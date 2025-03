I helga har Raudt vore samla til landsmøte der partiet skal vedta program for dei neste fire åra.

Landsmøtet har stemt over to forslag om å greia ut aktiv dødshjelp. Begge forslaga kjem frå lokallag i Østfold: Raudt Sarpsborg og Raudt Moss.

Jan Petter Bruun Bastøe, landsmøtedelegat frå Raudt Sarpsborg opplyser Vårt Land at dei to forslaga vart stemt ned på laurdag.

Han seier avstemminga vart gjort med handsopprekking, og at rundt to tredeler av delegatane stemte mot forslaga.

– Eg er nøgd med at debatten om dette er i gong, og har full respekt for at eit fleirtal no i 2025 er mot, seier Bastøe til Vårt Land.

Venstre skal ta stilling

Aktiv dødshjelp blir eit tema vidare under landsmøtevåren.

Eit fleirtal i Venstres landsstyre ønsker å greia ut sokalla sjølvbestemt assistert livsavslutning. Dette blir tema for partiets landsmøte 7. til 9. mars.

Frå før av har Frp ei opning i sitt noverande prinsipprogram.

Partileiinga blei gjenvald

Som venta fekk partileiinga støtte til å halde fram. Partileiar Marie Sneve Martinussen, nestleiar Charlotte Therkelsen og Sofie Marhaug blei gjenvald. Det same blei kasserar Trine S. Martinsen og fagleg leiar Stine Westrum, som også sit i partiets arbeidsutval, ifølge NTB.