.

– Virus og bakterier kjenner ingen landegrenser. Det tar ingen tid før smitten sprer seg videre til andre land.

Bragstad mener USAs retrett fra det globale samarbeidet om folkehelse bør være en vekker for verdenssamfunnet.

– Vi bør bruke dette som en mulighet til å sørge for at vi ikke blir så avhengig av én enkelt aktør i fremtiden.

