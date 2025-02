At statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er kristen og medlem i Den norske kirke, er velkjent. Men hva med resten av hans nye lag med Arbeiderparti-statsråder?

Vårt Land kartlagt kirketilhørigheten til alle de 20 regjeringsmedlemmene: Hvilket tros- eller livssynssamfunn er de medlem av - om noen?

Svarene til statsrådene overrasker valgforsker Bernt Aardal. Én gruppe i Kirke-Norge glimrer dessuten med sitt fravær, viser Vårt Lands sjekk.

Så mange i regjeringen er medlem av Den norske kirke

13 av totalt 20 statsråder i Støre-regjeringen svarer at de er medlem av Den norske kirke. Tallet inkluderer statsministeren selv.

Det betyr at folkekirkemedlemmer utgjør 65 prosent av regjeringen. Andelen er svært nær tallet for befolkningen ellers, som var på 62,6 prosent i 2023.

Historisk har det ikke vært selvfølgelig at Ap-regjeringer speiler andelen av befolkningen som er medlem i Den norske kirke, forteller valgforsker Bernt Aardal.

Tvert imot: Da Norge fortsatt hadde en statskirke, skapte lovkrav om at kirkeministeren og minst halvparten av statsrådene må være kirkemedlem krøll for partiet ved ulike anledninger.

– Sånn sett er det overraskende at en så høy andel av statsrådene er medlem av Den norske kirke nå, sier Aardal.

Ap har dessuten hatt ry på seg for å være «sekulære og anti-kristelige» i noen miljøer, påpeker valgforskeren. Men selv om partiet rommer reelle spenninger i livssynsspørsmål, er det lenge siden partiet ble en varm forsvarer av folkekirken, ifølge Aardal.

REGJERINGSSJEF: Torsdag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Rabita-moskeen i Oslo. I regjeringen hans er det ingen medlemmer av et muslimsk trossamfunn blant statsrådene. (Javad Parsa/NTB)

Ingen statsråder fra frikirker og andre trossamfunn

Den kirkelige CVen til Ap-regjeringen skiller seg markant fra Kristelig Folkepartis sentrale politiske og administrative ledelse, som Vårt Land kartla forrige uke.

Halvparten av KrF-toppene tilhører frikirker utenfor Den norske kirke, viste fasiten. Fire av de ti spurte sorterte organisatorisk inn under pinsebevegelsen.

I Jonas Gahr Støres statsrådlag er ikke bare Norges rundt 50.000 pinsevenner, men hele den mangfoldige frikirkeligheten, fullstendig fraværende.

Det samme er resten av trossamfunnene i Norge. For eksempel muslimske trossamfunn.

Foruten Den norske kirke er bare Human-Etisk Forbund representert i regjeringen.

VALGFORSKER: Bernt Aardal er valgforsker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. (Erlend Berge/Avisen Vårt Land)

Valgforsker Bernt Aardal: – Kan komme spørsmål

– Regjeringen har blitt beskyldt for å være «blenda-hvit». Kanskje gjelder det ikke bare hudfarge, men også religiøs tilknytning, spør Bernt Aardal.

For ikke bare har andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn vokst. Det samme har andelen medlemmer av muslimske trossamfunn og katolikker i Norge, påpeker han.

– Det kan komme opp spørsmål om hvilen grad regjeringen reflekterer hele befolkningen livssynsmessig, sier valgforskeren.

Over tid kan dette bli viktigere, tror Aardal. Den voksende debatten om nytt finansieringssystem for tros- og livssynssamfunn aktualiserer spørsmålet om representasjon i regjeringen, mener han:

– Der kan religiøs bakgrunn ha betydning. For finansieringssystemet er et spørsmål om likebehandling, sier Aardal, som selv er baptist og dermed del av frikirkeligheten.

Han tror ikke statsminister Støre har sett hen til religiøs bakgrunn i valg av regjeringsmedlemmer. Kriterier som kjønn og geografi pleier å veie langt tyngre.

Aardal minner vel å merke om at bare ett statsrådskifte kan endre det samlede bildet.

TO LIVSSYN: Finansminister Jens Stoltenberg er ikke medlem av noe livssynssamfunn mens arbeidsminister Tonje Brenna er humanetiker. I regjeringen er de omringet av kirkemedlemmer, ikke barn. (Erlend Berge)

Én enslig humanist – Stoltenberg og Stenseng er ikke medlem

Arbeids- og inkluderingdsminister Tonje Brenna er regjeringens eneste medlem av Human-Etisk Forbund (HEF).

Samtidig oppgir seks av statsrådene at de ikke er medlem av et tros- eller livssynssamfunn i det hele tatt. Én av dem er ministeren med ansvar for livssynsfeltet, Lene Vågslid.

Det fortalte hun selv i et intervju med Vårt Land da hun overtok som barne- og familieminister tidligere denne måneden. 30 prosent av regjeringen er ikke medlem noe sted.

Dette er de andre Ap-statsrådene som ikke er medlem i et tros- eller livssynssamfunn:

Finansminister Jens Stoltenberg

Kommunal- og distriksminister Kjersti Stenseng

Forsvarsminister Tore O. Sandvik

Utenriksminister Espen Barth Eide

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Ap/Sp-regjering kan ha vært enda mer folkekirkelig

En kartlegging Dagen gjorde av Støre-regjeringen i fjor, mens Senterpartiet fortsatt var med, viste samme andel medlemmer i Den norske kirke som Vårt Land fant nå: 65 prosent.

Men den gang ønsket fire statsråder ikke å svare avisen. Andelen folkekirke-medlemmer kan med andre ord ha vært enda høyere enn i dag.

I Dagens kartlegging var det bare to som oppga at de ikke var medlem noe sted. Antallet som oppgir dette er tredoblet etter Sps regjerings-exit.

Vårt Lands 2025-oversikt over Jonas Gahr Støre sin Ap-regjering er fullstendig. Alle 20 statsråder har svart.