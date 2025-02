– Frykta for ein lang og smertefull død ligg bak forslaget vårt. Eg har sjølv observert dødsleie der eg har tenkt at om det var meg, kunne det vore greitt å døy nokre dagar tidlegare.

Det seier Jan Petter Bruun Bastøe, landsmøtedelegat og styremedlem i Raudt Sarpsborg. Lokallaget har foreslått at Raudt skal støtta ei utgreiing av aktiv dødshjelp i Noreg.

Fredag ettermiddag starta Raudts landsmøte. Mellom dei 905 forslaga som er komne inn til nytt arbeidsprogram, går to på aktiv dødshjelp. Begge forslaga kjem frå lokallag i Østfold.

Lokallaget i Moss har levert eit liknande forslag som Sarpsborg, om å støtta ei offentleg utgreiing om ei «lov for en trygg assistert verdig død.»

– Det er ikkje ei enkel sak, derfor foreslår me at den skal greiast ut. Dette er ikkje noko eg tek lett på, seier Bastøe i Raudt Sarpsborg.

Han er oppteken av at om aktiv dødshjelp blir tillate, så skal helsepersonell ha reservasjonsrett.

LØFTAR DEBATTEN: Jan Petter Bruun Bastøe, landsmøtedelegat og styremedlem i Raudt Sarpsborg. (Foto: Rødt)

Trur på gjennomslag

Ingen av dødshjelp-forslaga får støtte frå komiteen for nytt arbeidsprogram. Komiteen, som blir leia av Mímir Kristjánsson, innstiller på at forslaga skal avvisast.

Bastøe i Raudt Sarpsborg har likevel trua på gjennomslag.

– Eg trur det kan bli fleirtal, for eg veit at mange støtter dette. Eg trur støtta er langt større no enn før.

Han seier liknande forslag har vore oppe på Raudts landsmøte før, og blitt stemt ned.

– Motstandarar av aktiv dødshjelp fryktar at det kan føra til at sjuke menneske føler eit press på å døy, for å ikkje vera ei byrde. Kva tenker du om det?

– Eg meiner det er viktig at ei utgreiing tek for seg nettopp dette. Det må vera sikkerheitsventilar for slike situasjonar. Derfor er det viktig at det er fagfolk og ikkje aktivistar som meg, som skal gjera ei slik utgreiing.

Venstre på gli om aktiv dødshjelp

Aktiv dødshjelp vekker politisk debatt i Noreg.

Eit fleirtal i Venstres landsstyre ønsker å greia ut sokalla sjølvbestemt assistert livsavslutning. Dette blir tema for partiets landsmøte 7. til 9. mars.

Frå før av har Frp ei opning i sitt noverande prinsipprogram.

Emilie Enger Mehl i Senterpartiet har åtvara mot utviklinga:

– Om Stortinget til ei kvar tid skal bestemma kva diagnosar som kvalifiserer til dødshjelp, gjer me oss til dommarar over eit stort spørsmål som eg meiner me ikkje bør ta inn i politikken, sa den tidlegare justisministeren til Vårt Land.

KRITISK: Emilie Enger Mehl i Senterpartiet. (Erlend Berge)

Forslagsboom på landsmøte

Landsmøtet til Raudt blir halde på Sundvolden Hotel i Buskerud fredag til søndag.

Heile 905 forslag skal bli behandla i helga.

I innkallinga til landsmøtet står det:

«Vi anbefaler alle å samarbeide med fylkesdelegasjonen sin for å være godt forberedt til et møte med lange dager, mange innlegg og voteringer.»

I utgangspunktet vil voteringar over forslaga skje i blokk, der delegatane stemmer over mange forslag på ein gong.