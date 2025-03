KrF-Lossius åpner opp om kreftsykdom

– For ti måneder siden fant jeg en kul i brystet og fikk påvist brystkreft.

Det skriver nyvalgt KrF-nestleder Jorunn Gleditsch Lossius på Facebook. Søndag valgte hun å dele offentlig om det tøffe året hun har lagt bak seg.

Inntil nå er kun de nærmeste, og noen få partikolleger, som har kjent til sykdommen. Når hun nå har åpnet opp, har det strømmet på med lykkønskninger.

– Responsen har vært både overveldende og rørende, sier Lossius til Vårt Land mandag.

Tøft valg om toppverv

I innlegget forklarer hun hvordan kreftbeskjeden kastet henne og familien inn i noen tøffe måneder med mye usikkerhet i påvente av diagnostisering og behandling.

– Jeg har aldri vært så redd før. Ikke nødvendigvis redd for å dø, men likevel redd for å dø ifra familien min så tidlig i livet. Redd for å bli så preget av kreftbehandlingen at jeg ville bli satt ut av spill med tanke på fremtidig arbeidsliv. Redd for å måtte oppgi drømmer. Redd for å miste kontrollen, skriver hun.

Til Vårt Land forklarer hun at hun ble stilt overfor et krevende valg da Kjell Ingolf Ropstad i slutten av mai i fjor kunngjorde at han gir seg i politikken. Kort tid etter at Lossius fikk påvist kreft, måtte hun ta valget om hun skulle melde seg på kampen om den høythengende plassen på toppen av Agder-listen – som regnes som trygg en stortingsplass også dersom KrF forblir under sperregrensen.

– Det var et tidspunkt med mye usikkerhet. Jeg kjente ikke mine prognoser og behandlinger, og om jeg i det hele tatt ville være i stand til å være med i nominasjonskampen. Men jeg måtte ta sats, melde meg på og håpe på det beste.

Frisk – men nervøs

Siden den gang har Lossius vært gjennom utallige lege – og sykehustimer, to kirurgiske inngrep og flere uker med daglig strålebehandling, skriver hun.

– Jeg skal ikke lyve og si at det ikke har vært tøft, både mentalt og fysisk. Men det aller meste har likevel gått bedre enn forventet, og til tross for en del plager ved å gå på kreftforebyggende medisiner er jeg nå i god form, skriver hun i innlegget.

For Lossius ga sjansespillet uttelling. Før nominasjonsmøtet trakk motkandidaten Jørgen Kristiansen trakk fra kampen om førsteplassen, og et samlet fylkeslag klappet inn Lossius som listetopp før jul. Kort tid senere ble det også klart at hun ble partiets nye nestleder.

PARTITOPP: Under KrFs ekstraordinære landsmøte tidligere i år ble Jorunn Gleditsch Lossius (t.h.) valgt til 2. nestleder. Her sammen med partileder Dag-Inge Ulstein og 2. nestleder Ida Lindtveit Røse. (Erlend Berge)

Selv om hun nå er frisk, vil kreftsykdommen fortsatt prege livet hennes fremover.

– Jeg tilhører nå klubben av mennesker som alltid kommer til å være nervøse foran årlige kontroller og i påvente av resultater. Det er en påkjenning. For når du har fått en så heftig beskjed en gang, så setter det seg en støkk i deg, skriver hun i innlegget.

Ber kvinner sjekke seg

Når Lossius nå velger å fortelle åpent om kreftsykdommen, er det med et håp om at flere kvinner og jenter skal få på plass gode rutiner for å sjekke seg for brystkreft. 44-åringen er selv for ung for å delta i mammografiprogrammet, som sikrer at kvinner over 50 år kan sjekke seg jevnlig.

– Selv var jeg heldig som oppdaget den ganske tidlig, sier hun til Vårt Land.

Gjennom sykdomsperioden har hun også erfart at hun er sterkere enn hun tidligere hadde trodd.

– Den styrken henter jeg i stor grad i troen min. Det er mye jeg ikke har kontroll på, men kaoset gjør at du må hvile i Guds hender. Og så har jeg fått utrolig mye kjærlighet fra venner og kolleger som har tatt godt vare på meg.

– Og så har det vært en påminnelse om å huske på å være raus og medmenneskelig i møte med andre, for man vet ikke hva andre står i, legger hun til.