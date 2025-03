Oscar til norsk-palestinsk film – «Budskapet vil få enda større eksponering»

«No Other Land» skildrer livet i landsbyen Masafer Yatta på Vestbredden, der flere generasjoner har kjempet mot den israelske okkupasjonsmakten, samt vennskapet mellom to av filmskapere – en palestiner, en israeler.

Produsentene Bård Kjøge Rønning og Fabien Greenberg i Antipode Films var til stede under utdelingen i Los Angeles søndag.

– Dette er enormt stort og viktig for filmen og regissørene, og selvsagt også for oss. Budskapet til filmen vil få enda større eksponering og nedslag, og forhåpentligvis skape håp og konkret forandring i verden, sier de to i en uttalelse til NTB.

– Grufull virkelighet

– For rundt to måneder siden ble jeg far. Mitt håp for datteren min er at hun skal slippe å leve det samme livet som jeg gjør nå, sa Basel Adra i takketalen – og viste til situasjonen i hjembyen på den okkuperte Vestbredden.

– «No Other Land» viser den grufulle virkeligheten som vi har vært gjennom i tiår, fortsatte han.

– Vi laget denne filmen – palestinere og israelere – for sammen er stemmene våre sterkere, sa kollega Yuval Abraham.

Israelske og palestinske

Israelske Rachel Szor og Hamdan Ballal er filmens to andre regissører.

Abraham ba om at ødeleggelsen av Gazastripen må få en slutt – og at resten av gislene fra Hamas-angrepet 7. oktober 2023 må løslates.

– Det finnes en annen vei, en politisk løsning. Uten etnisk overherredømme, med nasjonsrettigheter for begge våre folk. Og jeg må si mens jeg er her, utenrikspolitikken bidrar til å sperre den veien, sa han – med henvisning til USAs-styresmakter, og til kraftig applaus fra salen.

Kulturministeren: Inne i en gullalder

– At Antipode Films har vunnet Oscar som samprodusent på «No Other Land» er helt fantastisk, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap).

Den norsk-palestinske filmen vant prisen for beste dokumentar under utdelingen natt til mandag norsk tid.

– Dette er både inspirerende og gledelig, og nok et tegn på at norsk film åpenbart er inne i en gullalder. Gratulerer til Antipode, sier kulturministeren i en melding til NTB.

NFI: Viser kraften i dokumentar

– En palestinsk-norsk dokumentarfilm er nå kåret til filmverdenens beste, og det på tross av at de har laget en film med begrenset tilgang på ressurser, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt (NFI), i en uttalelse sendt til NTB.

– Denne historiske prisen viser virkelig kraften i dokumentarfilmen – og ikke minst hva det betyr å ha viljen til å fortelle en viktig historie om vennskap på tvers av tradisjonelle konfliktlinjer. Det er en enorm seier for de palestinske, israelske og norske filmskaperne, fortsetter NFI-direktøren.

Mangler distributør i USA

Filmen har allerede mottatt en rekke internasjonale priser, inkludert beste dokumentar under filmfestivalen i Berlin i 2024 og beste dokumentar under European Film Awards. Den var også nominert til Bafta-prisen for beste dokumentar.

Filmen har til nå fått distribusjon i 24 land – dog ikke i USA.

I kategorien for beste dokumentar konkurrerte den mot «Porcelain War,» «Sugarcane,» «Black Box Diaries» og «Soundtrack to a Coup d’État.»

«Anora» ble storvinner

«Anora» er kåret til beste film under Oscar-showet. I tillegg tok filmen fire andre priser, blant annet for beste regi – til Sean Baker.

For sin innsats i filmen vant Mikaela Madison prisen for beste kvinnelige hovedrolle. Hun spiller en sexarbeider i New York som møter en sønnen til en velstående russisk oligark, og de to gifter seg spontant.

Sean Baker har selv klippet filmen, og han ble belønnet med en Oscar-pris for dette. I tillegg vant «Anora» for beste originalmanus – også det står Baker for.

Ingen norsk manuspris

Dermed nådde ikke «The Brutalist» opp i manuskategorien. Norske Mona Fastvold står bak manuset sammen med ektemannen Brady Corbet. Filmen er regissert av Corbet.

Den hadde i alt ti Oscar-nominasjoner. Den endte opp med tre – for beste foto, beste musikk og ikke minst for beste mannlige hovedrolle til Adrien Brody. Han tok med det sin andre pris. Den forrige var for «Pianisten» fra 2002.

Brody takket både Fastvold og Corbet.

– Brady og Mona, for hva dere har gjort for uavhengig film, og for deres vidunderlige livsmot. Og for å ha gitt meg rom til å eksistere av denne triumfen av et verk, sa han i takketalen.